Slavný moderátor popsal, co si prožil s Porsche za desítky milionů, nebyl to žádný med | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Může se zdát, že život s podobným autem je splněný sen od rána do večera, stačí ale málo a stane se tak trochu noční můrou. Ovšem, trpělivost zde nakonec nese své ovoce, jak dokladuje Jay Leno.

Porsche Carrera GT je jedním z nejlepších supersportů všech dob. A z řidičského úhlu pohledu možná ten vůbec nejlepší. Automobilka svého času vložila do jeho projektu veškeré své know-how a výsledkem je nejen působivý design exteriéru a pozoruhodná kabina, ale především výjimečná technika korunovaná desetiválcovým motorem s neopakovatelným zvukovým projevem. Porsche totiž na počátku milénia vzkřísilo projekt vozu pro Le Mans a přeměnilo jej na silniční vůz, přičemž mu nechalo i vysokootáčkový desetiválec.

Při výčtu všech těchto pozitiv, mezi něž patří i manuální řazení ovládané pákou s hlavicí z balzového dřeva není překvapivé, že Carrera GT od počátku okouzlovala mnoho sběratelů. Mezi ně patří i slavný americký moderátor Jay Leno, který si tento supersport pořídil jako nový v roce 2004. Zpočátku se ovšem zdálo, že místo vysněného vozu dorazila noční můra. Carrera totiž zpočátku poskakovala z jednoho pruhu do druhého, za čímž dle následné inspekce stály špatné tlumiče, které musely být vyměněny.

Problémy tím překvapivě neskončily, dalším zádrhelem se ukázal být špatně uchycený kabel baterie. Leno přitom na závadu přišel v nejhorším možném okamžiku, a sice při rychlém průjezdu zatáčkou, kdy se vypnul 5,7litrový atmosférický desetiválec. Na druhou stranu, moment, kdy při rychlosti 307 km/h ztratil kontrolu a skončil v mnoha hodinách, byl rozhodně hrůzostrašnější. Naštěstí na daný incident došlo na uzavřené trati, přičemž Leno nakonec dokázal zastavit bez nehody.

Trvalo roky, než na autě byly vychytán všechny dětské nemoci a začalo fungovat tak, jak od začátku mělo, Ani tyto těžkosti však slavného moderátora nedonutily k tomu, aby se Porsche zbavil a dnes si jeho vlastnictví vychutnává daleko více než na počátku. „Je prostě fantastické. Je to opravdu fascinující vůz na řízení, který rozhodně působí, že má více než 612 koní,“ říká Leno s tím, že Carrera GT de facto přebíjí i Ford GT či McLaren P1, které rovněž vlastní. Stojí za tím přitom nejen kvalita jízdy, ale především zvuk, který je přímo „omamný“.

Jeho dobrým pocitům jistě propívá i jiná věc. Jako nové jej Porsche GT vyšlo na 440 tisíc dolarů (cca 9,67 milionu korun), což byla svého To byla na svou dobu extrémní suma, za níž Leno nedostal vrchol kvality, se kterým jsou zuffenhausenská auta obvykle spojovaná, ale nedotažený vůz, s nímž si užil své. Dnes ho to trápit nemusí - po šestnácti letech od koupě se tento supersport prodává minimálně za 1 milion dolarů (22 milionů Kč), a to jde obvykle o velmi jeté exempláře s nezajímavou historií. Měně jetý kousek se slavným prvním majitelem a pozoruhodným „životním” příběhem bude ještě podstatně cennější.

Porsche Carrera GT je považováno za poslední analogový supersport. Má totiž atmosférický vysokootáčkový motor, manuální převodovku a pohon zadních kol. Zároveň je extrémně lehké a prosté mnoha dnes obvyklých elektronických berliček. Ilustrační foto: Porsche

Zdroj: Jay Leno's Garage@YouTube

