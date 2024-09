Vynálezce jedněch z nejlepších radarových detektorů na světě tento týden náhle zemřel

Řidičům ušetřil miliardy korun i spousty nervů, jeho jméno ale zná jen málokdo. Tento týden nás nečekaně navěky opustil, skrze plody jeho práce ale odkaz Mika Valentina z tohoto světa hned tak nezmizí.

Pokud vám jméno Mike Valentine nic neříká, nemusíte se stydět, není to žádná světová superstar. Do širšího povědomí vstoupil až tento týden, a to bohužel v souvislosti se smutnou událostí - v pondělí 16. září totiž tento 74letý expert náhle zemřel. Pro svět aut je to ztráta, neboť Mike mnoha lidem ušetřil peníze i nervy. Jde totiž o člověka, který stvořil dnes již legendární radarový detektor Valentine V1.

Mike se detektory radarů zabýval již od svých pracovních počátků, načež v roce 1974 byl jedním ze zakladatelů společnosti Cincinatti Microwave, ze které se posléze stal dnes známý Escort. Bez ohledu na název však bylo zaměření obou firem stejné, a sice umožnit řidičům, kteří nechtěli za jízdy věnovat pozornost jen tachometru, aby byli o krok před policií. Nicméně toto své dítko Mike v 90. letech opustil.

„Bylo to, jako kdybych vyskočil z rychle jedoucího vlaku,“ svěřil se před čtyřmi lety v rozhovoru s kolegy z magazínu Road Track. A dodal, že „stále jsem ještě neměl hotovo“. Došlo tak na založení nové firmy, ve které se již nemusel hádat se společníky o budoucím směřování. To se vyplatilo, neboť detektor V1 zvládal policejní radary rozpoznávat lépe než konkurence a naznačoval i jejich polohu.

Jen u toho ovšem nezůstalo, Mike totiž zákazníkům umožnil, aby své existující detektory poslali zpět do továrny na modernizaci kdykoli, kdy došlo ke změnám u policejních radarů. Než tedy v roce 2020 dorazila nová generace V1 Gen Two, měl za sebou originál již osm kompletních revizí. Navíc Mike nechával třetí strany, aby vyvíjely různé aplikace a schopnosti detektoru tím posouvaly dál.

Ve finále tak nebylo překvapivé, když se v lednu 2023 dočkal ocenění od univerzity v Cincinatti. Na věčnost tak odešla skutečná legenda, po které zůstala manželka Margaret a dcery Martha a Anna. A pochopitelně také onen V1 Gen Two, který mimo jiné používá vojenské technologie kvůli zvýšené citlivosti. Design přístroje je pak podobný originálu, došlo ovšem na zúžení krabičky.

Your V1 is a big reason of why I got hooked on radar detectors in the first place. I loved the arrows, the performance, and the fact that you let third party developers start to create apps and testers like me help contribute and add features I wanted to see too. pic.twitter.com/SDUW9BdRUa