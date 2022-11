Vzácná, nejsilnější Škoda Octavia I se dá výjimečně koupit poblíž ČR skoro nejetá, možná o ní ani nevíte včera | Petr Miler

/ Foto: A.G., publikováno se souhlasem

Spousta lidí ani nebude vědět, že takové auto vzniklo, neboť by málokoho napadlo, že Škoda mohla už v případě původní moderní Octavie nabízet v zahraničí víc než u nás. Ale stalo se to a možnost koupit si tento vůz v pěkném stavu za humny je opravdu raritní.

Když se někoho zeptáte na nejsilnější provedení Škody Octavia první generace, obvykle odpoví písmeny RS, čím také jiným. V roce 2001 přišla Octavia RS jako první projev vzkříšení slavného označení a i když s klikovou zadní nápravou a dosti kompromisním naladěním nešlo o žádný supersport, tou dobou to nebylo pomalé auto. Sám pamatuji tento vůz jako úplně nový, hned po uvedení na trh jsem měl možnost osedlat verzi Combi, a byl jsem příjemně překvapen jeho dynamikou.

Nabízelo se i něco víc? Někteří možná v pochybách vyloví z paměti verzi WRC Edition, která slavila 100 let účasti Škody v motoristických soutěžích, v jejím případě ale vozu zůstal motor 1,8 turbo naladěný na 180 koní, který stačil ke zrychlení na stovku za 7,9 sekundy. Pro skutečný vrchol evoluce je třeba zapátrat v paměti ještě o trochu víc - jednalo se o verzi zvanou GT, kterou si dlouhých 5 let mohli kupovat Řekové. A kdysi jsme jí věnovali vlastní článek.

Dobře, ani to nebyla žádná superpecka, autu ale přibylo 13 koní výkonu, 41 Nm točivého momentu a akcelerace na stovku se zlepšila na 7,6 sekundy. Vozu přibyla specifická plaketka na zádi a za cenu od 20 990 Eur (kdeže tyto sněhy jsou...) byl k dispozici komukoli. Kolik se kusů verze GT přesně prodalo, stále nevíme, prý se ale na prodejích věch Octavií v Řecku podílela z 20 %, proto také právě tento trh takové provedení dostal.

Kdybyste po tomto autě jako správní fandové slípky s průstřelem šípem zatoužili, je to obvykle dost složité. V Řecku na taková auta narazíte celkem snadno, většina je ale dávno odjetá a především zprzněná řadou dalších úprav. A ještě pro ně musíte přes celou Evropu. Už ani nepamatujeme, kdy naposledy jsme variantu GT viděli na prodej kdekoli blíž, pokud jste ale na tuto příležitost čekali, dnes přišel váš den.

Jeden v Německu žijící Řek totiž tento vůz prodává z majetku rodiny, která si jej právě k našim západním sousedům přivezla. Auto prý bylo vesměs normálně používané, což je na něm v některých ohledech patrné, ale nikoli ve smyslu nájezdu - auto najelo od roku 2007 (výroba 2006, první registrace později) jen 45 989 km a vypadá velmi, velmi zachovale. Ani jemu se nevyhnul tuning, bohužel, na poměry verzí GT je ale docela nevýznamný - pár prvků navíc v interiéru, lakované prvky v motoru, „muzika” v kufru a tím vše víceméně hasne. Je to tedy dnes jedno z nejzachovalejších a nejoriginálnějších GT vůbec, natož pak mimo Řecko.

Vůz dnes totiž stojí v německém Obernburgu, tedy asi 280 km od Rozvadova. To není daleko a prodávající jej „pustí” za 7 500 Eur, což je v korunách přibližně 183 tisíc. To se nám zdá docela málo na to, jak výjimečný vůz (přinejmenším českou optikou) to je a jak málo toho má za sebou. Vrácení do originálního stavu (z plaketky „GT 193 HP” už toho bohužel mnoho nezbylo) sice nějaké peníze spolyká, extra složité to ale také nebude. A pak vám za prsty skončí vůz, nad jehož existencí se budou podivovat i lidé, kteří o historii Škody pár věcí ví...

Škoda Octavia GT coby nejsilnější verze Octavie I se poblíž Česka v prodeji nevidí. Tato je výjimkou a je navíc ve velmi dobrém, třebaže ne zcela originálním stavu. Foto: A.G., publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.