Dodge má problém, jeho nové elektrické Chargery „umírají" v rukou majitelů hned pár kilometrů po převzetí u dealerů

/ Foto: Butch Hora, Hall Chrysler Dodge Jeep RAM Virginia Beach, publikováno se souhlasem

Měla to být revoluce, podle plánu ale automobilce zatím nevyšlo nic. Všechny dosavadní rozličné patálie nicméně nakonec přebíjí jedna - s autem jsou spojené kvalitativní a softwarové potíže, které se dotýkají primárně těch, kteří si je koupili mezi prvními.

Když Dodge před pár léty oznámil, že nová generace kultovního Chargeru přejde z benzinového pohonu jen na elektrický, dočkal se pořádné nálože kritiky. Jistě i proto automobilka později couvla a oznámila, že vůz dorazí také ve spalovacím provedení. To ale bude k dispozici jen se šestiválcem, což je pro některé fanoušky jen slabá náplast, neboť tohle auto si přirozeně spojují s osmiválci. Není tak divu, že před showroomy netrůní zástupy zákazníků s dalekohledem v ruce, kteří by vyhlíželi, zda se náhodou již neblíží jimi objednaná varianta. A věřte, že tohle jinak nadšenci dělají - bez okolků přiznáme, že v dobách, kdy se ještě dala koupit vytoužená auta, jsme tu a tam patřili mezi ně.

Charger Sixpack, jak zní oficiální název spalovací verze, se ovšem dřív než letos v létě neobjeví. Model osazený bateriovým pohonem však již má po prvních novinářských testech a navíc se začíná navážet k dealerům. Ti původně předpokládali, že jim Charger Daytona dá pořádně vydělat, jenže nakonec vůz rovnou nabízejí se slevami, neboť prvotní zájem není takový, jaký u novinek bývá. Již to samo o sobě by byl problém, stejně jako rozpaky některých z nich, v jakém stavu jsou jim auta dodávána - jak můžete vidět z fotek jednoho z oficiálních dealerů okolo, automobilka si s ochranou aut proti projevům současného zimního počasí velkou hlavu nedělá.

Všechno tohle by šlo přežít, nyní se ale objevil další problém, který bude dealery i automobilku bolet. Elektromobil má totiž zjevně nějakou konstrukční chybu, kvůli které dodaná auta zákazníkům „odchází” hned po dodání, jak si všimli kolegové z Auto Evolution.

Jako první na tuto patálii upozornil člověk stojící za kanálem TK's Garage na Youtube, který mluvil se zaměstnanci čtyř dealerství Dodge z různých koutů USA. Všichni mu potvrdili, že Charger Daytona k nim dorazil jeden den a ten druhý byl „po smrti” - někdy po předání zákazníkovi, někdy ani to ne. To koresponduje se zjištěním dalšího youtubera z OCMotivator, který pro změnu objevil parkoviště, kde trůní tisíce elektrických muscle cars. Dodány měly být již loni, ovšem i nadále čekají na přepracování, které zřejmě souvisí s bateriemi. Na to ostatně upozorňuje i kanál TK's Garage.

Automobilka prý o veškerých problémech ví, alespoň dle informací, které OCMotivator získal člověka pracujícího pro Dodge. Tento muž prý varuje každého zájemce před převzetím prvních kousků, neboť některé mají kvalitativní a softwarové potíže. Prokázalo se to mělo i při jedné z interních ukázek v továrně, problém ale měl být zameten pod koberec jako ojedinělý. A na poruchu nakonec došlo i u jednoho z novinářských vozů, které se objevily v Radford Racing School, kde minulý měsíc došlo na zmíněné první testy.

Každá z těchto věcí se může stát, nové modely aut běžně trpí „dětskými nemocemi”, prostě u nich vždy ještě nemusí být vše dotaženo k dokonalosti. Ale aby se děly všechny najednou v takové míře, že se o tom nezávisle na sobě mluví z mnoha stran? To nezní jako ojedinělost. Vše ukazuje na to, že vývoj Chargeru Daytona nebyl dotažen do takové fáze, kdy by se vůbec měl začít prodávat.

Fakt, že se v takové situaci auta ve velkém objevují u dealerů, kteří se je snaží zákazníkům předat, může snadno vést k výraznému poškození image automobilky, o rizicích soudních sporů ani nemluvě. Dodge by měl dvakrát měřit a jednou řezat, ale to je jen takový neskromný tip.

Chargery Daytona dorazil k některým dealerům Dodge v dost zbědovaném stavu, jak ukazují fotky jednoho z nich pořízené hned po dodání. To je ale nakonec ten menší problém, auta především záhy poté „odchází”, někdy i v rukou zákazníků hned po jejich převzetí. Foto: Butch Hora, Hall Chrysler Dodge Jeep RAM Virginia Beach, publikováno se souhlasem

Zdroje: Auto Evolution, TK's Garage@YouTube, OCMotivator@YouTube

Petr Prokopec

