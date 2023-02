Držák mezi moderními sporťáky už koupíte levněji než Fabii, pro mnohé je to jediná cesta k takovému autu před 6 hodinami | Petr Prokopec

Podobná auta z trhu téměř zmizela. Pokud dnes nemáte v kapse miliony, na sportovně laděné stroje takového ražení můžete prakticky zapomenout. Tady vám bude stačit pár set tisíc i na jednotky let staré vozy, které mnoho problémů obvykle netrápí.

Subaru bylo na českém trhu dlouho oblíbenou značkou lidí toužících po výjimečných autech sportovního ražení. Taková Impreza se tedy nejvíce prodávala ve verzi STI. A když přišlo na svět kupé BRZ, dosáhlo zde dokonce takové obliby, že místnímu zastoupení bylo v případě rozlučkové edice Final Edition vyhrazeno hned 40 kusů. Tedy více než čtvrtina z celé produkce a více, než kolik dostali k dispozici prodejci v Německu či Itálii. Jakmile se ovšem sklady vyprázdnily, lidem zbyly pouze oči pro pláč.

Nové STI totiž v Evropě už není k mání a podobný osud se týkal i BRZ, jakkoli Toyota svou verzi nově značenou jako GR86 nabízí i přes větší motor pod kapotou. Tato automobilka si to už kvůli své velikosti a prodejům hybridů mohla dovolit, Subaru je ovšem v trochu jiné pozici a vyšší flotilové emise by značce mohly nadělat řadu problémů. Přesto tu máme pár dobrých zpráv.

Místní zastoupení totiž oznámilo, že BRZ druhé generace nakonec do Česka skutečně dorazí, a to i s onou 2,4litrovou pohonnou jednotkou. K mání bude kupé v jediném výbavovém stupni, přičemž zájemci budou moci volit mezi manuálem a automatem. Stejně tak bude k mání i paket STI zahrnující spoilery či speciální hlavici řadicí páky. Jeho cena činí 60 500 Kč, za samotný vůz pak dáte 1 030 000 Kč. A za dalších 12 000 Kč je možné jej nalakovat perletí či metalízou.

To na dnešní poměry není příliš vysoká cena, a tak není divu, že o specificky zaměřené dvoudvířko tuzemské zastoupení eviduje znovu nemalý zájem, dealerům se mělo ozvat už víc než 170 zájemců. Kolik aut ovšem nakonec do Česka dorazí, aktuálně nikdo neví. Navíc kvůli novým bezpečnostním směrnicím bude výroba modelu BRZ pro Evropu možná pouze v první polovině roku. Uspokojeni tak nemusí být ani dosavadní zájemci.

Tím se dostáváme k druhé dobré zprávě. I přes značnou spokojenost majitelů s první generací se totiž i BRZ najde v autobazarech za ceny ještě zajímavější. Nenajdete jej pochopitelně na každém rohu, třeba na Mobile.de vidíme jen 30 nebouraných aut. Nicméně ceny za zadokolku s 200 atmosférickými koňmi startují lehce nad 300 tisíci korunami a pod základní cenou nové Fabie (dnes krutých 370 tisíc) si můžete vybírat. To jsou skutečně sympatické peníze, jakkoli počítat v takové chvíli musíte s vyšším nájezdem. Toho byste se ale ve finále nemuseli obávat.

BRZ má totiž reputaci velmi spolehlivého vozu, u kterého je třeba dávat pozor pouze na kondenzaci vody v zadních světlech. Kromě toho pak některé exempláře trpěly nevyrovnaným chodem na neutrál, nicméně danou nesnáz jde velmi snadno vyřešit krátkou zastávkou v servisu. Tím ale potíže zapřičiněné automobilkou končí. Kvůli pohonu zadních kol a sklonům vozu k jízdě bokem totiž důkladně prověřte, že předchozí majitel netrénoval na driftovací soutěže.

Vyplatí se tedy nejen vizuální kontrola litých kol či karoserie, ale rovněž zvednutí vozu na zvedák, ať víte, jak je na tom podvozek. Pokud totiž došlo k neodborné opravě nějaké rány, můžete na to šeredně doplatit. To je ale vše, vizitka BRZ je tedy opravdu působivá. To dokládají i kolegové z Auto Bildu, kteří proklepli exemplář z roku 2019. Jeho majitel jej zjevně šetřil, vůz tak má najeto pouhých 20 300 kilometrů.

Tento fakt se odrazil na ceně, nejetý kousek v prakticky nedotčeném stavu je totiž k dispozici za 28 900 Eur (cca 685 000 Kč). To již jako úplná láce nevypadá, na druhou stranu ale v případě zájmu nemáte mnoho jiných možností. Pokud totiž nemáte objednanou a potvrzenou novou generaci, máte v jejím případě nejspíš smůlu. Či zaplatíte ještě více, než je oficiální cena. Ojetiny jsou tak případně řešením, navíc dostupnějším, pro mnohé to bude jediná reálná cesta k autu podobného ražení.

BRZ první generace je až na mlžení zadních světel a nevyrovnaný chod manuálu zcela bezproblémovým vozem, které navíc v bazarech nestojí majlant. Dostupných kusů ale není mnoho. Foto: Subaru

