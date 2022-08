Elektromobily trápí další problém, odvěký nepřítel aut jim škodí mnohem víc než benzinům a dieselům před 3 hodinami | Petr Prokopec

Když se mezi lidmi uměle rychle rozšíří něco z dlouhodobého hlediska nevyzkoušeného, přináší to vždy překvapivé problémy. Vynucovaná elektromobilita není výjimkou, až nyní se ukazuje, o kolik více elektrickým autům škodí kuny.

Kuny jsou odvěkými nepřáteli majitelů aut. Láká je především motorový prostor, ve kterém naleznou teplo i ochranu před silnějšími zvířaty. Vždy měly tendenci pochutnávat si na gumových těsněních různých kabelech, v posledních letech jim ale ještě více chutnají přírodní náhrady ropných produktů. Jejich návštěva je tedy ještě více nevítaná než kdy dříve. A pokud se se svým vozem občas pohybujete v přírodě, není skutečně ničím nepravděpodobným.

Nyní jsou v Evropě politiky tlačeny elektromobily, což by mohlo dekády trvající stav změnit. A ono ho to mění, k lepšímu to ale není - kuny jsou pro elektrická auta ještě větší pohroma než pro spalovací vozy. V principu jde o stejnou situaci, jakmile se ale pustí do kabelů v jejich případě, musí dojít na výměnu, přičemž set vysokonapěťových může dle pojišťovny Allianz stát klidně i 7 000 Eur (cca 171 tisíc Kč). To je opravdu velký výdaj, jemuž chvilkou práce s elektrikářskou páskou nezamezíte.

Mohlo by se zdát, že elektromobily nebudou kuny až tak přitahovat, ale opak je pravdou. Zatímco spalovací motor relativně rychle vychladne, elektrický vůz při dobíjení stojí na jednom místě klidně dlouhé hodiny a teplo produkuje po celou tu dobu. Něco takového nevítané dravce pochopitelně vábí, a tak řešením nejsou ani kryty, které někteří výrobci nabízí - chvíli vydrží, opakovaným útokům ale neodolají. Pomalu nutností by tedy mělo být sjednání pojištění proti kunám, jež ostatně jen za rok 2020 mají pouze v Německu na kontě škody ve výši 90 milionů Eur (2,2 mld. Kč). A to jde navíc pouze o ty, které jsou známé pojišťovnám, realita bude jistě horší.

Stejně tak je třeba pamatovat na ochranu, ať se již jedná o elektronické plašiče či kuličky páchnoucí po geraniolu. Problémem však je, že výrobci u bateriových vozů jejich motorové prostory častokrát zpřístupňují pouze servisům. Majitelé se do nich tedy nemají šanci dostat, což však ochranu proti kunám zhoršuje. Onen plašič totiž nelze umístit pouze pod vůz, v tu chvíli je neúčinný. U mnoha modelů navíc pohonné jednotky jsou nejen dvě, ale rovnou i tři či čtyři.

Allianz dodává, že opravy elektromobilů mohou provádět pouze ty servisy, které mají oprávnění pracovat na vozech s vysokonapěťovými okruhy. Takové ovšem ani zdaleka nejsou veškeré dílny. Vše se tím pochopitelně prodražuje, navíc se prodlužuje délka opravy. Ve finále se zas a znovu ukazuje, jak je politicky tlačený vývoj neefektivní. A také to potvrzuje, že elektromobil je ideálem jen ve chvíli, kdy máte vlastní garáž a jezdíte téměř jen po městě, tam na vás mnoho kun nečeká.

Kuny jsou pro elektromobily mnohem větší pohromou než pro spalovací vozy. Pokud se navíc jedná o auta jako Mercedes-Benz EQS, u nichž se ani nedostanete pod kapotu, pak se jim můžete jen obtížně bránit. Foto: Mercedes-Benz

