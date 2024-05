Zapomenutá silniční stíhačka od Peugeotu se ze z nouze ctnosti stala cenností, dodnes krásné kusy stojí majlant včera | Petr Miler

/ Foto: Flashback Motors, publikováno se souhlasem

Museli jste autům fandit už před drahnou řádkou let, abyste vůbec zaznamenali její existenci, dnes je jako ojetina obecně raritou a v pěkném stavu skoro neexistující věcí. Pár hezkých kousků pak stojí majlant.

Peugeot 309 je auto s mimořádně spletitou historií. Mnozí jej vnímají jako „205 s kufrem”, tak jednoduché to s ním ale zdaleka není. Svůj život začal jako zamýšlený nástupce Talbotu Horizon, tedy levnější značky skupiny PSA, která navíc na některých trzích působila jako Chrysler či Simca. Měl si říkat Arizona, než se ale stačil jeho osud tímto směrem stočit, rozhodla mateřská skupina, že používáním tří zmíněných alternativních značek v Evropě skoncuje. Rozpracované auto ovšem do prodeje dostat přece jen chtěla.

Vznikl tak Peugeot, který navazoval a nenavazoval na model 305, proto si také říkal 309. Ačkoli zadáním pro dokončení jeho vývoje bylo použití maxima dílů z 205 (mj. kompletních dveří či prodloužené podlahové plošiny), jde v nitru více o Simcu a Chrysler než o Peugeot. Dokonce i design vozu vznikl mimo obvyklé struktury lví značky - Peugeot si nechával až do konce 90. let dělat karoserie u Pininfariny, o vzhled 309 se ale opět postarali designéři dvou výše zmíněných značek, třebaže se zadáním podobnosti s dvěstěpětkou neměli až tak složitou práci.

Z těchto důvodů není model 309 tak respektovaný jako 205, bylo to prostě horší auto, třebaže pořád zajímavé a ve výsledku prodejně úspěšné. Jedna verze ale sklízela obdiv od chvíle, kdy se objevila - GTI. A je smutné, že dnes už si spousta lidí ani nevzpomene, že vůbec vznikla.

Právě aby Peugeot dopřál modelu 309 lepší image, stvořil s větší pílí variantu GTI používající techniku stejně pojmenované a dnes legendární 205 GTI. Vůz tak dostal relativně objemný benzin 1,9 se 122 koňmi, s nimiž při hmotnosti pouhých 909 kg (dnes naprosto neuvěřitelné číslo) pelášil velmi přesvědčivě - na stovce byl za 8,7 sekundy a rozjel se až na 202 km/h. I tomto směru se měřítka změnila, ostudná čísla to ale pořád nejsou. A tohle auto se objevilo na trhu v roce 1987, tehdy to byla silniční stíhačka svého druhu.

I 309 GTI tak nakonec platil za jeden z nejlepších ostrých kompaktů a zejména ve Velké Británii zažil velký prodejní úspěch - ještě v roce 1995 po silnicích jezdil ve více než 10 tisících kusech. Co z nich zbylo dodnes? To vám řekneme přesně: 54 aut, tak praví britský registr. Naprostá většina ostatních bude dávno na prach a tušíme, že ani z oněch 54 exemplářů nebude každý zrovna výstavní. O to zajímavější je ale kus na fotkách níže.

K prodeji jej nabízí dánská firma s příznačným jménem Flashback Motors, specialista na výjimečná auta minulosti. Od prvního majitele z italského Milána se jí totiž podařilo získat dodnes novotou zářící 309 GTI. Má tedy najeto 79 tisíc km, což je i není málo, přesto firma říká, že jde o nejzachovalejší exemplář, který se v prodeji v poslední době objevil. Vůz byl prý po celou dobu své existence používán pouze při zvláštních příležitostech a jeho majitel získal mimo jiné ocenění za nejudržovanější 309 GTI na domácích srazech a dočkal se zvláštní pozornosti od veteránských magazínů. A auto je od pohledu v opravdu mimořádně dobrém stavu.

Pokud byste o něj měli zájem, může být vaše za 199 900 dánských korun, tedy asi 670 tisíc Kč. Cenovka je to vzhledem k dlouholeté ignoraci 309 jako takové tučná, ale tak se dnes věci mají - v prodeji vidíme i horší a dokonce o něco málo dražší kusy, ceny sahají až k 28 000 Eur, tedy za hranici 700 tisíc Kč. Dnes je to zkrátka investiční rarita, o které prodávající říká, že z ní jednou bude (v českých korunách) auto za miliony. Může to tak být, podívejte se na vše důležité níže.

Na existenci Peugeotu 309 GTI už spousta lidí zapomnělo, teď si ji lze připomenout dodnes krásným exemplářem z nabídky dánského specialisty. Foto: Flashback Motors, publikováno se souhlasem

Zdroj: Flashback Motors

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.