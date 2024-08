Tesla neví, jak prodávat auta normálním lidem, mezi nekritickými obdivovateli už nemá z čeho brát před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: WLT Design, tiskové materiály

Po letech neutuchajícího růstu prodejů až k milionovým metám se odbyt americké automobilky už dva kvartály v řadě propadá a její tržní podíl klesá. Tesla má problém oslovit ve velkém kohokoli krom jejích až nábožensky oddaných příznivců.

Za druhý letošní kvartál Tesla vyrobila 410 831 nových aut a 443 956 jich předala. Americká automobilka tak evidentně vyprazdňuje své sklady, což je dobrá zpráva. Navíc svým výkonem i překonala očekávání analytiků. Jenže přes to všechno se jásot nedostavil, neboť registrace jsou o 4,8 procenta nižší, než tomu bylo ve stejném období loňského roku. I proto se akcie značky dále potápí, momentálně jsou níže než na začátku roku 2021, kdy se Tesla poprvé dotkla (optikou přepočtu dnešní hodnoty) hranice 300 dolarů.

Jak uvádí data Cox Automotive, Tesla měla i tak ve druhém kvartálu na kontě 49,7 procenta všech registrací nových elektrických aut v USA. To je stále dominantní pozice, je to ale současně také vůbec poprvé, kdy se její tržní podíl propadnul pod 50 procent. Do budoucna přesto může být ještě hůř, jak naznačuje detailní analýza Business Insideru odvolávající se mj. na zjištění analytické firmy J.D. Power. Podle jejích dat jsou auta zaštítěná Elonem Muskem dál vysoce populární hlavně mezi nekritickými obdivovateli Tesly nebo Muska osobně, ostatní je vnímají jako „nevýrazná“.

Aby toho nebylo málo, respondenti dále uvedli, že s elektromobily zavedených značek „se cítí být více propojeni, než jsou se svými vozy propojeni majitelé Tesel“. To je pro Muska problém, neboť mu takříkajíc dochází zákazníci, neboť neví, jak oslovit normální publikum. Jde navíc dlouhodobější trend, neboť horší než to loňské bylo už první letošní čtvrtletí. Dva kvartální propady po sobě přitom automobilka naposledy zaznamenala v roce 2012, kdy svou prvotinu Roadster začala nahrazovat novým Modelem S.

I to byl ostatně důvod, proč Musk v dubnu zavelel k opravdu výraznému propouštění. Stejně tak se poslední zhruba rok nesl ve znamení dramatických slev, v případě Modelu 3 Long Range s pohonem zadních kol pak Američané stále mohou počítat s federální dotací formou daňového kreditu. Ten navíc oproti minulosti dostávají okamžitě, elektromobil s udávaným dojezdem 584 kilometrů je tak fakticky vychází na 34 990 USD (asi 827 tisíc Kč). Po faceliftu je tak Model 3 levnější než před ním.

Navzdory této modernizaci je ale portfolio Tesly zastaralé. Pokud pomineme loni odhalený Cybertruck, který se ovšem stále prodává jen v omezeném množství, pak poslední regulérní novinkou byl v roce 2020 Model Y. Ten se navíc očekávaného faceliftu ještě nedočkal, čekat ho máme až příští rok. Protože jde ale o sourozence již modernizovaného sedanu, vlastně k němu nelze upínat zásadní naděje, bude to prostě dílčí modernizace.

Muskova bezstarostná jízda tak zřejmě skončila a Tesla bude muset vymyslet, jak bojovat o zákazníky, kteří ji dosud ignorují. Jak uvádí Business Insider: „Typičtí řidiči Tesel jsou tak stereotypní, že dostávají přezdívky. Tito lidé jsou lákáni uživatelskou zkušeností Tesly a špičkovým příslušenstvím - a mají větší trpělivost s funkcemi, které se obtížně používají nebo mají počáteční chyby. Ale kontingent zákazníků mimo tyto sféry hledá něco praktičtějšího, co by napodobovalo způsob, jakým používají svá spalovací auta,” konstatuje. Něco takového Tesla zatím nedokáže nabídnout ani zdaleka.

Model 3 Long Range lze aktuálně pořídit i s americkou federální dotací za necelých 830 tisíc korun, to na dnešní poměry není tolik. Přesto pro něj i další modely Tesla obtížně hledá zákazníky. Foto: Tesla

Zdroje: Business Insider, Cox Automotive

