Youtuber podrobil Teslu Cybertruck dalšímu drsnému testu odolnosti, v jednu chvíli se doslova rozpadla na kusy

Na jednu stranu nejde říci, že by toho vydržela málo, na tu druhou ale překvapí, jak brzy ju „začala opouštět” přední náprava. A co po jízdě s vysokým zatížením udělala ta zadní. Levnější a obyčejnější Ford F-150 vydrží víc.

V létě loňského roku prošla Tesla Cybertruck opravdu netradičním zátěžovým testem. O ten se postaral Cody Detwiler, který na Youtube provozuje kanál WhistlinDiesel a s auty se ve svých videích opravdu nemaže. Je u toho ovšem zábavný. A když si dáte tu práci, najdete v jeho videích i dost poučných věcí. Sledovat by je tak pečlivě měli i lidé od Tesly, neboť Detwiler naráží i na zjevné chyby v konstrukci. A jakkoli jsou jeho testy extrémní, nesimulují zátěž, se kterou by se hlavně pick-upy nemohly potýkaly také v praxi.

Cody navíc stejným zkouškám jako Cybertruck podrobil i benzinový Ford F-150, který z první části testu odešel jako vítěz, mimo jiné i proto, že Tesla skončila nepojízdná. Po nějaké době a utracení zhruba 12 tisíc dolarů (cca 290 tisíc korun) za opravu se však znovu zvládá pohybovat i dobíjet. Našla proto chvíle na test číslo dvě. A Cody se jej rozhodl odstartovat stejně jako ten předchozí zkoumáním, jak moc reálná byla slova Elona Muska v době premiéry. Šéf Tesly totiž uvedl, že Cybertruck dokáže udolat v přetahované na laně jakékoli jiné auto.

Jenže na něco takového nedošlo, místo toho si oba pick-upy v podstatě jen měnily strany, dle toho, jak zrovna který zabral. Dobrou zprávou na celé věci byla skutečnost, že F-150 i Cybertruck mohly v testu pokračovat. Druhý zmíněný Codyho na chvíli okouzlil, neboť Tesla mu v mezičase dodala nový terénní režim Baja. S ním je možné provádět oblíbené „donuty“, nicméně při této zábavě došlo na poškození hřídele přední nápravy, aniž by vůz dostal zase tak moc naloženo. Cody to označuje za kritickou konstrukční chybu, zřejmě právem.

Cybertruck přesto zůstal pojízdný a mohl zamířit k další zkoušce. Ta spočívala v drsné jízdě v náročnějším terénu s korbou naloženou asi 1,3 tunami stavebního materiálu, což už Tesla nezvládla ani trochu. Ford sice též neodešel bez ztráty květinky, ovšem jeho zlomená hřídel byla v podstatě prkotinou proti rozpadlé zadní části elektrického pick-upu, ze kterého prakticky upadla kola. Ten tedy musel znovu do servisu, přičemž oprava se tentokrát už vyšplhala na 20 tisíc dolarů neboli na téměř půl milionu korun.

Jízda napříč hlubší vodní nádrží pro změnu znamenala dočasnou smrt pro Ford, který se na souš nedokázal vyhrabat a skončil citelně víc pod hladinou. Pokud se vám něco takového stane, můžete schválně zkusit trik s rýží, kterou Detwiler zasypal motorový prostor. Ta totiž vytáhla veškerou vlhkost, pročež následně stačilo jen dodat novou baterii, a F-150 mohl opět v nemalé míře čoudit do světa. A znovu si tak připsat vítězství, i když řádně potlučený.

Youtuber avizuje, že oba vozy se střetnou ještě jednou. S ohledem na jejich stávající stav se dá předpokládat, že to pro ně bude konečná. Na druhou stran už, to, čím oba pick-upy dosud prošly, je pozoruhodné - zejména robustnost docela laciného Fordu (od asi 930 tisíc Kč) je opravdu působivá. Tak či onak by si možná Detwiler měl říci o práci u některé z automobilek jako vrchní „demolition man”. Zjevně na autech dokáže najít to, co je třeba ještě zlepšit...

Nejspíš nikdy nikdo nepodrobí Cybertruck komplexně takové zátěži jako Cody Detwiler, v některých zkouškách si ale prostě mohla vést lépe, jak jí ukazuje levnější Ford. Foto: Tesla

