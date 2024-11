Další majitel elektrického Porsche poznal, jak krutě ztrácí hodnotu, každý ujetý kilometr ho vyšel na 1 817 Kč včera | Petr Prokopec

/ Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Z Prahy do Plzně je to po D5 asi 95 kilometrů. Dáte si to s elektrickým Porsche? Proč ne, bude to fajn a nenarazíte na problém, akorát vás to může přijít skoro na 173 tisíc Kč jen na ztrátě hodnoty auta. Tušíme, že najdete i výhodnější způsoby.

Pokud bych měl neomezený rozpočet a toužil po elektromobilu, bylo by Porsche Taycan jedním z velkých favoritů. A možná tím úplně největším, neboť se mi líbí jeho design i jízdní projev. Dá se navíc předpokládat, že když už někdo má na verzi Turbo GT s paketem Weissach, která stojí 6 194 911 Kč, pak rozhodně má k dispozici i vlastní dům, garáž nebo alespoň garážové stání s nabíječkou. Problémem tak budou jen dlouhé cesty, ale ty snadno obsloužíte se starým dobrým spalovacím autem.

Takže jo? No, spíš ne. Je totiž úplně jedno, jak dlouho si tohle auto necháte, jeho vlastnictví vás v důsledku ohromné ztráty hodnoty přijde vždy na obrovské peníze. I kdybyste si jej nechali do úplného rozpadnutí, bude to drahé, neboť jeho životnost nebude kvůli limitům baterek a jejich cenám dekády jako u spalovacích aut. A krátké vlastnictví také nic neřeší, jak si povíme dnes.

Poznávat to začíná víc a víc lidí, i proto jsou ostatně prodeje tohoto modelu meziročně o 50 procent dole. A protože na světlo světa začíná vylézat stále více tragických příběhů, jako je ten Michelův, o kterém jsme mohli informovat během týdne, nedá se příliš předpokládat, že by se stav věcí v dohledné době změnil.

My si dnes posvítíme na provedení Sport Turismo GTS, které si jeden z amerických fanoušků značky pořídil k loňským Vánocům. A protože se zjevně měl velmi rád, nešetřil na sobě. Za příplatkovou výbavu zahrnující exkluzivní lak Racing Green či prémiovou audio aparaturu Burmester totiž dal takřka 60 tisíc dolarů (cca 1 435 000 Kč). Celkově jej tak elektrický kombík vyšel na 193 710 USD (asi 4,63 milionu Kč). Nedávno jej nicméně nabídnul k prodeji přes Bring A Trailer a zřejmě nevěřil vlastním očím.

I když totiž Taycan má najeto pouhých 605 mil, tedy nějakých 973 kilometrů, což znamená, že u nabíječky stál možná dvakrát třikrát, auto prodal jen za 120 tisíc dolarů, tedy asi 2,87 milionu Kč. Prodělal tedy 73 710 USD, cirka 1,77 milionu Kč, což je 38procentní propad, který optikou najetých km znamená 1 817 Kč ztráty hodnoty během každého ujetého kilometru. Jeden den vlastnictví pak majitele stál neméně tragických 229 USD, tedy asi 5 500 Kč. To je částka, která nevyhnutelně zabolí i milionáře.

Případ Michela, stejně jako mnohých dalších, pak naznačuje, že další ztráta hodnoty je nevyhnutelná. Za další rok totiž vůz původně za takřka pět milionů korun již nemusí stát ani dva, bez ohledu na to, kolik s ním nový vlastník ujede. Obrana proti tomu pak existuje žádná, v tomto případě opravdu ne. Na hodnotě přitom takto razantně neztrácí pouze elektrické Porsche, ale i jeho soupeři včetně takové Tesly Model S Plaid nebo Mercedesu-AMG EQS.

Místo bateriového pohonu tak bohatí znovu upřednostňují ten spalovací, neboť s ním nejenže obslouží prakticky cokoli, ale zvlášť v dnešní době nepřijdou na ztrátě hodnoty téměř o nic. Nemusí přitom jít ani o žádné limitované edice či jiné speciality, stačí, že jej pohání klasická technika, která se už nevyrábí. Ostatně se na to zeptejte majitelů čistě benzinového Porsche 911 GTS - to je posledním nehybridním a náhle ceněným.

Prodaný Taycan GTS Sport Turismo vypadá lákavě, přesto se o něj žádná velká aukční bitva nestrhla. Přihazujících nakonec nebylo málo, ani to ovšem cenu nevšroubovalo vysoko a původního majitele neuchránilo od šíleného propadu hodnoty navzdory minimálním nájezdu i stáří vozu. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Zdroj: Bring A Trailer

Petr Prokopec

