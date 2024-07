Australanům zakazují dobíjení aut přes noc, v zoufalosti začali tahat kabely po ulicích, jak se zrovna dá 16.7.2024 | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Kupte si elektromobil, říkali, nabijete si ho přes noc a ráno „máte plnou”. Pokud máte vlastní garáž, pak ano, ale co když ne? Tragikomické dopady pokusů provozovat elektrická auta v Austrálii jsou další černou skvrnou na už tak prošedivělé holubici elektrických aut.

Jsme přesvědčeni, že při započtení všech skutečných nákladů, zejména pak ztráty hodnoty, se elektrické auto nevyplatí ve výsledku nikdy nikomu. Existují ale lidé, kteří si mohou dovolit jej používat, ať už z ekonomického nebo praktického hlediska. V tom druhém případě to chce vlastní garáž s vyšším dostupným dobíjecím výkonem a druhé auto na delší cesty bez obav. Je to sama o sobě absurdní kombinace, nicméně jde to. Ale co když takové zázemí k dispozici nemáte?

Lidé bez vlastních domů, garáží či aspoň příjezdových cest s vyhrazeným dobíjecím místem jsou odkázáni na veřejnou infrastrukturu, která je od začátku jedním z kamenů úrazu veškeré elektrifikace aut. Upřímně, už vidět na Národní třídě v Praze přes noc parkovat třeba BMW XM na ulici s připojeným kabelem a otevřenou zdířkou působí nemístně a zranitelně, ale to je ještě luxus vedle toho, s čím si musí vystačit většina ostatních. Ti mají k dispozici dvěma slovy velké... nic.

Pokud ale člověk žijící třeba v bytovém domě a parkující na ulici elektrické auto používat chce, dříve nebo později zjistí, že jen s pomocí drahých veřejných „pomalodobíječek” fiktivně označovaných za rychlé to dost dobře nejde. Lidé se tak pokouší poradit si s rozdanými kartami, jak se zrovna dá, a tak hledají všemožné skulinky, jak dobít elektromobil přes noc z domácích zdrojů, což je relativně levné i komfortní. Řešením se pak stávají ještě bizarnější instalace s pomocí série prodlužovaček natažených z oken blízkých domů, klidně i několikapatrových, přes chodníky a trávníky. O takových informuje třeba také australská edice Yahoo, neboť právě na nejmenším kontinentu světa už úřadům s podobnými projevy zoufalosti majitelů elektromobilům došla trpělivost. Však takové instalace jsou pochopitelně potenciálně nebezpečné.

V Sydney učinili takové jednání ilegálním a varují majitele elektromobilů dopisy umístěnými za sklo. V těch stojí, že pokud od podobného nabíjení „okamžitě neupustí“, město nebude mít jinou možnost, než jim kvůli „ohrožení veřejnosti“ udělit pokutu 330 AUD (cca 5 200 Kč) za každý jednotlivý případ takového nabíjení. Radní ze severní části metropole odmítli stížnosti motoristů na nedostačující infrastrukturu s tím, že majitelé elektromobilů mají k dispozici dobíjecí stanice na pěti veřejných parkovištích. Že tato městská část má zhruba 72 tisíc obyvatel, a tudíž je daný počet opravdu nedostačující, neřeší.

Nejde nicméně jen o Sydney nebo Austrálii, tohle je problém zcela obecný. A je skutečně pikantní vidět jej v celém postupném kontextu dění - státy lidi doslova nutí do pořízení elektromobilů, slibují majitelům výhody mj. v podobě nočního dobíjení, to ale pro naprostou většinu lidí není dostupné. Pokud se o něj pak pokusí dostupnými cestami, působí to velmi rozpačitě, ovšem i to je jim nakonec pod hrozbou vysokých pokut zakázáno. Je to jedno velké, očividné selhání pokusu o plánové hospodářství ve verzi 2.0, ale spousta lidí jako by to vidět nechtěla. A tak od něj zřejmě neupustíme dříve, než si s ním znovu nabijeme.

Takový Enyaq se do Austrálie teprve chystá. Jeho šance oslovit masy se ale soustavně zmenšují, absurdní dění okolo nočního dobíjení lidí bez vlastních garáží je jen dalším z řady důvodů. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Yahoo

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.