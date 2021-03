Jaké ojeté VW brát a jakým se vyhnout? Některé mají se spolehlivostí vážné potíže před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Auta od Volkswagenu platí za kvalitní a i proto žádaná, bylo by ale nemístné házet všechna do jednoho pytle. Některá trápí problémů dost a ne vždy přitom platí, že čím novější, tím lepší.

Za posledních třicet let nenastal v Evropě jediný rok, kdy by Volkswagen nedodal zákazníkům alespoň 1,2 milionu nových vozů. To znamená, že starý kontinent je doslova posetý ojetinami s logem této značky a je logické, že na ně narazíte snad v každém bazaru. Jejich pověst je obvykle dobrá a ceny vyšší, je však tohle všechno zárukou kvality? Na to nejlépe odpovídá aktuální německý TÜV Report, který z výsledků technických kontrol odvozuje spolehlivost ojetých vozů. Hodnocení tedy neovlivňují emoce majitelů, nýbrž hlavně mechanika a elektronika.

Aktuálně si tedy projdeme prakticky celé portfolio německé automobilky, a to i vozy již nevyráběné, které ovšem v bazarech stále najdete v hojném. Na rozdíl od spřízněného Audi, jehož veškeré modely jsou v rámci TÜV Reportu hodnoceny nadmíru pozitivně, ale u Volkswagenu takovou vyrovnanost nečekejte. Právě naopak tu často máme nadmíru temné skvrny špinící pověst značky, kterým byste se raději měli vyvarovat. Jakkoliv má značka v názvu obsaženou onu lidovost, ceny některých originálních náhradních dílů tomu rozhodně neodpovídají.

VW up!/Fox

Na malou „lištičku“, jejíž výroba skončila v roce 2011, nejspíše řada lidí zapomněla. Není to až tak překvapivé, neboť Fox díru do světa neudělal. A vy byste se mu měli raději vyhnout, neboť známy jsou problémy se zavěšením, pružinami, brzdami, světly a výfukem. Prakticky ve všech těchto ohledech si nástupce, tedy up!, vede lépe. Dokonce není jej netrápí ani únik oleje, což je tradiční slabina německé značky. Víceméně jediná kritika se týká ruční brzdy.

Foto: Volkswagen

VW Polo

Jeden z nejlépe prodávaných modelů značky v její historii je považován za solidního společníka. Tedy za předpokladu, že jste si při pořízení vše proklepli a zároveň víte vše o servisní historii a hlavně jízdním stylu předchozího majitele. Nejčastější problémy jsou pak spojené s více než šest let starými exempláři, což znamená, že se bavíme o generaci 6R vyráběné v období 2009 až 2017, u kterých odchází jak výfukový systém, tak brzdy. Podvozkově je ale Polo v pořádku.



Foto: Volkswagen

VW Beetle

S novodobým „Broukem“ chtěl Volkswagen sebrat vítr z plachet úspěšnějšímu Mini. To se úplně nepovedlo, nikoliv však vinou nekvality. Jakkoliv také v tomto případě vše svou péčí ovlivnil předchozí majitel. Beetle je znám problematickým zavěšením, které se projevuje hlavně u více než čtyřletých exemplářů. Také k brzdám mají technici TÜV občasné výtky. Na druhou stranu však u tohoto modelu nebyl zaznamenán únik oleje, tedy alespoň ne v hromadném měřítku.



Foto: Volkswagen

VW Scirocco

Dvoudveřová verze Volkswagenu Golf s větší dávkou stylu v podstatě dojíždí na techniku vozu, ze kterého vzešla. Pokud tedy sáhnete po 1,4litrové benzinové verzi, je třeba zkontrolovat hlavně rozvody. V případě ostatních pohonných jednotek pro změnu dochází na únik oleje. Kromě toho častěji praskají také přední vzpěry zavěšení. Problémů tedy není málo, načež nepřekvapí, že Němci v roce 2017 výrobu kvůli všeobecnému nezájmu raději ukončili.



Foto: Volkswagen

VW Golf

Jsme u bestselleru značky, jehož kvalita evidentně klesá s každou další nastupující generací. Pokud si totiž vyhlédnete tu šestou, můžete počítat víceméně jen s únikem oleje a pružinami, jež po létech užívání mohly prasknout. V případě sedmé generace už je nicméně třeba očekávat jak poškozené pružiny, tak rezavějící brzdové kotouče. Ani v tomto případě pak motory nejsou utěsněné až tak, jak by měly, na podvozek, řízení či světla si ale již stěžovat nebudete.



Foto: Volkswagen

VW Passat

S typickým služebním vozem jsou již automaticky spojené vysoké nájezdy kilometrů. To pochopitelně vede k četnějším poruchám, zejména pokud se jedná o brzdový systém či zavěšení. Němci nicméně dodávají, že exempláře vyráběné od roku 2014 jsou na tom v rámci podvozku lépe než předchozí varianty. Pokud tedy zvažujete koupi ojetiny, stoprocentně se vyhněte autům s vysokým nájezdem a raději navyšte rozpočet na novější kousek s méně kilometry na tachometru.



Foto: Volkswagen

VW Passat CC

Než dorazil Arteon, nabízel Volkswagen trochu jinou stylovku. Tu již netrápí takové nájezdy jako u spřízněný Passat, přesto však zejména k podvozku CC míří nemalá kritika. V případě pružiny, tlumičů a dalších komponentů je totiž třeba počítat s častější než průměrnou obměnou, stejně jako nemalou měrou trpí brzdy. Opravy přitom mají k láci daleko, což neospravedlňuje ani vyšší zůstatková hodnota.



Foto: Volkswagen

VW Golf Plus/Sportsvan

Na první pohled Golf se zvýšenou střešní linií příliš žádostivosti nevzbuzuje. Nicméně je třeba si uvědomit, že s touto variantou není spojen žádný zásadní problém. U více než šestiletých aut občas zlobí světla, to ale lze velmi rychle vyřešit. Vaší velkou výhodou je pak skutečnost, že prvními majiteli byli většinou postarší lidé. A ti nevynechali jediný předepsaný servis, stejně jako za volantem netrávili celé dny.



Foto: Volkswagen

VW Caddy

Jen u málokterého vozu je reputace ovlivněna tak hodně předchozími majiteli, jako je tomu u Volkswagenu Caddy. Platí to zejména o užitkových verzích, které jsou často přetěžovány. Nicméně ani ty osobní nemají jednoduchý život. V případě exemplářů s vysokým nájezdem se tedy vyplatí věnovat pozornost detailům, přičemž zaměřit byste se měli hlavně na brzdy a pružiny. Mezi známé trable patří rovněž únik oleje.



Foto: Volkswagen

VW Touran

První generaci vyráběné do roku 2015 byste se měli vyhnout, zejména na pružiny, tlumiče, křehké brzdové komponenty a únik oleje míří velká kritika. Co se ale Volkswagenu nepovedlo vychytat během úvodní dvanáctileté produkce, to napravila generace druhá. Jakkoliv také v jejím případě je třeba dávat pozor na brzdy, které odcházejí rychleji, než je průměrná doba v daném segmentu. Bohužel se tak děje i při nižším nájezdu.



Foto: Volkswagen

VW Sharan

Pokud s německým MPV zamíříte na technickou kontrolu, je zde velká pravděpodobnost, že jí napoprvé neabsolvujete. Platí to i o mladších ročnících, které stejně jako dříve vyrobené vozy mají problémy s opotřebením či korozí brzdových kotoučeů. Dále je třeba počítat také s opotřebovaným zavěšením. Na druhou stranu, v případě řízení či výfuku si stěžovat nebudete. A kupodivu ani v tomto případě nejsou časté úniky oleje.



Foto: Volkswagen

VW Tiguan

Také Tiguan je chválen za řízení, stejně jako za osvětlení či funkčnost brzd. Kromě toho s ním nejsou spojené prakticky žádné stížnosti na únik oleje. Nicméně kritika prší na podvozek, který trpí v důsledku nadváhy vozu. Zavěšení, pružiny a tlumiče tak odchází rychleji než průměr, a to ve všech věkových skupinách. Kromě toho je třeba dodat, že brzdy slouží na výbornou jen do jisté chvíle, než se taktéž stanou předmětem možná až příliš mnoha stížností.



Foto: Volkswagen

VW Touareg

Největší evropský model VW sice váží přes dvě tuny, tato hmotnost se však paradoxně na komponentech neprojevuje negativně. Druhá generace vyráběná v letech 2010-2018 je na tom kvalitativně lépe, ovšem také v jejím případě dochází na únik oleje - ten je u více než šest let starých aut přímo enormní. To je ale prakticky vše, dále již následuje chvála, jak na kvalitu zpracování, tak na použité technologie i nemalou praktičnost vozu.



Foto: Volkswagen

Zdroj: TÜV

Petr Prokopec