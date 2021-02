Top Gear si vzal na paškál auta, která mají růst na ceně, složitá evropská technika to vzdala před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Saab

Je to jedna z lákavých voleb automobilových nadšenců, neboť takové vozy lze relativně levně pořídit a dále počítat s tím, že nebudou klesat na ceně. V jejich případě ale zjevně obzvlášť platí, že měně je někdy více.

Koronavirus komplikuje život celé řadě oborů a filmařina je jedním z nich. Globální pandemií tak bylo ovlivněno i natáčení motoristických pořadů The Grand Tour a Top Gear. Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May sice zazářili v novém speciálu A Massive Hunt, měli jsme toho ale vidět mnohem více. Top Gear pak byl úspěšnější, neboť na obrazovky dostal hned pět epizod, ve srovnání s předchozím rokem, kdy byly odvysílány hned tři série, to však byl též pořádný sešup.

Aktuálně je otázkou, kdy se dočkáme dalších pokračování. V případě The Grand Tour je sice již natočen speciál ze Skotska, datum premiéry však dosud stanoveno nebylo. Top Gear se má vrátit do března, nicméně zatím není jisté, kolik epizod nás čeká. Navíc je třeba dodat, že poté, co Chrise Harrise doplnili Andrew Flintoff a Paddy McGuinness, se z pořadu stala hlavně britská záležitost, která již mezinárodní publikum tolik neláká. V Americe možná i proto, že tamní diváci opět mají svoji mutaci se zajímavým osazenstvem.

Letos se znova vrací Top Gear America, oproti minulosti jej tentokráte moderují Dax Shepard, Rob Corddry a Jethro Bovingdon. Máme tu tedy dva herce, z nichž jeden je automobilovým nadšencem, a automobilového novináře. Tedy skupinku, která působí, že nejspíše bude hrát druhé housle i vedle Harrise a spol., natož abychom jí poměřovali s původními moderátory. A tak nakonec působí i aktuální záběry z natáčení.

Ty nám ukazují výrobu třetí epizody z plánovaných šesti, jejímž objektem zájmu jsou budoucí klasiky, tedy auta, která už jsou starší a lze je dnes pořídit relativně levně, do budoucna ale mají na ceně jen růst. Těmi v tomto případě byly BMW 330Ci E46, které se vybral Bovingdon, Ford Mustang V8 třetí generace, ve kterém skončil Shepard, a Saab 900 Turbo. Corddryho volba se nicméně ukázala být nejméně spolehlivou, přičemž de facto dojela na svou komplikovanost. U bavorského vozu i toho amerického se o pohon starají atmosférické a tedy jednodušší jednotky, Saab nicméně spoléhá na přeplňování.

Právě turbo se porouchalo, a to takovým způsobem, že jej nebylo možné na místě opravit. Je nicméně třeba dodat, že potíže technického rázu mělo také BMW, načež se jedinou jistotou ukázal být jediný americký zástupce v testu. Na více než třicet let starý vůz, který byl pořízen za ekvivalent méně než 130 tisíc korun, to jde. Zvláště když má pod kapotou osmiválec, což je jednotka, kterou evropští zástupci evidentně mohou pouze závidět, i kdyby byly dokonale fit.

Petr Prokopec