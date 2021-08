Levné SUV z bazaru může být průšvih, ale nemusí, takto si vedla v dlouhodobých testech včera | Mirek Mazal

Trh s ojetými auty se zdá být šílený a přijít na něm k dobré koupi za dobré peníze je zdánlivě nemožné. S těmi správnými informacemi ale můžete i mezi žádanými SUV sáhnout po odolném a přesto levném autě.

Na autech nás těší či rmoutí kde co, v konečném důsledku je to ale hlavně spolehlivost, co tvoří jasný předěl mezi dobrými a špatnými automobily. Kritika jízdních vlastností, ovladatelnosti nebo designu může být různorodá a každému vyhovuje něco jiného, frekvence poruch se ale v podobné míře dotýká všech majitelů. Obvykle se tak díváme na statistiky spolehlivosti i dlouhodobé testy moderních aut, ale co když toužíte po něčem, co už se léta nedělá?

Může to být dnes docela obvyklý požadavek, neboť trh s ojetými auty se poněkud utrhl ze řetězu a mnozí přesto nemají na to, aby za dobrou ojetinu dali vysoké statisíce. Pozornost se tak snadno může zaměřit na levné, starší ojetiny, mezi kterými lze najít i dnes tolik žádaných SUV. Po jakém autě ale v takovém případě sáhnout?

Tehdy vám nejsou moc platné obvyklé žebříčky spolehlivosti, takové statistiky TÜV se stářím aut za hranici 11 let a vozy z roku 2010 mohou být pořád drahé. Tentokrát se proto podíváme na žebříček výsledků SUV v dlouhodobých testech německého Auto Bildu na 100 tisíc kilometrů, které proběhly do roku 2013. Nejde o náhodně zvolený rok, Auto Bild tehdy změnil kritéria hodnocení, a tak v současných přehledech výsledky těchto aut vůbec nenajdete kvůli nesrovnatelnosti starších hodnocení s novějšími. Ta dřívější ale nikam nezmizela, můžeme si je vytáhnout z archivu, podívat se a ně samostatně a projít si nejhorší i nejlepší modely pro ty, kteří do bazarů nemíří s milionem v kapse.

Než se k výsledkům dostaneme, zopakujme, že každý z testovaných vozů musel v nejrůznějších režimech ujet minimálně 100 tisíc kilometrů, absolvovat všechny předepsané prohlídky a obvykle i neplánované servisní zásahy, které si vyžádaly vzniklé problémy. A během toho všeho snášet kritické soudy redaktorů, kteří je zrovna řídili. Zážitky za volantem a záznamy ze servisů doplňuje hodnocení Dekry po rozborce celého automobilu. Sledují se všechny detaily prozrazující únavu materiálu, vedle těsnosti všech spojů se zjišťuje například i kondice jednotlivých komponentů motoru pomocí měřících přístrojů či rozsah koroze. Výsledkem je počet chybových bodů a známka od jedničky do pětky jako ve škole.

Na všem zmíněném se nic nezměnilo, akorát metodika samotného známkování je v posledních letech jiná. SUV převážně z předminulé dekády je v hodnocení pochopitelně méně, neboť šílenství okolo nich teprve nabíralo na obrátkách a automobilky nabízely mnohem méně takových modelů - pokud vůbec nějaké. O to levnější ale jsou. Úspěšné a tedy odolné modely z vrcholu žebříčku dnes koupíte i za částky okolo 100 tisíc Kč.

Hodnocení SUV v testech Auto Bildu na 100 tisíc km z let 2001 až 2013

11.-10. Dacia Duster 1,5 DCI 110 4WD, chybové body: 32, známka 4

Levné Rumunské SUV prošlo testem v roce 2013 a už tehdy se muselo smířit se špatným výsledkem. Právem se řadí mezi nejhorší, protože po ujetí 33 413 kilometrů musela být vyměněna převodovka, to se v těchto testech opravdu nestává. Následovala oprava ukazatele stavu paliva a poškozeného spojkového válce. Duster musel několikrát neplánovaně do dílny. Finální demontáž na součástky odhalila drobnou korozi. Pochvalu si zaslouží jen statečný diesel o objemu 1,5 litru.

Dacie v podobných hodnoceních obvykle propadají, také jsou ale levné, alespoň absolutně. Od 100 tisíc Kč dnes koupíte pojízdný kus, jak si ale za chvíli povíme, za stejné peníze lze mít i premianty tohoto žebříčku, kteří na ceně ztratili mnohonásobně více a také podle Němců násobně více vydrží. Duster doporučení neměl a nemá, relativně jsou ceny opravdu vysoké a výdrž nevalná.

11.-10. Mercedes-Benz ML 270 CDI (W163), chybové body: 29, známka 4

Mercedes-Benz zásoboval trh SUV už v roce 2000, test třídy M generace W163 proběhl o dva roky později. Vysvědčení znamenalo tři neplánované dílčí pobyty v opravně, čtyři vadné funkční prvky a dvě drobné závady. Už při 13 758 kilometrech musel být řešen přívod paliva do motoru. Závažnější problémy byly evidovány na katalyzátoru, těsnění výfukového potrubí a jednom z bočních airbagů.

V kontextu výše zmíněného není divu, že třída M zkraje výroby může být v bazarech skoro neprodejným či bezcenným zbožím. Už za 40 tisíc Kč si můžete vybírat, ale znovu to nedoporučíme riskovat, pověst značky se zde s odolností modelu neschází a koupě zejména levných kusů bude průšvihem skoro určitě.



9.-7. Volvo XC90 D5, chybové body: 25, známka 3-

Trojka s minusovým znaménkem odpovídá hodnocení exemplář Volva XC90 z roku 2003. Během testu vyteklo mnoho tekutých náplní a muselo následovat přetěsnění převodovky i posilovače řízení. O moc lepší dojem neudělala opakovaně vybitá baterie a poškozený motorek stěrače zadního okna.

V bazarech není první XC90 žádný cenový držák, holt prémiové SUV s relativně komplikovanou technikou i elektronikou. Za 60 tisíc seženete pojízdné kousky, ale ani v tomto případě bychom se pro ně nehnali, existují lepší alternativy.



9.-7. BMW X5 3,0d, chybové body: 23, známka 3-

Akumulátor mnoho nevydržel ani u BMW X5 z roku 2002 s dieselem pod kapotou. Opakované vybití může za udělení špatné známky. Při návštěvě dealerství těsně před koncem vytrvalostního testu proběhla aktualizace navigačního systému, která „úspěšně” vedla k celkovému zhroucení infotainmentu.

Situace na trhu je v tomto případě podobná jako u XC90 - na cenách zejména raných kousků je patrná omezená životnost a z toho vyplývající cena. Cenovky okolo 65 tisíc Kč na prvních pojízdných ojetinách o kvalitě nesvědčí, třebaže nadčasový design Franka Stephensona může lákat, stejně jako slušná pověst BMW. Ovšem, první SUV německým prémiovkám se z hlediska trvanlivosti očividně moc nepovedla.



9.-7. BMW X3 2,0d, chybové body: 23, známka 3-

Podobně nevalně jako větší X5 se předvedlo menší BMW X3 modelového roku 2005. Citlivé smysly řidičů zaznamenaly zápach nafty uvnitř interiéru, do kabiny kvůli špatnému obtoku turbodmychadla navíc pronikaly výfukové plyny. Slabinou se staly dále teplotní snímač katalyzátoru anebo gumové těsnění okolo oken.

Vážně trochu jako přes kopírák, X3 je ale obecně levnější, tedy i na údržbu, a tak se ojeté vozy drží o něco více. Za 75 tisíc Kč už pojedete, jak daleko, je otázkou - na velkou jízdu bychom to neviděli.



6. Nissan Qashqai 2,0 Tekna, chybové body: 17, známka 3+

Nissan se snažil být přesvědčivý, ale realita nastavila zrcadlo pravdě. Při ujetých 79 846 kilometrech byly měněny zadní tlumiče, při 91 418 kilometrech přišly na řadu nové přední brzdové kotouče. K tomu oprava madla řidičových dveří a předních třmenů. Qashqai byl rád za lepší trojku.

Ani evropský bestseller neplatí za držák, ale v zájmu o něj se to ale úplně neodráží. Po léta nejžádanější SUV starého kontinentu je vyhledávané i jako ojetina. Na aspoň trochu slušný kus to chce 100 tisíc Kč nebo více, podle nás znovu nevýhodná volba.



5. Mercedes-Benz GL 420 CDI 4Matic, chybové body: 8, známka 2+

Velké GL bylo vnímáno jako pevný a neotřesitelný Mercedes. Subjektivní dojmy nebyly daleko od pravdy, protože jediná stížnost se týkala kompresoru vzduchového podvozku, který byl opraven na garanci automobilky při 80 049 kilometrech.

Luxusní SUV jsou vzhledem ke svým vymoženostem odsouzena k velkým propadům hodnoty, GL si ale cenu drží ještě slušně. Pod 200 tisíc Kč nedostanete ani ty největší „šunky”. Může chtít dost odvahy vydat se tímto směrem, ale špatná volba to být nemusí.



4. Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4Matic, chybové body: 8, známka 2+

Stejně chvalitebně s pluskem vyšel z rukou Auto Bildu kompaktnější Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4Matic z roku 2011. Konec testu přišel o dva roky později a do 93 330 kilometrů fungovalo vše bez chyb. Později se ohlásilo vodní čerpadlo, bez této nepříjemnosti by to byla výsledná jednička.

Tohle už je na trhu vyhledávané auto, mimo jiné právě pro svou odolnost, přesto se dá koupit od asi 150 tisíc Kč a za 200 tisíc už narazíte na kousky, které nevypadají nad hrobem. To může být navzdory drahé značce už rozumná volba.



3.-2. Škoda Yeti 1,8 TSI 4x4 Experience, chybové body: 5, známka 1-

Jediný český zástupce po zápřahu neodešel zcela bez chyb, na horší výbornou známku to ale stačilo. Yeti si neuhlídal uvolněnou prahovou lištu, těsnění dveří a trojici prasklých žárovek. Nic víc záznamový arch neukázal. Jen těsně se Škoda nestala nejlepším testovaným automobilem do roku 2013.

Mezi ojetinami je podle pořád trochu přehlížený, a tak si od 100 tisíc Kč lze vybírat první pojízdné kusy. Lepší specifikace budou chtít víc, za cenu problematického Dusteru je to ale milionová koupě v jakékoli verzi.



3.-2. BMW X1 xDrive 18d, chybové body: 5, známka 1-

Totožné hodnocení jako tuzemský Yeti dostalo BMW X1. Dá se to považovat za pochvalu, protože mnohem dražší německé SUV míří v novějším provedení (od roku 2011) na nejvyšší příčky. Plány překazila drobná povrchová koroze na některých místech a známé problémy s brzděním na mokru.

Takové auto chce alespoň 150 tisíc Kč, s ohledem na značku a trvanlivost to ale znovu nevypadá jako vůbec marná nabídka.



1. Volkswagen Tiguan 2,0 TSI Sport & Style, chybové body: 3, známka 1

Kromě tří vysloužilých žárovek, sady stěračů, brzdových kotoučů a destiček nebyl důvod volat do servisu. Demontáž na jednotlivé díly rovněž nevyvolala žádné pochybnosti o dobré kvalitě vítězného Volkswagenu. První Tiguan celé pořadí původních dlouhodobých testů Auto Bildu ovládl a za kvalitní vůz platí od té doby pořád.

Jako ojetina je pochopitelně žádaný, i tak lze ale z bazaru odjet s autem i po utracení částky okolo 130 tisíc Kč. S ohledem na popularitu a trvanlivost to vypadá znovu jako rozumná cesta.



