Slavný vynálezce ukázal elektromobil, do nějž nacpal 78 miliard a nevyrobil ani kus | Petr Prokopec

Je to nejjasnější důkaz o tom, jak moc je dnes výroba elektrických aut nerentabilní záležitostí. Sedmimístné elektrické SUV Jamese Dysona bylo téměř hotové, přesto jej po utracení takových peněz bylo levnější nevyrábět.

Sir James Dyson si udělal jméno hlavně jako vynálezce a výrobce vysavačů, fénů a dalších přístrojů, které běžně užíváme v domácnostech. Před lety za pak začalo spekulovat, že začal pracovat i na projektu elektrického vozu. To bylo britským miliardářem v roce 2017 oficiálně potvrzeno s tím, že novinka má být „radikálně odlišná“ oproti existujícím alternativním dopravním prostředkům. A aby toho nebylo málo, Dyson předloni oznámil, že nechystá pouze jeden, ale hned tři elektromobily. Zdálo se tedy, že Elonu Muskovi roste zásadní konkurence.

V loňském roce ale přišla opravdu studená sprcha, Dyson celý projekt poslal k ledu. Důvodem byly nulové vyhlídky na rentabilitu, a to i v situaci, kdy mělo auto většinu vývoje za sebou. Za toto poznání britský miliardář draze zaplatil, do vývoje elektromobilu nasypal spolu s dalšími investory celkem 2,5 miliardy liber (dnes asi 78 miliard Kč). K nim 7,8 miliony liber (242 milionů Kč) přispěla i britská vláda, která ovšem při nedokončení projektu chtěla své peníze zpět. Dyson tak musel sáhnout do peněženky znovu.

Nyní se britský miliardář o projektu rozpovídal trochu více než v době, kdy musel polykat poměrně hořké pilulky. Mimo to pustil do světa i dva snímky prototypů, z nichž jeden bez čelního skla dokonce i řídil. Jak poté uvedl, šlo o „fantastické elektrické auto“. V rámci projektu figurovalo pod označením N526 a mělo jako sériový vůz pobrat na palubu 7 lidí. Spíše než tato kapacita ale zaujme dojezd, který byl dle cyklu WLTP vypočítán na 966 kilometrů. To je pomalu dvojnásobná porce oproti takové Tesle Model X.

Za tímto výkonem mají stát baterie s tuhým skupenstvím, jež dle firmy mají zaručit stále stejný výkon za zcela normálního dne i „během mrazivé únorové noci, kdy jedete v noci po dálnici přes 110 km/h a máte naplno puštěné rádio i klimatizaci“. Právě tyto akumulátory chce Dyson nabídnout dalším automobilkám, což by logicky pomohlo kompenzovat jeho výdaje. Zda však probíhají nějaká jednání a jestli baterie skutečně jsou tak schopné i v reálném světě, v tuto chvíli není jisté.

Můžeme tedy jen dodat, že 2,6tunový elektromobil by v kombinaci s výše zmíněnými akumulátory a dvěma jednotkami o celkovém výkonu 544 koní měl zvládat zrychlení z klidu na stovku za 4,8 sekundy, přičemž jeho nejvyšší rychlost by byla omezena na 201 km/h. Tím by již Britové Teslu nepřekonali, což sice není na trhu podmínkou úspěchu, ovšem v takovém případě by zřejmě bylo nutné vyrukovat s nižší cenou než v případě americké konkurence. Právě to byl ale kámen úrazu, neboť Američané si vzhledem ke svému způsobu fungování mohou dovolit prodávat auta s výraznou ztrátou.

To si Dyson dovolit nemůže, a tak uvedl, že aby projekt nebyl ztrátový, musel by se každý exemplář prodat alespoň za 150 tisíc liber (4,64 milionu korun). To je na vůz zcela neznámé značky, jakkoliv jako výrobce vysavačů firma jméno již má, v podstatě nereálné. Aby se vůz vůbec prodával, nestačila by „větší litá kola, než jaká používá jakékoliv jiné produkční auto na trhu“. Ani čelní okno, které by bylo „sklopenější než u Ferrari“, Dyson by musel začít prodávat za dumpingovou cenu a to evidentně umí jen Musk.

Uvnitř by vůz se siluetou SUV disponoval unikátními sedadly, jež dle Dysona umocňují celkovou podporu těla. Palubní deska by byla prostá zbytečných kudrlinek, zatímco řidič by byl informován hlavně pomocí head-up displeje, který „se vznáší před obličejem jako hologram“. Britský miliardář tedy sice evidentně myslel na vše, nicméně ani tak se projekt nedočkal sériové výroby. Do té tedy mohou zamířit leda ony baterie s tuhým elektrolytem.

500 lidí pracujících původně na projektu elektromobilu bylo přeřazeno do nových divizí, u firmy však i nadále zůstali. A dle Dysona se dokonce jednou mohou vrátit i k samotnému elektrickému vozu. Ovšem pouze za předpokladu, že ten již nebude finančním mlýnským kamenem, ale naopak bude mít šanci generovat zisk. Což je ale nejspíše pro nadcházející léta utopie.

Elektrické SUV s kódovým označením N526 mělo překonat Teslu, zejména pak dojezdem. Nakonec však britský miliardář a vynálezce Sir James Dyson celý projekt odpískal

Zdroj: The Times

