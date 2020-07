Švýcar prodává neskutečně draho poslední Teslu Roadster, dodnes ji ani nevybalil před 4 hodinami | Petr Miler

Možná je to kus historie, jehož hodnota bude postupem času jen stoupat a... možná také ne. Současná cena tohoto vozu ale jednoznačně odpovídá prvnímu zmíněnému scénáři.

Při současném dění okolo Tesly a počtu avizovaných nových modelů není složité zapomenout, jak to vlastně všechno začalo. Elon Musk chtěl vyrábět místo nudných elektrických aut připomínajících spíše karosované golfové vozíky něco peprnějšího, a tak přišel s modelem Roadster. Nezačínal od nuly, vůz je přepracovaným Lotusem Elise. A i když on sám dnes říká, že toho na autě musel změnit tolik, že by jej možná snáze vyrobil od nuly, předpokládáme, že bez existujícího základu by dnes možná žádná Tesla nebyla.

Tedy, ona skoro nebyla ani s ním, neboť Roadster nebyl žádný prodejní hit. Vůz jsme konec konců kdysi testovali a i když už tehdy dokázal zaujmout svým jízdním projevem, pár desítek kilometrů dojezdu ostrou jízdou z něj atraktivního parťáka pro víkendové vyjížďky neudělala. Tím se ve výsledku nestaly ani modernější Tesly, ale jako praktičtější auta už nemají za cíl oslovovat nadšence sportovních modelů, takové uchvátí znovu jen velmi krátkodobě.

Ale zpět k Roadsteru. Toho se nakonec vyrobilo jen 2 500 kusů, tedy opravdu málo, a to ve vícero evolucích. Dnes před sebou máme exemplář číslo 2 500, který vznikl jako úplně poslední. V roce 2012 jej koupil jeden švýcarský sběratel a zjevně jej od začátku pořizoval jako spekulaci. Auto totiž nikdy pořádně neprojel, dokonce jej ani pořádně nevybalil a odstavil jej do garáže tak, aby dlouhým stáním netrpěly ani pneumatiky.

Občasným udržováním auta fit najel pouhých 200 km a dnes jej prodává jako vzácnost. Krom toho, že jde o poslední vyrobený Roadster v provedení Sport, je vůz zajímavý i bílo-černým barevným provedením s karbonovými doplňky čítajícími třeba i funkční difuzor. A protože jde o tečku za jedno kapitolou, podepsaly se na akumulátor vozu členové týmu Tesly, kteří auto dávali dohromady.

Jistě zajímavý kousek, který se nyní objevil v prodeji, trochu méně zajímavá je ale jeho cena. Švýcarský sběratel za auto chce neskutečných 1,39 milionu švýcarských franků, tedy asi 34,4 milionu Kč. Za to můžete mít ne o mnoho více jeté Bugatti, které bude mít místo 292 koní, omezeného dojezdu a ještě omezenější praktičnosti poněkud více předností, ale je pochopitelně jen naším názorem, že cena je mimo realitu. Ostatně, mimo realitu je i cena akcií Tesly, takže třeba se najde někdo, kdo za tento, jistě vzácný exemplář Roadsteru, podobné peníze dá.

Poslední vyrobená Tesla Roadster je jistě zajímavé auto, zvlášť když je dodnes nejetá. Ale ne za víc než 33 milionů. Foto: carforyou.ch



Současný majitel nám chce asi jednou z fotek v inzerátu naznačit, že i po prodeji vozu bude mít čí jezdit. Foto: carforyou.ch

Petr Miler