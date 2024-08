Lidé stále častěji kupují auta starší než 10 let, ta nejoblíbenější mezi nimi ukazují, jaká vydrží včera | Petr Prokopec

Když nemáte peněz nazbyt, a přesto potřebujete jezdit, co uděláte? No koupíte si o něco starší auto, které vždy vyjde o něco levněji. Také proto jsme svědky úprku stále větší části zákazníků k vozům víc jak 10letého stáří. Tento posun trhu pak tříbí preference kupců, co se modelů týče - výdrž rázem bere bank.

Zmiňovat, že ceny nových aut dosáhly stratosférických výšin, by bylo jen nošením dříví do lesa. Ostatně s realitou dnešních dní jste konfrontováni neustále. Za méně než 300 tisíc korun lze dnes pořídit už jen Hyundai i10, a to ještě při využití všech dostupných zvýhodnění. Pokud ale máte rodinu, korejský prcek pro vás nebude řešením. A nejspíš vám nebude stačit ani i20, ve finále tedy bude třeba zamířit až k hatchbacku i30. Jenže ten se i přes veškerá zvýhodnění pohybuje o dost výš, bez 10 Kč si totiž na něj musíte připravit 400 tisíc korun. A pořád máte jen holý základ.

Vysoké ceny aut se netýkají jen Česka či Evropy, jejich růst zasáhl i nový svět, jak rekapituluje iSeeCars. Ve Státech se totiž dnes za nové auto platí v průměru zhruba 48 tisíc dolarů, tedy zhruba 1,13 milionu korun. To vážně není málo, přičemž je logické, že růst se projevil i na trhu s ojetinami. Cena těch desetiletých či ještě starších se tak od roku 2014 zvedla o nemalých 60 procent ze 7 583 na 12 194 dolarů (asi 286 tisíc Kč). To je daleko vyšší posun, než jaký odpovídá celkovému růstu cenové hladiny, neboť někdejších 7 583 USD je optikou minulé inflace dnešních 10 064 USD (cca 236 tisíc Kč).

U iSeeCars k těmto výsledkům došli po analýze 169 milionů aut uskutečněných prodejů aut mezi lednem 2014 a červnem 2024. Nepřekvapivě pak zjistili, že růst cen žene zákazníky ke stále starším vozům než kdy dříve. Podíl těch, které mají na kontě alespoň 10 křížků, již vyšplhal na více než 22 procent, byť ještě před nějakými čtyřmi lety byl pouze 15procentní. A nestojí za tím jen růst cen samotných, ale rovněž dražší pojištění a pochopitelně i dalších, přímo nesouvisejících věcí nezbytných pro život.

Pozoruhodný je pak pohled na to, o jaké 10leté ojetiny mají zákazníky stále větší zájem, neboť právě ten ukazuje, jaká auta vydrží. Ta, která jsou po 10 letech na odpis, popř. se moc často porouchávají, logicky z hledáčku mizí, naopak vyhlášené držáky si získávají stále více pozornosti a nakonec i stoupají na ceně.

Přítomnost řady japonských aut, zejména pak Subaru, Mercedesu tříd C a E či BMW řady 3 nepřekvapí, údiv ale může způsobit přítomnost Hyundai Sonata a jeho rychle rostoucí ceny. Korejská auta u nás pověst vozů, které vydrží, dlouho neměla, tohle se ale evidentně změnilo a Sonata je i mezi ojetinami velmi populárním artiklem, který se dnes s 10 léty na krku prodává skoro dvakrát dráž než v polovině minulé dekády.

Lidi tak stále více láká šestá generace představená v roce 2009, která se oproti předchůdci dočkala nejen lepší techniky, ale také o poznání hezčí karoserie. Pod ní pak zamířila celá plejáda dvoulitrových čtyřválců, u nichž navíc Korejci dokázali vylepšit spotřebu oproti někdejším jednotkám často i o více než 10 procent. Tento vůz se nyní prodává v průměru za ceny stejné jako srovnatelné Subaru Legacy, to je skutečně úctyhodné.

Ceny ojetin rostou i v USA, lidé tak stále více kupují desetiletá či ještě starší auta. Modely s nejvíce rostoucí oblibou nutně ukazují, jaké vozy ani po dekádě provozu nejsou zdaleka zralé na odpis. Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: iSeeCars



Přítomnost aut, jako je Mercedes třídy C generace W20, nepřekvapí. Foto: Mercedes-Benz



Naopak Hyundai Sonata šesté generace na vrcholu žebříčku by zaskočit mohla, Korejci ale udělali v posledních dekádách hodně proto, aby jejich auta měla výdrž. Foto: Hyundai

Zdroj: iSeeCars

Petr Prokopec

