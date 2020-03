V klání ostrých aut střední třídy nejvíce zářilo to nejstarší, nejlevnější a bez turba před 4 hodinami | Petr Miler

Absolutní vítěz to není, ale uvážíme-li, že jde o daleko nejstarší vůz z klání za zlomek cen jeho moderních souputníků, pak je třeba obdivovat, že se předchozí generace Mercedesu C od AMG vůbec zvládla prosadit.

Řada lidí s obdivem vzhlíží k předchozím generacím současných aut. Jsou podle nich kvalitnější, řidičsky více vtahující do děje, díky omezenému používání přeplňovaných motorů pravděpodobně trvanlivější a ze stejného důvodu i znělejší nebo úspornější při ostré jízdě. V neposlední řadě stojí pak jako ojetá o mnoho méně. S tím vším lze souhlasit, obvykle je tu ale minimálně jeden faktor, který novinky činí přitažlivější - bývají o mnoho rychlejší.

I když se motory aut vesměs zmenšily, díky nástupu přeplňování, modernějším převodovkám či efektivnější elektronice bývá dynamika aut jako takových v jiné dimenzi. Pro příklady nemusíme chodit daleko, nejlepší hot hatche s motory objemu okolo dvou litrů mohou snadno soupeřit i s Ferrari z minulé dekády. Ne vždy ale vývoj kráčí stejným směrem a poslední velký sprint uspořádaný britským Carwow to krásně ukazuje.

Sešly se v něm tři více či méně aktuální ostré modely střední třídy - Lexus RC F s motorem 5,0 V8 bez turba a 480 koňmi, BMW M4 s motorem 3,0 R6 se dvěma turby a 431 koňmi a Mercedes-AMG C63 S Coupe W205 s 4,0 V8 opět s dvojicí turb a 510 koňmi. Aby v tom RC nebyl bez přeplňování sám, do party přibyl i Mercedes C63 AMG Sedan předchozí generace W204 s motorem 6,2 V8 s 460 koňmi a předchozí BMW M3 E90 s 4,0 V8 s 420 koňmi. Karty byly rozdány jasně: Nové Céčko vypálí všechny rybníky v okolí, M4 bude těsně sekundovat díky citelně nižší hmotnosti a RC F tak leda ukáže ostatním, že evoluce bez turba též přináší ovoce. Jenže tak to vůbec nedopadlo.

Ve sprintu z místa na 400 metrů si nejlépe vedla M4 s časem 12,6 sekundy, které by zřejmě byl s to sekundovat novější C63, to by se mu ale musel povést alespoň jeden start. Už poněkolikáté vidíme ostré AMG - ať už s pohonem zadních nebo všech kol - jak se trápí při rozjezdu navzdory použití funkce launch control. Druhý tak dojel starší Mercedes C63 od AMG se ztrátou jen 0,2 sekundy, třetí RC F ztratil další desetinu, až pak dojelo novější AMG o další desetinu později a předchozí M3 E90 uzavírala řadu s časem 13,0 s. Ta - můžeme předem říci - neměla šanci v žádném dynamickém klání a předpoklady o dynamické mizérii nepřeplňovaných modelů zcela naplnila. Starší Mercedes C63 AMG ale ani trochu.

Právě on je nejpříjemnějším překvapením celého klání, a to přesto, že je s pořizovací cenou v přepočtu okolo 580 tisíc Kč jasně nejlevnější, s kořeny v roce 2007 ještě o rok starší než M3 E90 a o přeplňování si pochopitelně může nechat jen zdát. Jeho osmiválcový motor byl ale zkrátka příliš velký na to, aby jej novější turbo-konkurence nechávala vzadu, však díky objemu 6,2 litru má i 600 Nm točivého momentu - novější AMG má v motoru 4,0 V8 biturbo jen o 100 Nm víc.

Při pružném zrychlení z 80 km/h v režimu D tak byl nejstarší účastník klání opět druhý nejrychlejší tentokrát za svým novějším bratrem a při startu s předem zařazenou rychlostí byl dokonce nejlepší, protože na rozpohybování atmosféricky plněného motoru není nutné čekat. Pravá hvězda tohoto klání pak byla druhá nejlepší i v testu decelerace. Slušný výkon na auto z minulé dekády za asi třetinu ceny současného modelu, podívejte se na jeho představení sami.

Čistě technicky současný Mercedes-AMG C63 spolu s BMW M4 obhájili své pozice nejrychlejších aut, největší hvězdou klání bylo ale o mnoho levnější, více jak 10 let staré Céčko od AMG ještě s motorem 6?2 V8 bez turba

Zdroj: carwow@Youtube

Petr Miler