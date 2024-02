Tesla vydělala už 211 miliard prodejem „emisních povolenek” jiným výrobcům aut, zaplatili jsme jí to my všichni před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Pokud se ptáte, proč jsou nová auta o tolik dražší, když jsou často v principu úplně stejná jako před dekádou, kdy stála klidně polovinu, toto je jeden z důvodů. Politická nařízení na obou stranách Atlantiku je uměle zdražují na úkor nevyžádaných elektromobilů. A ty peníze někdo inkasuje, zejména Tesla.

V loňském roce bylo po celém světě prodáno 9 493 040 elektrických aut, tedy o 30 procent víc než v tom předloňském. Na čistě bateriový pohon tak připadá 11 procent z celkových registrací. Hned polovina z nich nicméně připadá na pět automobilek, kdy číslem jedna je s 1 808 652 prodanými auty Tesla před čínským BYDem (1 570 388 ks), SAIC (748 159 ks), koncernem Volkswagen (742 703 ks) a skupinou Geely-Volvo (589 932 ks).

V době, kdy většina výrobců mluví o elektromobilitě s nadšením od rána do večera, daný výčet odhaluje trochu jiné skutečnosti. Ukazuje se totiž, že zájem o bateriový pohon není takový, jak se prorokovalo. Koneckonců třeba v takové Evropě hned dvě třetiny z veškerých registrací připadají na Francii, Německo, Nizozemí a Švédsko. Tedy země, které elektromobilitu vehementně podporovaly lokálním přerozdělováním, i jejich zdroje ale již vysychají.

Co se odehraje letos, je otázkou, zejména v Německu je ale patrné, že konec místních dotací trh s elektrickými vozy zásadně zasáhl. Viditelné přímé dotace ale v očích veřejnosti zastiňují mnohem větší a prakticky neviditelné čachry na pozadí, kterými jsou elektromobily nepřímo dotovány ještě před tím, než se dostanou na trh. Jde o jakýsi ekvivalent emisních povolenek známých z energetiky, kdy jsou automobilky na obou stranách Atlantiku nuceny dosahovat jistých průměrných emisí všech prodaných aut. A pokud to nesvedou, nemusí jen platit pokuty, mohou si také „koupit prodeje jiných značek”, které prodávají zbytečně mnoho elektromobilů s fiktivně nulovými emisemi CO2, čímž svůj průměr sníží též. Že takových prodejů má příliš v prvé řadě Tesla se svým čistě elektrickým portfoliem, nepřekvapí asi nikoho.

Celý ďábelský mechanismus tahající v podstatě peníze z kapes nás všech při koupi spalovacích aut, která jsou uměle zdražena o náklad související s oněmi pokutami či nákupem „emisních povolenek”, připomíná Business Insider. Tesla takto může své vozy zpeněžit vlastně hned dvakrát a dělá to s gustem. Dokonce se z toho pro ni stává stále lukrativnější činnost - jen loni totiž Tesla takto utržila 1,79 miliardy dolarů (cca 42 mld. Kč) a celkově si od roku 2009 nechala takto vyplatit 9 miliard dolarů (asi 211 mld. Kč). Víc než třetina z této sumy přitom připadá na poslední dva roky.

Celé to jen připomíná, jak kompletně vyfabrikovaná je současná nabídka elektrických aut, která přesto přes všechno pořád není dost atraktivní. Uvážíme-li, že žádný „velký technický třesk“, který by elektromobily posunul mezi konkurenceschopná řešení, není na obzoru, jsou před nám jen dva scénáře - buď politická reprezentace přijde k rozumu a svůj tlak na elektromobilitu přehodnotí. Anebo bude na stejnou strunu hrát až do hořkého konce, žádná třetí cesta snad ani není reálná.

Model Y se loni stal jedním z nejprodávanějších azt světa, na kontě má 1,23 milionu registrací. Celkově přitom značka prodala 1,81 milionu aut, její menší SUV se tak postaralo o většinu firemních příjmů, přímo i nepřímo. Foto: Tesla

Zdroj: Business Insider

Petr Prokopec

