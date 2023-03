Francie končí s úsekovým měřením rychlosti na silnicích, důvod vás nepřekvapí ani v nejmenším před 3 hodinami | Petr Miler

Že by Francouzi konečně přišli na to, že drakonické vymáhání rychlostních limitů nic podstatného neřeší, a proto se vykašlali na složité a drahé „úsekovky”, které vedou řidiče leda k chaotickému chování? Ale kdepak, jako vždy jde jen o jedno.

Myšlenka stojící za systémy úsekového měření rychlosti je zdánlivě ušlechtilá. Zatímco typický měřič zvládne zaznamenat rychlost vozu jen v jeden konkrétní moment, takže u něj stačí na pár sekund ubrat a pak zase jet, „úsekovky” měří průměrnou rychlost na klidně kilometry dlouhých částech silnic.

Teoreticky by to mělo znamenat, že se řidiči uklidní po celou délku jejich trvání, praxe ale bývá docela jiná. Systém nemá k dispozici více než identifikátor vozu (tedy registrační značku) a časy průjezdů přinejmenším dvěma body, zbytek dopočítá podle ujeté vzdálenost. Auto tak nakonec vůbec pomalu jet nemusí, místy může jet klidně násobkem dovolené rychlosti a přesto obstát, pokud to řidič vykompenzuje jinde. Především ale musí mít k dispozici kompletní záznamy vozu ze začátku a konce úseku, což bývá zvlášť v hustším provozu obtížné.

Obvykle systém snímá jen přední značku, takže se stačí za někoho schovat na začátku nebo na konci úseku a je po měření. V praxi tak tyto systémy vyvolávají na silnici spíše chaos - kdekdo kouká hlavně po rychlosti, což je první problém, další dají přednost rychlostně velmi nekonzistentní jízdě a sledují průměr, další se na známých místech snaží schovat za někoho jiného a k nehodám kvůli tomu často bývá blíž než dál. Úseková měření proto neadorujeme a byli bychom raději, kdyby dále nebyla využívána.

Francouzská Sécurité Routiere, která má v hexagonu na starosti provoz dohledu nad silničním provozem jako takovým, nyní oznámila, že s „úsekovkami” končí a postupně je vyřadí z provozu. V zemi je provozuje od roku 2012 a jde o zařízení, která vyžadují pravidelnou údržbu, nyní i výměnu. A podle úřadu nepřinášejí dostatečný efekt. Takže dobrá zpráva, Francouzi prozřeli?

Jak se to vezme. Technicky vzato to pozitivní zpráva je, motivace Sécurité Routiere ale není pozitivní ani trochu. Skoro se chce říci cherchez l'argent, tedy za vším hledejte peníze, když už jsme ve Francii. Organizace 40 Millions d'Automobilistes, která bojuje za práva řidičů, říká, že motivace státního úřadu je velmi prostá - zatímco běžné radary okamžitě měřící rychlost se v průměru starají o udělení 14 tisíc pokut za rok, v případě úsekových měření nejde v průměru ani o 5 tisíc pokut. Jinými slovy: Francouzům se provoz těchto, navíc dražších zařízení nevyplatí.

Velké optimisty to může překvapit, realisticky uvažující lidé ale dávno ví, že tato měření nejsou primárně ničím jiným než dodatečnou formou zdanění. Ani Francouzi se nesnaží malovat jakékoli pojítko mezi měřením rychlosti a bezpečností provozu, nic takového je podle všeho vůbec nezajímá. 40 Millions d'Automobilistes tak říká jasně: „Měření rychlosti tu nejsou proto, aby zaručily bezpečnost účastníků silničního provozu, ale aby z kapes motoristů vytáhly peníze.” Toto je jen další důkaz toho, že to tak je, nepředpokládáme ale, že by někomu otevřel oči...

Systémy úsekového měření rychlosti, jako jsou ty od firmy Jenoptik (na fotkách) nejsou efektivní, říkají Francouzi. Ale jak? Nevydělávají dost peněz, o nic jiného tu nejde... Ilustrační foto: Jenoptik, tiskové materiály

Zdroje: Sécurité Routiere, 40 Millions d'Automobilistes

