Vzácnou Gozdillu nalezenou dodnes nejetou a nevybalenou zkouší prodat v aukci, zatím marně

/ Foto: Yahoo Auctions

Kolik aut starých více než pár měsíců je možné koupit stále s ochrannými obaly v interiéru a téměř nulovým nájezdem na tachometru? V případě tohoto stroje je to naprostá rarita, požadovaná cena je ale možná přestřelená.

Současná generace Nissanu GT-R je dynamicky tou nejlepší ze všech, pochopitelně, sběratelé ale dnes dávají přednost té předcházející a hlavně jejím speciálním edicím. Vrcholem byl Nissan Skyline GT-R Nismo Z-tune, jen o jeden stupínek níže v hodnocení exkluzivity je ale GT-R, o kterém si povíme dnes. Jde o verzi V·Spec II Nür vzniklou v pouhých 718 exemplářích na samotný závěr výroby v roce 2002. A jeden z nich byl nalezen v Japonsku s pouhými 10 kilometry na tachometru.

Těžko soudit, jestli se má člověk radovat, že něco takového 19 let po svém zrodu existuje, nebo brečet při pohledu na nevyužitý Skyline. Tyto pocity ale nechme stranou a berme jako příjemný fakt, že můžeme v roce 2021 vidět ikonický model R34 jako úplně nové auto v sériovém stavu a ještě k tomu tak výjimečné specifikaci.

Pro lepší orientaci zopakujme, že pátá generace Nissanu Skyline GT-R s označením R34 se vyráběla v letech 1999 až 2002. Poslední série nazvaná V·Spec II Nür a Skyline GT-R M·Spec Nür vyjela v únoru 2002 a dovětek Nür značí vývoj na známém německém Nürburgringu. Celkově vzniklo 1 003 kusů R34 GT-R Nür, V·Spec II Nür ale bylo postaveno jen 718. A to z ní automaticky činí jednu z nejvzácnějších Godzill, jak se GT-R už od roku 1989 přezdívá.

Toto konkrétní provedení se vyznačuje vylepšeným motorem RB26DETT, který má kořeny v závodním motoru N1. Má zvětšené turbodmychadlo s vyšším plnícím tlakem a ocelovými lopatkami. Nissan pro jistotu použil zesílený blok motoru, aby konstrukce vydržela ostré zacházení. Japonské předpisy způsobily přiškrcení sériového výkonu na povinných 206 kW (280 koní), pro jiné země byly dostupné verze s 246 kW (334 koní), ve skutečnosti ale tyto motory mohou být laděny na výkony, jimž stopku vystaví snad jen obloha.

Objevený Nissan Skyline R34 GT-R V Spec II Nür je posledním mohykánem, který míchá dobré vlastnosti V Spec II s dokonalým motorem RB26. V Spec II znamená Victory Specification II - „vítěznou specifikaci 2“, která mimo tachometr do 300 km/h přináší tužší zavěšení, větší brzdy, kapotu z uhlíkových vláken a použití iridia v interiéru. Bílý lak s šedými disky kol a zlatými brzdiči nekřičí do světa schopnosti vozu, pohled do interiéru napoví více a po otevření kapoty nikdo nemůže pochybovat, s čím má tu čest.

Auto je opravdu v dokonalém stavu, je prostě nové. Na tiskových materiálech Yahoo Auctions, která se stará o online aukci vozu, můžeme vidět i netknutý spodek či motorový prostor, ze kterého by snad bylo možné i jíst. Na některých místech interiéru dokonce zůstaly ochranné fólie, je to prostě zcela nevyužité, dodnes „nevybalená” auto.

Yahoo aukci stroje spustilo s velkou pompou včera, dodnes v ní ale vidíme 0 příhozů. Možná to bude tím, že přihazování začíná na sumě 50 milionů japonských jenů, tedy asi 9,7 milionu Kč, což je mnohonásobek původní ceny vozu a hned téměř nejvyšší suma, která kdy byla za GT-R v aukci zaplacena. Cena je tedy nastavena opravdu vysoko, přesto bychom řekli, že se auto prodá, Yahoo očekává, že by se tak mohlo stát až za sumu v přepočtu okolo 15 milionů Kč.

Je vlastně smutné, že tak schopné auto zůstalo 19 let na ocet, teď ale představuje ještě výjimečnější nabídku než kdysi. Stojí ovšem podle toho. Foto: Yahoo Auctionc

Zdroj: Yahoo Auctions

