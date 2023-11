Jeden z nejspolehlivějších moderních VW je současně jedním z těch nejlevnějších, v bazarech nutně láká včera | Petr Prokopec

Na první pohled působí trochu jako z nouze cnost, jako snaha něčím vyplnit skoro neexistující mezeru na trhu, jako marketingová hříčka. Ale protože T-Roc vychází z posledního kvalitního Golfu, je to dnes jeden z nejspolehlivějších Volkswagenů.

Na zahájení prodeje Volkswagenu T-Roc došlo pomalu na den přesně před šesti lety. Německá automobilka jej postavila na platformu MQB A1, přičemž SUV sdílí velké množství komponentů s Golfem sedmé generace. Ten je mnohými považován za wolfsburský vrchol, po jeho odchodu šlo mnohé z kopce, ostatně se jen podívejte, s jakou kritikou je spojován jeho nástupce. Vlastně by tak nikdo ani v případě T-Rocu neměl vyhlížet příchod nového generace, neboť i přes veškerá ujištění koncernu s ní budou muset být spojené kompromisy a hlavně úspory kvůli trhem nevyžádané elektrifikaci.

VW přitom již uvedl, že stávající provedení vydrží až do roku 2026, kdy bude předávat žezlo. To bude více než slavnostní akt, neboť Němci oznámili, že půjde o jejich poslední spalovací novinku. Následně veškerá nová auta vyfasují elektrické ústrojí. Tedy měla by je vyfasovat, do plánů značky ovšem dlouhé a velmi ostré vidle zapíchli zákazníci. Ti totiž odmítají platit přinejmenším milion korun za vůz, se kterým se bez alespoň jedné dlouhé zastávky u dobíjecího stojanu ani nezvládnou na jeden zátah vypravit z Prahy do Brna a zase zpátky.

S koupí benzinového či dieselového T-Rocu tedy na jednu stranu není až tak třeba pospíchat. Ostatně pro řadu lidí je už i spalovací model nedostupný, startuje totiž na 717 900 Kč. Řešením je pochopitelně návštěva autobazaru, ve kterých lovili i naši kolegové z Auto Bildu. Ti v Nordstemmenu v Dolním Sasku objevili kousek z roku 2018, tedy jeden z prvních vyrobených exemplářů, jenž disponuje přeplňovaným dvoulitrem, automatickou převodovkou a pohonem všech kol. Byl přitom pravidelně servisován a nikdy se v něm nekouřilo.

„Musíme se rozloučit s naším T-Rocem. Na kontě nemá žádnou nehodu a je ve velmi dobré kondici. Byl také garážován,“ zmiňuje majitel v inzerátu. On i jeho rodina se přitom k čalounění i karoserii chovali co nejlépe, není zde tedy důvod se obávat škrábanců či malůvek. V případě kol pak lze počítat se dvěma sadami, z nichž jedna obouvá zimní a druhá letní pneumatiky. Oběma typům ještě zbývá dost vzorku na to, abyste minimálně pro nejbližší rok utráceli maximálně tak v servisu za přehození ráfků a jejich vyvážení.

Vůz má najeto jen 56 900 kilometrů, nabízen je pak za 25 500 Eur (cca 621 tisíc Kč). To je vnímáno jako dobrá cena, ovšem jen na poměry bohatě specifikované verze s motorem 2,0 TSI a pohonem všech kol. T-Roc je jinak možné pořídit za méně než 300 tisíc korun, dokonce i ve chvíli, kdy nájezd nepřesahuje metu 100 000 km. U takto levných vozů ovšem musíte mít zavděk 116 koňmi, jenž produkuje litrový tříválec či 1,6litrový turbodiesel. Respektive i motorem 1,5 TSI (150 koní), ovšem již v kombinaci s vyšším nájezdem.

I se zmíněným dvoulitrem lze ovšem spojit částky pod půl milionu korun, ojetý T-Roc tak opravdu působí jako nemalé lákadlo. Zvláště když dle TÜV Reportu se jedná o jedno z nejspolehlivějších aut vůbec, a to jistě i díky „golfím“ základům. Pozor byste si podle statistik měli dát pouze na bezpečnostní pásy, parkovací brzdu, elektroniku a klimatizaci. S těmito neduhy ale celá produkce naštěstí spojena není.

T-Roc je pomalu sázkou na jistotu, přičemž na trhu je poměrně velké množství ojetých exemplářů. Můžete si tak vybrat nejen ústrojí, nájezd či stav, ale také výbavu a barvu. Proč tedy vlastně mířit do showroomů s novými vozy, kde ceny začínají na 717 900 Kč za nemastné a neslané verze? Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Bild, TÜV

