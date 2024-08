30 let starý VW Golf dokáže ohromit i dnes. Stačí aby měl motor, který už nemá a asi nikdy mít nebude před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

VW Golf třetí generace nikdy příliš neohromoval, svého času byl považován spíš za hluché místo v historii celého modelu - dvojka i čtyřka byly jinde. Jenže stačí, aby měl pod kapotou legendární motor VR6, a najednou nad ním i podobně skeptičtí kolegové plesají.

Volkswagen Golf letos slaví své padesáté výročí. Za tu dobu se z něj stala ikona, po které stále touží velké množství lidí. Ti movitější pochopitelně míří hlavně do showroomů s novými vozy, ti s nižším rozpočtem pro změnu volí autobazary. Vyhledávané jsou pak hlavně poslední generace, tedy Golf s pořadovým číslem 5, 6 a 7. Kolegové z německého Auto Bildu ovšem naznačují, že zaujmout vás může i v pořadí třetí iterace, která dorazila na trh v roce 1991. Je ovšem zapotřebí zvolit tu správnou motorizaci.

Třetí Golf v pořadí není tím nejpopulárnějším, i když pro každého nabízel něco. Primárně se počítalo s pohonem předních kol, sáhnout jste ale mohli i po systému 4x4. V případě karosářských variant pak stávající provedení působí jako velmi chudý příbuzný, neboť je k dispozici jen jako pětidveřový hatchback a kombík. V devadesátkách jste ovšem mohli dostat rovněž hatchback třídveřový, stejně jako kabriolet. Diesely pak sice zastupovala pouze jedna-devítka, portfolio benzinových čtyřválců ale bylo daleko širší.

Němci se nicméně rozhodli, že do kompaktní třídy vnesou trochu víc prestiže. Jako vůbec první tak sáhli po šestiválcovém motoru. Nešlo nicméně o klasický typ V6, v jehož případě obě řady válců obvykle svírají úhel mezi 45 a 90 stupni, nýbrž o agregát s velmi úzkým rozevřením (10,5 až 15 stupňů). Díky tomu byl velmi malý, pročež mohl být usazen napříč. Jeho další velkou výhodou bylo zlevnění výroby, neboť pro obě řady válců postačila společná hlava jako u řadových šestiválců.

Pohonná jednotka o zprvu 2,8litrovém objemu produkovala 174 koní, tedy o poznání více než Golf GTI, jenž byl osazen dvoulitrovým čtyřválcem naladěným zpočátku na 116 a posléze na 150 koní. Řada lidí proto verzi VR6 považovala za sportovní vrchol. Jak ale kolegové poznamenávají, GTI bylo díky nižší hmotnosti a jinak nastavenému podvozku daleko mrštnější. Šestiválcový model byl spíše rychlým granturismem, které vás bez problémů dostane přes celou Evropu.

Odpovídá tomu nejen dynamika, ale také výbava, jakkoli zrovna ta v souvislosti s aktuálními novinkami nebudí jen nadšení. Testovaný vůz byl totiž osazen sedadly Recaro a litými koly BBS. To nám připomíná, že výrobce sedadel nedávno vyhlásil bankrot a výrobce kol má též finanční těžkosti. V době příchodu VR6 na trh ale byly obě na vrcholu slávy. Sedadla přitom nabízí jak nemalý komfort, tak působivé boční vedení, zatímco 15palcová velikost ráfků udělala prostor větším brzdám.

Protože k řezání zatáček bylo určeno spíše GTI, je třeba u VR6 počítat s měkčím řízením. Podvozek má ovšem nemalou oporu ve stavitelných tlumičích Koni. Zároveň k němu by váš zrak měl v případě zájmu zamířit v prvé řadě, a to kvůli korozi. Od příchodu Golfu třetí generace uběhly již více než tři dekády, během kterých se zub času stihnul nepříjemně projevit. Kromě toho je rovněž velmi těžké nalézt exemplář, který nebyl políben tuningem.

Kolegové v tomto ohledu odkazují na Hessela Therpstru z nizozemského Sexbierumu, který vám vytoužený vůz sehnat dokáže. Dokonce takový, který vypadá jako kdyby právě sjel z montážní linky. Nicméně je třeba počítat s tím, že v ten moment musíte sáhnout do kapsy opravdu hodně hluboko - testovaný vůz se 74 tisíci najetými kilometry je totiž k mání za 32 000 Eur (cca 815 tisíc korun).

Ani oni dosud nad Golfem III neplesali, není to ta nejpovedenější generace. Stačí jej ale okusit s odstupem času s motorem, který už Golf dnes nemá a asi nikdy mít nebude, aby jej viděli docela jinak. Jak praví kolega Malte Tom Büttner: „Dovnitř jako kritik, ven jako fanoušek. Jen málokdo z nás má Golf 3 na radaru, váže se k němu příliš mnoho špatných vzpomínek. Ale jako originální a zachovalý VR6 je to sen.” Co k tomu dodat?

Golf VR6 zvládal již v roce 1992 zrychlení na stovku za 7,8 sekundy a maximálku 224 km/h. To jsou parametry, jakými oslníte i dnes. Nepočítejte však s tím, že byste zachované kousky pořídili levně, své kouzlo zachovalé vé-er-šestky nepropůjčují lacino. Ilustrační foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

