Tesle hoří bateriové úložiště za skoro miliardu korun. Hasiči dostali instrukce, ať ho radši ani nezkouší hasit před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Nechceme kopat do poloviční mrtvoly, ale zelená budoucnost je zjevně tady. A nejde jen o onen požár, sama existence podobného úložiště vytvořeného za pomoci extrémních energetických vstupů a tun vzácných kovů připomíná utopičnost snu o přechodu na „čistou” energii.

Sen o světě poháněném elektrickou energií vyráběnou s pomocí slunce, větru nebo vody je jistě krásný, pokusy o jeho zhmotnění se ale stále více stávají spíše noční můrou. A podstata problému je v podstatě stejná jako u elektrických aut, která politici chtějí nařídit všem, ačkoli před veškerými myslitelnými využitími nemohou rozumně obstát. Není tedy problém zapojit do sítě solární elektrárnu, není problém přidat tu vodní či větrnou. Je ale problém nechat všechno jen na těchto zdrojích a tvářit se, že to půjde. Nepůjde to.

Potíž elektrické sítě je v tom, že musíte permanentně udržovat balanc mezi dodávkami do ní a odběry z ní. Pokud této rovnováhy nedocílíte, musíte něco někde přidat nebo něco jinde ubrat. Je to docela alchymie a lidé za uplynulé století vymysleli různé způsoby, jak toho docílit, třeba s pomocí přečerpávacích vodních elektráren. Jenže to se řešil relativně okrajový problém, kdy jen malá část elektřiny vznikala tehdy, kdy nebyla aktuálně potřeba. Jinak není zase takový problém regulovat její výrobu za pomoci uhelných, plynových, jaderných a dalších konvenčních elektráren tak, aby jí bylo přibližně tolik, kolik je zrovna třeba.

Se „zelenými” zdroji nic takového možné není. Dokud jen „přicmrndávají”, je to v pořádku. Kdyby se měly stát dominantními, je to problém.

Sám jsem se vydal v životě jiným směrem, pocházím ale z rodiny, ve které bylo několik energetiků, a tak jsem toto téma míval na talíři docela často. Nakonec ale nemusíte být experti, abyste pochopili podstatu věci. Svítí slunce pořád? Ne. Fouká vítr pořád? Ne. Teče voda pořád? Obvykle ano, ale také ne stejnou měrou. Když budete vyrábět elektřinu dominantně ze slunce, ale spotřebovávat ji dominantně v noci, musíte si ji v mezičase někam uložit. A přesně tahle věc zapichuje do kýžené energetické tranzice vidle jako Brno.

Vyrábět elektřinu s pomocí solárních panelů lze dnes relativně efektivně, pokud pro ni ale nemáte okamžité využití, efektivně ji uložit je už o mnoho těžší. Jak už jsme zmínili, cest existuje více, tou stále dominantnější jsou ale baterie. A ty jsou stejně jako u aut velké, těžké, mají omezenou životnost a vznikají za pomoci ohromných energetických vstupů s využitím nespočetného množství vzácných kovů. A jejich těžba je ekologická asi jako Tatra 813. Co více, mohou také vzplanout. A když se to stane, teprve se začnou dít věci.

Ukazuje to aktuální dění v Austrálii, kde začalo hořet jedno z obřích bateriových úložišť Tesly. A hned se na tom nic nezmění, neboť podle hasičů má požár trvat několik dnů. Oheň zasáhl tzv. Megapacky Tesly stojící poblíž Rockhamptonu v australském Queenslandu, kde jasným plamenem vzplanulo nové úložiště dokončené teprve v červenci s nákladem 60 milionů AUD (tedy za bezmála 900 milionů Kč, skoro miliardu). A na rozdíl od dřívějšího požáru podobného místa v Austrálii (na fotkách níže, přihodil se v roce 2021) jde tentokrát o mnohem větší neštěstí.

Příčina události zatím není známá, oheň ale vzplanul včera okolo 8. hodiny večer místního času. Ozvaly se prý hlasité rány následované plameny a štiplavým kouřem, který místní připodobňují k pachu hořícího plastu. Záchranáři tak radí místním obyvatelům, aby zůstali doma se zavřenými okny, což je jistě zajímavá rada. Tu nejlepší ale nakonec dostali sami hasiči.

Ačkoli byli připraveni zasáhnout, Tesla jim doporučila, aby se požár raději ani nepokoušeli uhasit. „Na radu queenslandského hasičského sboru a podle protokolů poskytnutých Teslou bylo rozhodnuto, že požár dohoří pod dohledem hasičů,” řekl k věci mluvčí provozovatele úložiště. Štiplavé poznámky na sebe nenechaly dlouho čekat, o jednu se postaral dokonce i místní politik. Senátor Queenslandu Matt Canavan k věci uvedl: „Baterie Tesly hoří poblíž Rockhamptonu a posádkám bylo řečeno, aby to nehasily. Naše nová energetická síť je zjevně horší než ta stará,” poznamenal sarkasticky. Možná na tom něco bude...

Podobné úložiště Tesly hoří v nedaleko australského Rockhamptonu. Foto: Tesla



Není to poprvé, podobná událost se přihodila už před dvěma roky. Tehdy ale šlo o malý požár, tentokrát je mnohem rozsáhlejší. Foto: Fire Rescue Victoria, CC0 Public Domain/Country Fire Authority, CC0 Public Domain

Zdroje: ABC News, Courier Mail

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.