I jindy poslušní Němci už se bouří proti umělému zdražování provozu aut, novým opatřením říkají zelená kladiva před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: ADAC Presse

Německo léta motivovalo řidiče ke koupi elektrických aut cukrem v podobě dotací, ty ale pozvolna končí. A tak přišel čas biče. Spalovací vůz si koupit můžete, na cenu jeho provozu ale postupně dopadnou hned čtyři zelená kladiva.

Nejspíše nikomu neuniklo, že Česko dnes vstoupilo do stávky. Té se účastní více než milion lidí, mimo jiné ze školství. Není to až tak překvapivé, neboť to, co aktuálně předvádí vláda, mimochodem vedená hlavně bývalými pedagogy, je donebevolající. A spousta problémů má pořád jeden a ten samý důvod - zelenou politiku Evropské unie, kterou dnešní premiér Petr Fiala v době, kdy ODS byla v opozici, soustavně kritizoval a vystupoval jak proti zákazu spalovacích aut, tak i nechvalně známé Zelené dohodě jako takové. Letos však již na Green Deal Summitu mluvil o tom, kterak ona změna „bude pro Evropu skutečným vítězstvím“. Není divu, že tohle lidé „nedávají“, ve slušné společnosti se tomu říká podvod.

Nejde ovšem jen o Česko, bouřit se kupodivu začíná i Německo, které se „zelenými“ nápady obvykle přichází. I tamním obyvatelům je stále jasnější, že ti, kteří roky varovali před tím, že zelená ideologie nepovede k žádnému vítězství, ale pouze k drastickému zchudnutí obyčejných lidí výměnou za nic, nemluvili jen do větru. Pociťují to na vlastní kůži i řidiči spalovacích aut, které chce tamní vláda odradit od toho, aby dál požívali stejná auta. A když budou, tak je ještě více využít jako dojné krávy nedobrovolně platící neefektivní přechod na elektrickou mobilitu.

V Německu si totiž na řidiče přichystali několik nových novinek, pro které se už vžilo vcelku příznačné označení Grünen-Preishämmer - Zelená (cenova) kladiva. A právě těmi chtějí politici řidiče postupně ubít. Od příštího roku tak začne v zemi platit nová výše poplatku oficiálně zvaného CO2 daň, která zvedne cenu benzinu o 10 eurocentů a motorové nafty o 11 eurocentů (cca 2,50 a 2,70 Kč). Další zhruba stejné zdražení přijde v roce 2025, během toho následujícího ale již půjde o 16 a 17 eurocentů (3,90 až 4,15 Kč).

To jsou drastické posuny okolo 10 procent, to ale nebude zdaleka vše. Zelení dál požadují, aby skončily daňové výhody spojené s motorovou naftou. Její cena by tak mohla vzrůst o dalších 18 eurocentů (4,40 Kč). Ani to ovšem není konečná, neboť již od 1. prosince letošního roku začíná platit nový poplatek spojený s provozem kamionů, kterému jsme se věnovali před pár dny. I tyto vozy navíc jezdí na naftu, takže jejich provoz bude uměle zdražen několikrát.

Jen onen nový poplatek spojený s dálničním provozem by měl průměrnou německou rodinu ročně stát 300 Eur (7 350 Kč), v kombinaci s oním zdražením paliva půjde o ještě daleko vyšší sumu. A to ani není potřeba usednout za volant, vše se projeví na cenách veškerého zboží, které je přepravováno po silnicích. Do toho pak ještě promluví zatím nedoladěné změny v odepisování firemních aut a způsobu, jakým do daňových přiznání jednotlivců promlouvá používání služebních automobilů. Pochopitelně s tím, že elektrická auta budou negativních změn ušetřena.

I jindy velmi poslušní Němci se tak již začínají bouřit a uvádějí, že chystané změny jim pomohou maximálně k tomu, aby „se brzy stali světovými lídry v eSportu“. Zelené pak již nechtějí podporovat ve volbách a dokonce začínají mluvit také o odchodu z Evropské unie. Dá se nicméně předpokládat, že politici nebudou vnímat ani to. Neměli by se pak ale divit sudu dynamitu, který jednoho ve společnosti vybouchne.

Pohonné hmoty v Německu jen během příštích šestadvaceti měsíců zdraží o takřka 10 Kč na litr. Není to však jediný způsob, jaký vláda vymyslela, aby majitele spalovacích aut doslova svlékla z kalhot i kůže, vymyslela si na ně čtyřu „zelená kladiva”. Není tak divu, že i jinak poslušní Němci se začínají bouřit. Foto: ADAC Presse

Zdroj: Focus poprvé a podruhé

