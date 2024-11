Lékař si doma postavil repliku auta snů svého dětství. Ferrari mu ji nechalo zničit a dál mu jde po krku před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Když někdo zneužívá cizího duševního vlastnictví pro svůj obchodní prospěch, prosím, tady je na místě se bránit. Ale když si někdo doma postaví repliku superauta pro svou vlastní potěchu a pak ji v nouzi jen zkusí prodat? Ale no tak...

Možná se budete divit, ale pokud je mi nějaká automobilka opravdu nesympatická, není to žádný z výrobců elektromobilů, proč by také měl. Stopy v tomto případě vedou do italského Maranella, kde sídlí Ferrari. To sice dává za vznik jedněm z nejvíc žádoucích aut na světě, ovšem jeho vztah k zákazníkům a fanouškům je velmi komplikovaný. Scuderia totiž nejspíš po všech těch letech nekritického obdivu dospěla k názoru, že je něco více než Bůh a nikdo další jí nesahá ani po kotníky.

Každoročně tak můžeme přijít minimálně s jedním příběhem, ve kterém Ferrari působí jako padouch z nějakého hollywoodského filmu. Jen s tím rozdílem, že hrdinové nemohou počítat se šťastným koncem. Na což opravdu velmi krutým způsobem přišel i José Vitor Estevam Siqueira, lékař z brazilského Sao Paula, o kterém se zmiňují kolegové z Auto Evolution. Ten se v roce 2017 rozhodl, že si splní dětský sen, a začal pracovat na replice Ferrari F40. Tedy na vůbec posledním modelu značky, který schválil její zakladatel Enzo Ferrari.

Siqueira na voze pracoval zhruba dva roky, během kterých si sám doma vymodeloval karoserii z ocelových a hliníkových plechů. Dovnitř pak instaloval motor z letité Toyoty Camry, kvůli čemuž mohl jistě zapomenout na maximálku přes 320 km/h, která svého času dělala z F40 nejrychlejší produkční vůz na světě. O dynamiku ale brazilskému lékaři, dentistovi rozhodně nešlo, stejně jako prioritou nebyla dokonalá autenticita. I proto využil řadu dílů z vrakovišť či bleších trhů, bez ohledu na to, zda byly nové či použité.

Pokud by zubař zůstal jen u stavby, nejspíše by se nic nestalo. Jenže naneštěstí v jeho případě zasáhl osud, a to nikoli zrovna příjemným způsobem. V závěru roku 2018 totiž byla jeho ordinace vykradena a zloději si odnesli cenné vybavení. Pojišťovna mu pak nejspíš nevyplatila vůbec nic nebo jen velmi málo, načež byl nucen Siqueira svou vysněnou repliku prodat, aby se mohl dál věnovat své obživě. Na místním prodejním webu ji pak nabídl za 80 tisíc brazilských realů, což odpovídá dnešním 333 tisícům korunám.

Při pohledu na danou sumu asi nikdo nemohl předpokládat, že se jedná o pravé Ferrari F40. Zvláště když na voze chyběla ikonická loga. Stejně tak nelze hovořit o komerční aktivitě, když někdo v nouzi prodá jediné takové auto, které dal dohromady. V inzerátu se ale objevil název vozu, což automobilce stačili k tomu, aby se její právní oddělení začalo činit. To následně začalo činit proti Siqueirovi právní kroky, ten si tak raději vše rozmyslel a rozhodl se, že si vůz ponechá. To ale bylo pozdě, na krku už měl žalobu od Ferrari.

Automobilka uváděla, že kromě neoprávněnému kopírování utrpěla dokonce finanční škodu, a tak po zubaři požaduje 42 500 BRL, tedy zhruba 177 tisíc korun. Když si přitom uvědomíme, kolik si za hodinu účtují právníci, je to docela směšné. Navíc do útoku přešel i Siqueira, který pro změnu po automobilce požadoval kompenzaci ve výši 100 tisíc realů (asi 415 tisíc Kč), neboť poté, co mu přišel dopis od právníků, potřeboval psychoterapii, aby se se vším srovnal.

Lékařova žaloba ale soudem shledána jako neopodstatněná, zato řešení té, kterou podala automobilka, se táhne dosud. Siquerovi byl preventivně zmrazen bankovní účet, na kterém měl několik set dolarů, stejně jako přišel o svou vysněnou repliku kvůli samotnému porušení autorských práv. Ta tedy byla zničena, přičemž i policie ve svých materiálech uvedla, že nešlo o zrovna působivou práci.

Siqueira nyní naznačuje, že ho ani tyto patálie neodrazily a je připraven pustit se do stavby další repliky. Jen tentokrát by nešlo o auto vzpínajícího se koníka, nýbrž o rozzuřeného býka. Lamborghini se tak macešsky k fanouškům nechová, pročež by mu neoficiální Miura nebo Countach mohly projít. Na jeho místě bychom se tím ale pro jistotu nechlubili..

F40 je jednou z největších ikon Ferrari, přesto je poněkud přecitlivělé jít proti fanouškům, kteří si repliky auta staví doma pro svou vlastní potěchu. Ilustrační foto: Ferrari

Zdroj: Auto Evolution

Petr Prokopec

