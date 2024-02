Žádné triky. Bleskurychlý Fiat, který řídil Tom Cruise ve svém posledním filmu, reálně skrývá 500setkoňový motor před 6 hodinami | Petr Prokopec

Člověk se musí smát, když vidí tohle auto poletovat po plátně. A logicky ho napadne, že to nemohou být skutečné záběry. Jenže jsou, tvůrci takové auto reálně postavili. A aby jelo tak rychle, jak se na Ethana Hunta sluší a patří, dali mu tolik koní, aby vyrovnali číslovku v jeho jméně.

V roce 2022 se Tom Cruise stal králem světa, neboť druhý díl Top Gunu utržil v kinech 1,5 miliardy dolarů, tedy 34,5 miliardy korun. V té chvíli se snad ještě více začalo čekat od sedmého dílu Mission: Impossible, který měl do kin zamířit následující léto. Jenže celou branži výrazně ovlivnila stávka herců a scénáristů. Kvůli ní se filmy Barbie a Oppenheimer začaly promítat dříve, než bylo původně oznámeno. A Cruisovi ublížil zejména druhý zmíněný snímek, jehož režisér Christopher Nolan má exkluzivní smlouvu s Imaxem, pro který mimo jiné vyvíjí kamery.

Mission: Impossible s podtitulem Dead Reckoning Part One si tak nakonec z pokladen odneslo necelých 569 milionů USD (13,09 mld. Kč). Není to málo, ale čekalo se víc. Řada lidí navíc nedávala najevo své nadšení jako u Top Gunu, spíše se mluvilo o zklamání. I proto snímek v mezičase upustil od oné jedničky v názvu, přičemž navazující osmý díl se již má jmenovat jinak. Tvůrci nicméně vyloženě truchlit nemusí, neboť vůbec poprvé uznala jejich práci Americká filmová akademie. Sedmý díl je tak v kategorii zvuku a vizuálních efektů v boji o Oscara.

Právě v souvislosti s nominacemi filmu pustil pár informací do světa koordinátor vizuálních efektů Neil Corbould. Ten pracoval už na šestém dílu, ten sedmý byl ale něco úplně jiného. „Pro mě to byla největší show, na které jsem pracoval, a to kvůli velkému množství efektů, které jsme museli dát dohromady. Postavili jsme třeba parní lokomotivu v plné velikosti, která vážila 80 tun, a poté jsme postavili most a železniční trať, abychom ji následně mohli shodit do lomu ve Stoney Middleton,” popisuje své zapojení.

My si ovšem pro tuto chvíli spíš než na tento kousek či na mnohokrát omílaný skok na motorce z útesu posvítíme na honičku v Římě. Cruise ji absolvuje v maličkém a stařičkém Fiatu 500 a podle Corbould měla celá scéna vypadat jinak a být také o hodně kratší. „Když Tom to auto uviděl, okamžitě prohlásil, že je úžasné. Takže se okolo něj začal přepisovat scénář,“ říká dál.

Auto tedy nezůstalo sériové a jeho pohon byl upraven tak, aby v praxi dokázalo být tak rychlé, jak se na plátně jeví - dostalo motor s 500 koňmi vyndaný z Tesly. „Postavili jsme Fiat 500 tak, aby byl rychlejší - někdo by skoro mohl říci, že je posedlý,“ dodal k věci režisér snímku Christopher McQuarrie. S tím lze jen souhlasit, ostatně pokud jste snímek viděli, jistě tvůrcům dáte za pravdu. A pokud nikoli, můžete si níže užít alespoň onu scénu z Říma, kde vůz mimo jiné sjíždí slavné Španělské schody. Právě tam měl snímek světovou premiéru.

