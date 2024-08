Tragické působení Fordu v Evropě už nenechává v klidu ani Američany, totální devastaci značky nechápou ani tam včera | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Je opravdu těžké pochopit, jak se Ford dokázal během pár let změnit z jedné z nejúspěšnějších značek evropského kontinentu ve výrobce, který prodává polovinu toho, co dnes prodá Škoda. Jenže je to tak a na lepší časy se neblýská.

Současná kondice Fordu je velmi mizerná. Nestojí za tím jen slepá sázka na elektromobilitu, která musela skončit - a také skončila - fiaskem, ale už delší série chybných rozhodnutí. Modrý ovál totiž v novém miléniu tápe jako málokdo jiný. Naposledy to ostatně předvedl během posledních let, kdy odpravil prakticky všechny své evropské ikony, aniž by místo nich nabídl cokoli, co by je mohlo naradit.

Je pravdou, že model Ka, který skončil v roce 2019, až tak úplně bestsellerem nebyl. A Mondeo, které skončilo předloni, ke konci své životní dráhy také neokouzlovalo davy. Jenže za tím stál strategický přehmat, kdy Ford zkusil Evropanům nabídnout pod slavným jménem jen upravený americký Fusion. A místo, aby ušetřil, opentlil kdysi úspěšný model aurou propadáku a prodělal kalhoty.

Asi největší facku svým zákazníkům do tváře vmetla automobilka loni, kdy poslala k ledu Fiestu. Tedy jedno z vůbec nejúspěšnějších malých aut historie a absolutní bestseller britského trhu. Ovšem i jeho poslední léta na trhu připomínala trápení, neboť Ford se v roce 2017, kdy přišla na svět sedmá generace, rozhodl, že již nenabídne základní úrovně výbavy, nýbrž požene vůz prestižnějším směrem. To logicky vyústilo v odchod zákazníků. Přitom ti v daném segmentu loví stále více, jak ukazují aktuální prodejní data rozebíraná kolegy z amerického Motor1. Ani je už totiž tragické působení Fordu v Evropě nenechává v klidu.

Jak je patrné z výsledků za první letošní pololetí, segment s vůbec nejmenšími auty se dostal meziročně o 5,7 procenta nahoru, když za první letošní pololetí bylo prodáno 956 865 aut. Když se zadíváme na žebříček deseti nejlepších, je patrné, že kromě Opelu Corsa, jenž má na kontě 18,2procentní propad, se všechny vozy dočkaly růstu. Ten je v případě čtvrtého Citroënu C3 dokonce 52,8procentní. Desáté Hyundai i20 pak má na kontě 42 098 registrací, zatímco vedoucí Dacie Sandero bylo prodáno 144 205 aut. Ford se tak ochudil o nemalý kus trhu.

Automobilka ovšem se svou sebevražednou čistkou neskončila, příští rok totiž hodlá poslat k ledu Focus. Ten je pro změnu jedním z pouhých dvou aut v kompaktním segmentu, která mají na kontě meziroční propad prodejů (-19,8 %), nicméně segment jako takový se rovněž v prvním letošním pololetí dočkal růstu, a sice 11,5procentního. Takový Volkswagen Golf je pak nahoře o 42,4 procenta, v důsledku čehož se může pyšnit 125 591 registracemi. Ovšem ani 47 070 prodaných Focusů není špatný počin. Jenže i o tom může automobilka od přespříštího roku pouze snít, v tuto chvíli ostatně může snít o jakémkoli významu - s pouhými 165 771 prodeji v EU za první letošní pololetí a skoro 15% meziročním poklesem je nevýznamná už u vedle Škody (329 867 aut za stejné období na stejných trzích). A to ta samá značka prodávala na přelomu milénia okolo 1,3 milionu aut, devastace jejích vlastních prodejů je neuvěřitelná.

Jakmile Focus z evropské nabídky zmizí, bude jediným modelem Fordu, který není SUV, Mustang. Jenže ten se svými 1 323 registracemi, které navíc představují 26,6procentní propad, automobilku rozhodně nespasí. A podobně na tom budou i elektromobily Explorer a Capri, kdy první je klonem Volkswagenu ID.4 a druhý jeho stylovější verze ID.5. Německé vozy jsou ovšem spíše než co jiného propadáky, načež dost možná nenahradí ani Mondeo, které již ve finále své životní dráhy mnoho prodejů na kontě nemělo.

Koneckonců, za první pololetí měly elektromobily v Evropě na kontě jen 12,5procentní podíl na odbytu značky. Ford pak sice již oznámil, že od oné slepé sazky na ně couvá, jenže už teď nestačí, neboť svou nabídku v mezičase stihl téměř dokonale zničit. I proto ostatně již automobilka nemá svého evropského ředitele, místo toho budou veškeré operace řízeny z Ameriky. Tedy z míst, kde o choutkách zákazníků ze starého kontinentu nemusí mít jasno. Další chybná strategie je tak dost možná na cestě. Na rozdíl od těch předchozích by ji ale evropská divize již nemusela rozdýchat.

Fiesta bývala jedním z nejprodávanějších aut vůbec, na některých významných trzích (jako je třeba ten britský) byla dokonce po léta absolutní jedničkou. Jenže automobilka ji loni poslala přes palubu, neboť prodeje se v rámci sedmé generace dramaticky zhoršily. Stálo za tím chybné rozhodnutí zrušit základní verze výbav a poslat ceny nahoru. Podobné přešlapy dělá Ford pořád dokola a nejde to nevidět ani z USA. Foto: Ford

Zdroj: Motor1

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.