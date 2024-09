Vzácné provedení ikonického Audi RS6 C5 je překvapivě levně k mání s rozumným nájezdem jen po dvou majitelích před 4 hodinami | Petr Miler

Jedna z velkých automobilových ikon 21. století se levně v prodeji nevídá, pokud není naprosto tuctová, hodně jetá a po 10 majitelích, kteří jí dávali na frak. Tento kousek není ničím z toho, jednu potenciální vadu ale má.

Současné Audi RS6 je dnes už 5 let starou historií a v podstatě jen čeká na to, až bude nahrazeno. Kdy přesně se to stane, zatím nevíme, jisté ale je, že jméno RS6 dostane jeho elektrický nástupce. Auto „příměji” navazující na dosavadní legendu si bude říkat RS7 Avant, jenže bude o co stát? Nejspíš ne, stejně jako v případě modelů RS4 resp. RS5 Avant - jeden bude mít elektrický pohon, který je dnes vzhledem k omezené kapacitě baterek s rychlým cestovním kombíkem naprosto neslučitelný (to bude auto na 100 km rychlé jízdy po Autobahnu, a to se budete muset snažit), druhý bude extrémně těžký plug-in hybrid.

Současný kombík s interním označením C8 tak rázem působí jako velmi lákavá volba. Ani to sice není lehké auto (2,1 tuny a víc), vedle 2,5tunového BMW M5 Touring s nižším stabilním výkonem (a od nástupce od Audi čekáme velmi podobné parametry) představuje docela pravověrnou čtvrtou generaci auta, které můžete nazvat supersportovním stěhovákem, überkombi nebo raketou s batohem, jak chcete. Tak či onak dostanete pod kapotou téměř ryzí (mil-hybridu už dnes skoro neuniknete) osmiválec s výkonem až 600 koní a točivým momentem nejvýše 800 Nm.

To je ovšem současnost resp. budoucnost, u zrodu divokého provedení jinak poněkud unylé A6 stál přepracovaný kombík generace C5, který přišel na svět už v docela dávné minulosti. Auto z let 2002 až 2004 dnes možná nepojede ani jako současný Golf R, ale o to tu nejde, pocit z jízdy je docela jiný. Moderní dvoulitrové čtyřválce nemají šanci vám zježit chlupy na těle jako vidlicový osmiválec o objemu 4,2 litru se dvěma turbodmychadly, který pro Audi vyvinul Cosworth ještě v době, kdy Němci firmu ovládali (tedy Cosworth Technology, závodní divize měla jiného majitele).

Německo-britská technika s 450 nebo 480 koňmi (to v případě verze Plus, zde máme tu čest se standardem) dovolí vystřelit autu na stovku v čase 4,7 sekundy a bez omezovače jej roztáhnout až na 290 km/h, s něčím takovým může mít nabitý elektromobil i vybitý hybrid problémy. Najdou se jistě i neduhy jako patnáctilitrová spotřeba při nijak zvlášť ambiciózní jízdě nebo nemalé náklady na servis, ale když se do tohoto auta zamilujete? Pak není co řešit. A propadnout tomu na fotkách níže by nemuselo být těžké.

Jde totiž o skutečně nezvyklé provedení. První z pouhých dvou majitelů vozu za dlouhých 21 let od jeho vzniku totiž vůz obdařil zeleným lakem Goodwoodgrün, který je velmi, velmi vzácný. Nepodařilo se nám zatím získat přesná produkční čísla pro kombíky pro starý kontinent, ale víme, že z 8 tisíc RS6 pro celý svět bylo 6,5 tisíce vyrobeno ve verzi kombi. A ze zbylých patnácti set sedanů dostala zelenou Goodwood pouhá desítka aut. Víc než pár desítek takto zelených kombíků tedy určitě nevzniklo a v kombinaci s tmavě šedými koly je to docela pozoruhodný zjev.

Auto má najeto jen 152 tisíc kilometrů, pyšní se jasnou historií a jeho stav je od pohledu velmi dobrý. Zamrzí jen popraskaná kůže sedadel, což se bohužel u dobových Audi občas vidí. Možná mohla dostat lepší péči kdysi, možná by jim nějaká pomohla teď, je to ale v podstatě jediná vizuální vada, kterou ovšem někdo může nazvat patinou. Jinak je to ta luxusně-sportovní RS6 C5 ve velmi zachovalém stavu, jakou máme rádi.

Přesto stojí velmi přijatelných 20 990 Eur, tedy asi 527 tisíc Kč, opravdu málo na tak hezký a výjimečný vůz tohoto typu s tak jasnou minulostí. Kde je háček? No najde se, jakkoli ho někdo může vnímat i jako výhodu. Druhý majitel si auto nechával v soukromé sbírce a dlouhých 8 (osm!) let s ním vůbec nejezdil. I díky tomu nemá moc najeto, tak dlouhá doba stání ale autům dobře nedělá a prodávající dnes říká, že byť vůz je funkční, startuje a je schopen jízdy, bude potřebovat jisté občerstvení, aby byl schopen projít STK.

Pokud chcete RS6 C5 na ježdění, asi to nebude nejlepší volba, protože na dílčí technickou renovaci mohou padnout statisíce jako nic. Ale pokud chcete tento vůz do podobné sbírky na primárně statické obdivování, je to rozhodně zajímavá možnost. A nakonec vám nikdo nebrání dát auto postupně do pucu po všech stránkách a mít v rukou nutně ceněný „skoro unikát” pořízený za velmi pěkné peníze.

