Majitel Tesly Cybertruck je v šoku, že mu pneumatiky odešly po 10 tisících km. A co proboha čekal? před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Elektromobily obecně platí za „žrouty pneumatik”, však jsou to těžká auta s vysokým a rychle nastupujícím výkonem. Cybertruck je ještě větší a ještě výkonnější, než je běžné, desítky tisíc korun ročně potřebné na nové pneu tak soudného majitele nemohou překvapit.

Jakkoli kalendář stále ještě naznačuje, že tu máme léto, pohled skrze okno asi každého ujistí o nevyhnutelném příchodu podzimu. S tím je spojena i blížící návštěva pneuservisu, tedy za předpokladu, že vaše auto neobouvá celoroční pneumatiky. Za ty se dnes již nemusíte stydět, výrobci se totiž posunuli tak dopředu, že hlavně ve velkých městech, kde sypače a pluhy nejsou pouze pohádkou pro později narozené, není třeba kvůli několika málo dnům kupovat hned dvě sady na léto a zimu.

Nejde tu ale jen o dobré vlastnosti, ale rovněž o výdrž běhounu. Výrobce garantovaná životnost se totiž natáhla již na 10 let, přičemž obecně platí, že najedete zhruba 40 tisíc kilometrů, než se výška vzorku sníží z 8 na 4 milimetry. S těmi pak můžete najet ještě dalších 20 000 km, než se dostanete na hloubku 1,6 mm, která je zákonným minimem pro letní provoz. Suma sumárum se tak lidé, kteří netráví za volantem každou volnou chvíli, mohou podívat do pneuservisu jen párkrát za život.

Pokud jde nicméně o majitele Tesly Cybertruck, ti by si již nyní měli začít vyjednávat množstevní slevu. Od počátku totiž bylo jasné, že vysoká hmotnost a vysoký výkon elektrického pick-upu si nebudou tykat s velkou výdrží. Proto ostatně sama automobilka vyrukovala s doporučením, aby lidé po najetí 6 250 mil (10 056 km) zamířili do pneuservisu, kde si nechají jednotlivé gumy přehodit - tedy ty přední zamíří dozadu, levé na pravou stranu, a tak podobně - a to kvůli různému zatížení.

Přesně tak učinil i majitel z fóra TeslaCybertruckOwners, který si pořídil vrcholné provedení Cyberbeast. To disponuje třemi elektromotory produkujícími celkových 857 koní. Současně auto váží 3 130 kilogramů, na korbu lze navíc dle tvrzení značky naložit až 1,1 tuny, pročež tu rázem máme konkurenci menších a lehčích náklaďáků. S připojeným přívěsem o hmotnosti až 5 000 kg by je pak tento „cyberkonvoj“ snadno i mohl překonat.

Když zvážíme všechny tyto parametry, vlastně není až tak překvapující, že servis majiteli oznámil nadmíru smutnou zprávu - jeho pneumatiky jsou prakticky po smrti a místo přehození je zapotřebí koupě zcela nových. Něco takového po 10 tisících kilometrech potěší jen stěží, jeho šok ale není na místě, něco takového mohl čekat. A předem si zjistit, že jedna sada vychází na zhruba 2 000 USD (cca 45 500 Kč). Goodyear pak třeba s typem Wrangler DuraTrac RT-LT spojuje garanci 80 000 km, což v tomto kontextu zní jako špatný vtip.

Není to přitom první případ, kdy by v souvislosti s těžkými elektrickými auty došlo na velmi rychlou likvidaci pneumatik. Loni majitelé Rivianu R1S a R1T zmiňovali, že jakmile ve větší míře užívají jízdní režim Conserve, který zaměstnává pouze přední kola a snaží se tak prodloužit dojezd, nezvládnou mezi návštěvami servisů najet ani oněch 10 000 km. To řada lidí, zvláště v USA, ujede za měsíc, provoz těchto aut se tedy začíná neskutečně prodražovat.

Na trhu pak pochopitelně existují i pneumatiky s mnohem tvrdším běhounem, nicméně ten pro změnu nenabízí takovou úroveň přilnavosti. Což rovněž nechcete u více než 3tunového monstra, neboť se tak prodlužuje jeho brzdná dráha. Ve finále je tak zkrátka třeba volit mezi menším zlem, načež bateriový pohon opravdu nepředstavuje takový pokrok, jak výrobci tvrdí. Spíše tu máme další zjevný skok směrem vzad.

Cybertruck ve verzi Cyberbeast páruje 857 koní s 3 130 kilogramy hmotnosti. Taková kombinace si pneumatiky dává s oblibou ke snídani, obědu i večeři, majitel je ale v šoku. Foto: Tesla

Zdroj: TeslaCybertruckOwners

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.