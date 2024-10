V Evropě se rozprodávají pozůstatky zkrachovalého výrobce elektromobilů, ani celá auta nebudou drahá před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Troostwijk, tiskové materiály

Pochopitelně to není koupě bez rizika, zajištění dalších servisních služeb pro ně ale existuje. Pokud vás tedy uchvátil bizarní design aut značky HiPhi, můžete je mít, i když jejich výrobce letos zkrachoval.

Nových firem ročně vzniká bezpočet. Nicméně hned 10 procent z nich skončí do roka, dalších 70 procent mezi druhým a pátým rokem. Ani to ovšem není konečná, z dlouhodobého hlediska jsou šance na přežití spojeny s necelými 10 procenty. Přičemž letos tato nevyhnutelná statistika dohnala i společnost Human Horizons, pod kterou spadala značka HiPhi. Za zrodem obou stál Ding Lei, který svou kariéru v automobilové branži začal v roce 1988 jako technik šanghajské divize Volkswagenu. Po štaci u General Motors ale zkusil rozjet vlastní automobilku.

Se společností Human Horizons přišel v roce 2018, přičemž u toho rovnou byla i premiéra tří konceptů. Z těch se postupně staly produkční modely HiPhi X, Z a Y, přičemž pokaždé byl nepřekvapivě použit elektrický pohon. Dodávky prvního z nich začaly už v roce 2021, díru do světa a vlastně ani do čínského trhu ale automobilka nikdy neudělala. Místo toho letos v lednu oznámila, že je v obtížné finanční situaci a musí přistoupit k opravdu radikálním škrtům. Mezi ně patřilo i uzavření dvou velkých showroomů.

Tato opatření však nestačila, již v únoru tak Human Horizons uvedl, že na dalších šest měsíců pozastavuje veškerý vývoj i výrobu. Zaměstnancům pak byl snížen plat o 70 procent, přičemž firma hledala nové investory. Jakkoli nicméně třeba HiPhi X v prvních měsících prodeje bylo na čínském trhu úspěšnější než třeba Porsche Taycan, automobilka v podstatě ničím nevynikala. Tedy pokud nebudeme jako klad brát svérázný vzhled jejích aut. Potřebné peníze tak nedorazily a Lei v srpnu vyhlásil bankrot.

Ještě před svou smrtí se přitom značka HiPhi pokusila o expanzi do Evropy, kvůli čemuž otevřela svá centra v Mnichově a Oslu. Uspět ale chtěla i v dalších elektrických rájích, jako je třeba Nizozemsko. Ani to pochopitelně nevyšlo, z čehož nakonec můžete profitovat i vy, tedy pokud máte povahu dobrodruha a po některém ze strojů HiPhi toužíte. Právě v zemi tulipánů se totiž objevilo několik prezentačních vozů, které jsou nyní na prodej u aukční firmy Trooojstwijk Auctions, jak si všimli kolegové z tamního Autoblogu. Ve srovnání s minulostí by neměly stát ranec, byť vyloženě levné také nejsou.

Vyvolávací ceny totiž startují na 36 tisících Eur (cca 910 tisíc korun), což sice na 5,2metrové vozy s bateriemi o kapacitě 97 či 120 kWh a výkonem 590 nebo 655 koní není mnoho, na druhou stranu tu ale jde o vozy již zaniklé firmy. Troostwijk sice zmiňuje pětiletou tovární garanci, přičemž za Číňany by servisně měli zaskočit Korejci, jmenovitě pak technici Kie, ovšem i tak se dá předpokládat, může být obtížné dát auto dohromady.

Jak jsme tedy zmínili, v případě zájmu je třeba nemalé odvahy a pochopitelně i štěstí. Vybírat pak lze ze čtyři kusů HiPhi Z a jednoho HiPhi X. To má na kontě výše uvedený menší paket baterií, s nimiž by mělo zvládnout 460 km. Kromě bizarního vzhledu přitom tento vůz zaujme hlavně sebevražednými zadními dveřmi, nad kterými se ještě zvedají střešní panely. To ostatně automobilce umožnilo, aby toto SUV nabízela ve čtyřmístném i méně luxusním šestimístném provedení.

„Zetko“ má sebevražedné dveře rovněž, nicméně již bez oněch střešních panelů. Volit pak u něj můžete mezi modrou, zelenou, a dvěma šedými barvami karoserie. Všechny vozy, a to včetně HiPhi X, přitom sloužily jako prezentační, a tak mají najeto jen mezi 33 a 51 kilometry, přesto u nich došlo na odření ráfků a drobná poškození karoserie od kamínků. Bude tedy zajímavé sledovat, zda se vůbec nějaký odvážlivec najde, nebo jestli bude muset vyvolávací cena zamířit dolů.

Nabízené HiPhi Z a X je možné registrovat do provozu, otázkou však je, zda byste po krachu výrobce o něco takového vůbec měli mít zájem. Ale pokud ano, cestu k jejich pořízení znáte. Foto: Troostwijk, tiskové materiály

Zdroj: Trooojstwijk Auctions přes Autoblog.nl

