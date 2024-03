V Rusku znovu vyráběná „Hyundai” skrývají pod přelepem loga tajemství, které ani automobilka nechce komentovat před 8 hodinami | Petr Miler

Je těžké vyvodit si z dostupných informací jednoznačný závěr, ale vše ve výsledku působí tak, že se v Rusku prostě znovu rozjela normální výroba normálních Hyundai. A všechno ostatní je jen deka.

Zoufalá doba vyžaduje zoufalé činy, říká se. A pokud jde snad o cokoli související s Ruskem, o ničem jiném než o zoufalství dnes není možné mluvit. Odhlédneme-li od lidských aspektů, což je ještě vážnější kapitola sama pro sebe, je nastalá situace v ekonomické rovině zoufalá jak pro samotné Rusy, tak všechny, kteří s nimi obchodovali. A v automobilovém světě bylo těchto vazeb požehnaně.

Pro příklad nemusíme chodit daleko, pro českou Škodu bylo Rusko druhým největším trhem na světě a z jejích tamních aktivit nezbylo v podstatě nic. Ještě významnějším trhem byl ten ruský pro Korejce, tedy pro Hyundai a jeho více či méně dceřinou Kiu, kteří mezi zahraničními značkami vládli tak, že vedle nich i docela velké aktivity Škody byly jen krcálkem. Celkem tedy chápeme, že pro kohokoli zapojeného do řetězu této spolupráce muselo být zastavení ruských aktivity Hyundai a Kie velmi nepříjemné. Co z toho nakonec ale vzešlo, je jeden velký bizár.

Vzhledem k mlčení klíčových aktérů nedokážeme říci, kdo tady tahá za nitky, stalo se ale následující. Po skoro letech přešlapování na místě měli Korejci opustit své zázemí v Rusku a prodat ho domácí firmě tak, že v zemi bylo korejská auta možné dál vyrábět ze zásob. Měla se ale přejmenovat na Solaris, protože Hyundai ani Kia s tím oficiálně neměly mít nic společného, tedy krom toho, že k tomu musely zvolit.

Už to bylo podezřelé, nakonec posuďte sami. Budete mít fabriku někde v zahraničí, vyženou vás odtud a vy řeknete: „Tak jo, dělejte si to dál, jen na to nedávejte naše loga, kdyby vám to tak úplně nešlo?” Jak moc pravděpodobné to je? Každý si ona auta s vámi dál bude spojovat a bez moci nad výrobou vás taková akce může poškozovat. Sankce uvalené na Rusko nebudou trvat věčně a Hyundai bude chtít zpátky, vzdát se moci nad svou image by bylo velmi krátkozraké.

Jsme tedy přesvědčeni, že Korejci mají s dalšími operacemi společné víc, než přiznávají, ale to byl jen začátek. Záhy se ukázalo, že přeznačkování vozů v elektronickém světě proběhlo neuvěřitelně nedbale, někdo jen na pár nekvalitních fotek namastil jiná loga a na většině dalších je smazal. Bylo to divné, leccos ale vysvětlilo, když byla záhy nafocena první auta u dealerů. Měly to být Solarisy s adekvátním logem, ale byla to do puntíku Hyundai, včetně oněch log. Někteří měli pochyby, zda to tak je všude a nejde jen o nějakou výjimku. Jenže nejde, takhle se dnes věci mají.

V reakci na tento článek se nám ozval nezávislý ruský novinář Maxim Kadakov, který cíleně následoval kamion plný nových „Hyundai” právě od Solarisu s logy přelepenými přesně tak jako na už zmiňovaných fotkách. Samo přelepování je absurdní, kdy jste viděli, aby na transportovaných autech nebylo přelepeno nic krom log? Tady někdo něco skrývá, Maxim tedy za náklaďákem dojel až do cíle a počkal si na vyložení aut, dřívějších Hyundai Solaris. Se svolením obsluhy je pak nafotil i zevnitř - mají pořád loga Hyundai úplně všude. A Maxim říká, že tytéž emblémy jsou i zvenčí. Stačí si prý přes nálepky přejet rukou a cítíte pod nimi stylizované H stejné, jako je na volantu.

Loga Hyundai jsou tak úplně všude a nakonec můžete vidět také identifikační nálepky na oknech - jsou pořád stejné, jde o anglicky psané „stickery” jako kdysi. Žádný nový Solaris prostě není, v Rusku se akorát formální oklikou pořád vyrábí a prodávají úplně ta samá Hyundai jako dřív. A jak říká autor fotek - koho to bude zajímat? Po prodeji se stejně rozptýlí v provozu mezi statisíci již existujících aut.

Nevíme, jaká je pravda, ale buď je to všechno jen nějaká (a dost zoufalá) forma obcházení sankcí, nebo se Rusové podobně zoufale snaží tvářit, že jde pořád o Hyundai, ač by je tak prodávat neměli. Je jasné, že známá značka má svou cenu, je to dobře i pro ně. Chytřejší z celé věci ale jen tak nebudeme. O komentář k překvapení pod přelepy log jsme požádali ústředí automobilky, které se k věci odmítlo vyjádřit s tím, že své ruské aktivity prodalo lokálnímu subjektu. Formálně jistě. Fakticky? Kdo ví.

Neměla to být Hyundai a jsou to Hyundai, pořád stejná se vším všudy, Solaris zůstává jen jméno modelu jako vždy. Kdo tu překrucuje realitu? Automobilka, která chce dál v Rusku působit, nebo Rusové, kteří chtějí auta rozprodat jako Hyundai, protože Solaris coby značku nikdo nezná? Posuďte sami. Foto: Maxim Kadakov, publikováno se souhlasem

