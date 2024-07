Sotva jetou Škodu Octavia Combi s nejlepším motorem a výbavou jde i dnes koupit levněji než Fabii 1,0 před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Andrey, publikováno se souhlasem

Tohle auto má skutečně všechno, co si ve voze nižší střední třídy můžete rozumně přát - od vysokého výkonu a bohaté výbavy až po velkorysý prostor. A také má před sebou téměř nekonečnou perspektivu dalšího fungování, přesto není drahé.

Pravidelně dostáváme poněkud zoufalé zprávy od našich čtenářů bědujících nad tím, jak dnes není možné koupit žádné normální auto za normální cenu, a to ani ojeté. Přiznáváme, že je to dnes těžké, spojení „není možné” ale určitě není přesné. Je to možné, jen musíte hledat mimo obvyklé vody, kde hledají všichni. A ve výsledku snadno narazíte i na lákavé nabídky klidně obecně žádaných vozů.

Jednu takovou dnes máme před sebou. Je to Škoda Octavia III Combi, stále český automobilový ideál ve své vlastně poslední technické iteraci - následující a dodnes aktuální generace s označením IV je už jen mírnou evolucí téhož základu. Takových aut jsou plné bazary, obvykle za moc nestojí a ještě za ně prodávající chtějí majlant. Tato je ale spíš opakem, proč? Právě proto, že se vymyká obvyklosti.

Je to na jednu stranu už docela staré auto, třetí Octavie před faceliftem poprvé registrovaná v červnu 2016, současně se ale jedná o sotva jetý vůz s pouhými 45 tisíci km na tachometru. To je opravdu skoro nic, na Octavii III s ověřeným potenciálem najet za stejných 8 let skoro 1 milion km bez ztráty květinky je to nanejvýš dobré zajetí. Když si k tomu připočteme, že vše auto najelo s pravidelným servisem, a tedy i dokladovatelnou historií, jedná se o zajímavý kousek.

Tohle auto je prostě na jednu stranu staré a na tu druhou zánovní. A právě to z něj dělá poutavou nabídku, neboť cena reflektuje spíš první aspekt, který vás nakonec nemusí moc zajímat. Nebudeme říkat, že se na autě nic nekazí časovým stářím, obvykle jde ale o prkotiny. Motoru nebo převodovce je jedno, jestli 10 let stojí. A pokud stojí v garáži, je to jedno i pneumatikám, těsněním okolo dveří, stěračům, interiéru, skoro čemukoli. Má tak smysl jít po autě s touto kombinací vlastností, zvláště bylo-li přesto pravidelně mírně ježděno a servisováno.

Nejde tu ale jen o to, tohle je Octavia 1,8 TSI Laurin a Klement, tedy auto s nejlepším motorem (mimo verzi RS, ale to už je specifické provedení), výbavou a přesto pořád vítanou manuální převodovkou. Je to vůz, který jede, moc nežere, hýčká, nezatěžuje... Dokážeme si představit spoustu lidí, pro které to bude pomalu auto snů, je to opravdu povedený stroj. Přesto stojí jen 17 900 Eur, tedy asi 450 tisíc Kč, méně než Fabia 1,0 TSI v prostřední výbavě Top Selection, která zase tak „top” není. A srovnatelná nová Octavie? Taková neexistuje, blízká specifikace podobného auta ale bude stát snadno skoro třikrát tolik.

Auto není dokonalé, majitel si mohl odpustit neoriginální kola a jakousi imitaci difuzoru vzadu, též je vidět, že do něj občas někdo nasedl. Přesto je to podle nás mimořádná nabídka, ale názor si samozřejmě udělejte sami. Pokud by se vám tento kousek zamlouval, stojí u soukromého majitele v německém Offenbachu.

Zjevně jde o auto, které někdo používal, ale stejně zřetelné je, že jej používal mírně a s přiměřenou péčí. Je to ve výsledku zánovní Octavia 1,8 TSI Laurin a Klement za 450 tisíc Kč, srovnatelný nový vůz by stál trojnásobek. A bude mít najeto jen 45 tisíc km méně. Není to zajímavé? Foto: Andrey, publikováno se souhlasem

Zdroj: Skoda Octavia 1.8 TSI L&K@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.