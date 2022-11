Jaký program v myčce zvolit, když už do ní musíte? Němci říkají, že míň je paradoxně víc, zvlášť u starších aut včera | Petr Miler

Pokud máte byť jen elementární cit pro auta, nebudete svůj vůz nechávat celou zimu obalený špínou a solí a zajedete s ním aspoň do automatické myčky. Jaký program mu v ní dopřát? Ten nejlepší a nejdražší, když pro svůj vůz dýcháte? Omyl, auta to prý jen ničí.

Je otázkou, kdy letošní zima udeří na plno a nachystá pro nás první kolo prosolených silnic. Ať už ale bude odpověď jakákoli, dříve nebo později přijde řada na pořádnou očistu auta. Je potřeba, sůl nedělá dobře karoserii, podvozkovým dílům i kolům, to vše rezne a oxiduje a nechat auto po několik měsíců obalené „zimním sajrajtem” je nejlepší cesta, jak na něm jednoho dne najít něco, co na něm určitě najít nechcete.

Může se zdát, že čím lepší mytí autu dopřejete, tím lépe bude. Pokud jde o ruční mytí, je to nepochybně pravda, ale ruku na srdce, každý neinvestuje tisíce korun do očisty v profesionálních automyčkách třeba už proto, že jeho auto stálo desítky tisíc. Automatické myčky jsou pořád lepší než žádné myčky a obyčejný, ovšem citlivý uživatel bude při zastavení u nich stát před rozhodnutím, zda autu trochu „nedopřát” - zda nevzít stovku navíc a nedat autu maximální možnou péči.

Zní to správně, ADAC ale říká, že to správné není. A že zde méně znamená více. Problém? Ten tkví v nedbalém mytí podvozku, který je součástí drahých programů a paradoxně boji proti rzi vůbec nepomáhá. U starších aut je podle německého autoklubu dokonce zárukou problémů, neboť díky omytí prosoleného spodku se slaná voda dostane i do míst, kam by jinak nepronikla a vůz tam proti ní není chráněn. U modernějších aut s plastovým zakrytím všeho pak buď udělá totéž, popř. nepomůže vůbec ničemu.

Co ADAC doporučuje, je důkladné předmytí (až už v rámci mycího programu nebo ručně bezkontaktním ostřikem) a následný levný program bez mytí spodku. Pomůže vosk, lepší je samozřejmě ruční mytí i s důkladnou očistou technických částí, ale když už automatické, pak jen to levnější. Jen takto bude auto zbaveno tvrdých nečistot, které by jej mohly odřít a nebude mu ublíženo slanou vodou zatékající do míst, kde ho může poničit.

