Zipse vs. Tavares: Šéfové BMW a Stellantisu se pohádali o zákazu spalovacích aut v EU, Carlos klesl až na dno

Jak hluboko lze klesnout při oportunistickém hájení neobhajitelného? Carlos Tavares vám to ukáže v plné polní. Prý přesvědčil sám sebe, že elektromobily jsou prostě lepší auta a lidem je třeba je nařídit, i když jsou dokonce podle něj dramaticky dražší a provází je řada problémů.

Neuvěřitelného výplachu vlastních úst se dopustil Carlos Tavares na autosalonu v Paříži, jak shrnuje Autocar. Roky sice tvrdil, že „příšerné” nařizování elektromobilů zabije automobilový průmysl a brutalita celé věci bude zavírat továrny, což se přesně teď děje, najednou na tom ale nesejde.

Šéf Stellantisu totálně otočil a začal jako jeden z mála volat po zachování limitů flotilových emisí CO2 pro příští rok. Opakovaně jsme ho za to kritizovali a nebyli jsme zdaleka sami, přesto nyní zašel ještě dál. V Paříži na setkání zástupců automobilek s médii začal dokonce otevřeně horovat za zachování de facto výslovného zákazu prodeje spalovacích aut v EU od roku 2035, ačkoli sám musí nejlépe vidět, kam dosavadní vývoj i jím řízenou firmu přivádí.

Když mu bylo vytknuto, že ještě před pár měsíci byl ostře proti a teď je najednou ostře pro, zareagoval tak, že prý byl „velmi cynický” ohledně strategie EU nařizovat elektromobily, kterou považoval za „příliš nákladnou a málo efektivní”, ale nyní prozřel a jeho kritika „je u konce”. Proč, když se vůbec nic nezměnilo a zákazníci leda projevili svůj rostoucí odpor? Když tu máme pořád drahá (přímo podle Tavarese nejméně o 40 %, jak uvedl pro Detroit News) a obtížně použitelná auta, která lidé zřetelně stále více odmítají a přechod na ně se ukazuje ještě víc neschůdným než kdy dříve?

To nemáme tušení, Tavares nepředložil jeden jediný racionální anebo aspoň nový argument. Vytáhl z kapsy jen ty nejtrapnější, nejomílanější, prázdné a mnohokrát rozporované fráze. V zásadě: Politici to nařídili, takže musíme, navíc planeta to potřebuje.

Doslova tedy řekl: „Nyní se nacházíme v regulačním rámci, který je jasný, a říkáme, pokud toto společnost chce a pokud to přispěje k vyřešení problému globálního oteplování, můžeme to udělat. Jsme připraveni. Neptáme se,” takže hodlá držet ústa a krok. A realitu obrací naruby - ačkoli trh jasně ukazuje, jak moc jsou naprosté většině lidí agendy okolo nulových emisí ukradené (viz nízké, a přesto leckde klesající prodeje) a každé další volby přináší jasný vzestup sil, které zelené agendě odporují, Tavares říká: „Tak se rozhodli lidé, které občané zvolili - nulové emise.” Neuvěřitelné.

Odporu lidí je si kupodivu ještě vědom, nicméně ho hodlá ignorovat. Elektromobily jsou podle něj „lepší auta”, což říká navzdory tomu, že o pár vět později přiznává, že je trápí spousta uživatelských nepříjemností: Tuhé a těžké nabíjecí kabely, nejistota, kde a kdy byste mohli nabíjet své auto, potenciální nutnost stát ve frontě na nabíječky v nevhodnou dobu... To všechno jsou Tavaresova slova, ke kterým přidává, že „i kdybychom odstranili tyto nepříjemnosti, zbývá hmotnost, která je stále příliš vysoká a my musíme snížit hmotnost baterií, což znamená zdvojnásobení hustoty výkonu bateriových článků”. To jsou všechno skutečně faktické problémy, nic z toho ale najednou nevadí.

Šéf Stellantisu se prostě najednou přidal na stranu těch, kteří na základě ničeho razí elektrickou víru. Podle něj bude nakonec všechno skvělé, i když se dnes absolutně nemá chytit čehokoli konkrétního. Jako by říkal proslulé: „Ale to se změní, bude to zas krásný, nechci mít svý ruce, potom všem zas prázdný,” neboť jinak jeho slova opravdu nevyznívají. Sází na baterie s tuhým elektrolytem, kterým nevěří ani jejich výrobci a už vůbec ne experti. On všem prostě věří: „Věřím, že jakmile ty nepříjemnosti odstraníme, pak začnou věci jít hladce,” uvádí dále s tím, že spalovací auta politici uměle zdraží za hranici konkurenceschopnosti.

I kdyby to tak náhodou dopadlo, což dnes působí velmi, velmi nepravděpodobně, na základě čeho nyní přistupovat k budoucímu zákazu technologie, která v danou chvíli zůstat tou jedinou schůdnou? Je to naprostý nesmysl. V momentě, kdy vývoj dospěje do fáze, kdy bateriová auta budou konkurenceschopným produktem, prostě na ně přejdeme. Stane se to samo, přirozeně, bez nařizování, není třeba to od zeleného stolu ovládat s 10letým předstihem. V tomto je Tavares totálně mimo bez ohledu na to, jak se k věci stavíte - nařizování přinese jen to, co sám uváděl dříve, je zkrátka „příliš nákladné a málo efektivní”. Kdo mu od té doby co provedl, že to najednou ignoruje, nemáme tušení.

Dnes na každý pád nemá problém přidat ty nejlacinější poznámky. Podobně jako nedávno přihodil pár polínek pod kotel klimatického alarmismu: „Před několika týdny hořela polovina mé země, Portugalska. Shořela polovina země - 130 000 hektarů. Moje nejmladší dcera projížděla lesem v plamenech. Dvě její auta se roztavila, když projížděla ohněm. Můžeme to ignorovat. Můžeme ignorovat záplavy, můžeme ignorovat hurikány. Můžeme ignorovat všechno. Ale je tu okamžik, kdy můžete požádat o odložení toho všeho, nebo jste na správné straně problémů,” dodal.

To je už skutečně za hranicí uvěřitelnosti. I kdybychom došli v diskuzi o emisích CO2 generovaných lidskou činností a jejich vlivu na vývoj klimatu k jednoznačnému závěru, vynucený přechod na elektrická osobní auta na jednom prťavém kontinentu na tomto poli nemá šanci nic podstatného změnit, bavíme se o naprosto okrajové záležitosti. A to je třeba se ptát, zda elektromobily skutečně přináší nějaké zlepšení, z dlouhodobých dat se to opravdu nezdá. Tohle je drahé plácnutí do vody, nic víc.

Není tedy divu, že s Tavaresovým postojem ostře nesouhlasí šéf BMW Oliver Zipse, který na rozdíl od svého kolegy zůstává konzistentní. Na stejném místě se tak vyjádřil pro okamžité zrušení plánovaného zákazu spalovacích aut v EU, jak informují agentury Bloomberg a Reuters. Šéf BMW označil pokus zakázat spalovací auta v EU za „nerealistický” a dotace pokoušející se přemalovat realitu narůžovo za „neudržitelné”. A nejde jen o to, připomíná, že podobné manipulování trhu je vodou na mlýn čínské expanzi.

„Změna cíle 100procentního přechodu na elektrická auta od roku 2035 jako součásti komplexního balíčku pro snížení emisí CO2 by také umožnila evropským výrobcům méně spoléhat se na Čínu, pokud jde o baterie,” řekl Zipse v Paříži s tím, že „nezbytná je přísně technologicky agnostická cesta”, k čemuž má současný vývoj skutečně daleko. Jsme svědky hlavně ideologických výkřiků a dogmatických snah dosáhnout nedosažitelného, ničeho jiného.

Nepochybujeme o tom, že z dlouhodobého hlediska vyhraje zdravý rozum, technická i ekonomická racionalita. Je to nevyhnutelný výsledek, nikdy to v historii nedopadlo jinak a nic jiného skutečně není udržitelné. Je ale fascinující, že ze země dokola povstávají noví a noví kazatelé té jediné správné budoucnosti, jakým je nyní i Carlos Tavares, se kterými se rozumní lidé typu Olivera Zipseho musí dokola prát jen ve snaze toho dosáhnout stavu, který by měl být zcela samozřejmý.

Šéf BMW Oliver Zipse zůstává nohama na zemi a dál bojuje za zdravý rozum. Foto: BMW



Carlos Tavares ho zjevně pozbyl. Uvidíme, jak dlouho vydrží ve vedení koncernu Stellantis, už teď se ví, že jeho smlouva, která vyprší zkraje roku 2026, nebude prodloužena. Divili bychom se, kdyby firmu reálně vedl až do té chvíle. Foto: Stellantis

Zdroje: Autocar, Detroit News, Bloomberg, Reuters

