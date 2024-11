Elektrický Mercedes za deště shořel majiteli pod rukama a zapálil mu dům, i když hodiny stál a ani se nenabíjel dnes | Petr Miler

Šlo teprve o dva roky starý vůz v záruce s 45 tisíci najetými km, takže jde jen stěží hovořit o nějakém zanedbaném vraku. Přesto k tomuto incidentu došlo a majitel i s rodinou byli bezmocní. S autem je amen a podle hasičů chyběly jen minuty, aby přišli i o dům.

Když píšeme o elektrických Mercedesech, obvykle zmiňujeme, že jde o prodejní propadáky, které přiměly automobilku odpískat své absurdní plány pro rok 2030. Není to přehnané tvrzení, z každého pravidla ale existují výjimky. Ačkoli dražší elektrické modely jako EQE či EQS skutečně nekupuje skoro nikdo, a jejich odbyt přesto klesá, dva základní typy si prodejně vedou docela obstojně.

Jde o jakási polovičatá SUV zvaná EQA a EQB. Podle údajů Dataforce si letos první zmíněný našel v Evropě 30 018 kupců a prodejně mírně roste, EQB pak 21 812 kupců a prodejně roste skoro o polovinu. Není to nic, co by elektrický program automobilky spasilo, uvážíme-li ale fakt, že model GLC, který se po fiasku nové třídy C stal nejprodávanějším Mercedesem v Evropě, si letos podle stejných dat koupilo něco přes 70 tisíc lidí, nejsou to úplně zanedbatelná čísla.

O to víc může automobilku mrzet incident - a liknavost, s jakým jej řeší -, který se odehrál už koncem září ve Velké Británii. Právě nejprodávanější elektrický typ EQA tam totiž spontánně vzplanul přímo před domem majitele v momentě, kdy se ani nenabíjel a hodiny s ním nikdo nejel. Podobně jako při mimořádně devastujícím požáru Mercedesu v Jižní Koreji auto stejné značky stálo a najednou začalo doutnat, o chvíli později prudce zahořelo jasným plamenem. Jediným rozdílem bylo, že tady pršelo - jak také jinak, jsme přece v Británii, konkrétně v Sprattonu v Northamptonshire.

Celý incident byl zaznamenán na video, které si můžete pustit níže, takže stěží lze hovořit o tom, že mohlo jít také o žhářský útok či cokoli podobného. Na záběrech vidíme, že si rodina majitele požáru všimla velmi brzy a auto začala hasit hned několika zahradními hadicemi, bojovat proti požáru baterií moderních elektromobilů tímto způsobem je ale něco jako zkoušet zasypat Macochu zahradním kolečkem. Šíření požáru tak paradoxně snad i pomohli, naštěstí současně zavolali hasiče, neboť požár rychle zachvátil i přilehlý dům.

Ten nakonec tohle inferno přežil, Mercedes nepřekvapivě ani v nejmenším. Ale mohlo být i hůř - hasiči říkají, že dům už hořel a rodina majitele byla pár minut od momentu, kdy by se bez větších následků nepodařilo uhasit ani ten. Takhle je jen ohořelý a celý incident tak výmluvně připomíná už mnohokrát zmíněné - zánovní elektromobily nehoří moc často, ale když už vzplanou, může se tak stát zcela nahodile a nevyzpytatelně a s intenzitou, kterou z jiných běžně se vyskytujících požárů neznáme.

Hlavní důvod, proč se tento incident nyní mocně probírá po celém světě, ale nakonec tkví ještě v něčem jiném. A naznačuje ho už fakt, že uplynul víc jak měsíc od chvíle, kdy se vše semlelo. Jak informuje BBC, které patří mezi média, jimž se rodina se svou patálií svěřila, majitele zarazila hlavně liknavost, s jakou celou věc řeší Mercedes. Mělo by pro něj být krajně nepříjemné, když se něco takového stane, a měl by vyvíjet maximální úsilí, aby zjistil příčinu požáru a předešel jeho možnému opakování, podle majitele ale nedělá prakticky nic. Automobilka mu sice slíbila, že věc prošetří, k žádnému podstatnému vývoji ale dosud nedošlo a slova o opaku působí asi tak, jako když Ferrari ve Formuli 1 říká: „We are checking!”

Je jasné, že detailní vyšetřování chvíli zabere, tady ale vše dělá dojem, že by Mercedes byl nejraději, kdyby se celá věc přešla bez povšimnutí a tak nějak se ututlala. Což může být vzhledem k významu EQA pro jeho elektrické prodeje skutečný důvod jeho pasivity. Chtěl-li ale dosáhnout tohoto cíle, pak to vzal za špatný konec... Automobilku jsme požádali o komentář a na reakci zatím čekáme.

Třída EQA je taková tichá voda meloucí prodejní břehy elektrických Mercedesů, teď má ale na kontě dost nepříjemný požár. Podívejte se níže, jak se vše seběhlo. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: BBC

Petr Miler

