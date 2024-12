Majitelé elektromobilů uvízli v další pasti. Jejich už tak drahé pojištění zdražuje zásadně rychleji než u spalovacích aut 2.12.2024 | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Jako by nestačilo, že elektrická auta jsou drahá na pořízení a majitele doslova ruinují svou enormní, zcela mimořádně rychlou ztrátou hodnoty, vlastnící musí nyní ještě snášet platit vysoké ceny jejich pojištění. I když čekali hodně, platit musí pořád víc.

Kdysi se zdálo, že majitelé elektrických aut si budou žít jako v bavlnce. Na počátku sice museli vysázet na dřevo víc peněz, než kdyby zatoužili po benzinovém či spalovacím voze, tím však měly nevýhody končit. A kolikrát se ani ty neprojevily, však bateriovému pohonu nadržoval kdekdo, a tak byla vysoká cena snížena dotacemi, rychlejšími odpisy či nižšími daněmi spojenými s provozem. Servisu mělo být třeba minimum a elektřina byla i u veřejných dobíjecích stanic, no prostě ráj.

Tahle iluze se ale začala rozplývat velmi rychle. Mj. omezená životnost baterií se postarala o to, že tahle aut brutálně ztrácí hodnotu, což samo o sobě převažuje všechny zmíněné přínosy. Velkorysé dotace ale také končí, elektřina je drahá, údržba je dražší než u spalovacích aut a o nenadálých opravách platí to samé. Že cokoli dalšího bude už jen kopáním do mrtvoly? Ano, ale stejně to zmínit musíme - leccos z výše uvedeného se odráží i ve vysokých cenách pojištění, které byly vysoké vždy. A navíc dál dramaticky rostou.

Vyplývá to z dat portálu Verivox, které cituje Focus. Podle těch musí majitelé aut s bateriovým pohonem aktuálně platit v průměru o 30 procent (!) vyšší částky, než jakými byli zatíženi loni. Třeba v případě takového Hyundai Kona Electric je sazba o 1 procento vyšší než u spalovacího příbuzného, zatímco před rokem byla pro změnu o 11 procent nižší. V případě takového Volkswagenu ID.3 lidé dříve platili o 8 procent méně než u Golfu, nyní však musí z peněženky vytáhnout o 27 procent vyšší sumu.

Proč tomu tak je, vysvětluje německá asociace pojistitelů GDV. Ta poukázala na fakt, že opravit elektrické auto je ve srovnání s tím spalovacím v průměru o 25 procent dražší, i když jsou škody o 20 procent nižší. „Po dlouhou dobu neměly pojišťovny dostatek zkušeností s poškozením elektrických a hybridních dat. Preciznější data ale nyní ukazují, že opravit tato auta je dražší, než když mají spalovací motor. Vyšší náklady a vyšší risk jsou tak nyní zohledněny ve výši pojistných sazeb,“ dodává ředitel Verivoxu Wolfgang Schütz.

Ceny oprav nahoru ženou také baterie a s nimi spojené systémy. Pokud totiž dojde na jejich poškození, v závislosti na velikosti paketu můžete v servisu snadno nechat až pětimístnou sumu v eurech. Klidně se přitom může jednat i o vyšší částku, než jakou jste vůbec za daný elektromobil zaplatili, neboť baterie jsou kvůli bezpečnosti nedílnou součástí jeho struktury. Pokud tedy má dojít na jejich nahrazení, je v podstatě třeba vůz rozebrat pomalu do posledního šroubku a následně zase složit.

Navíc je třeba počítat s rizikem požáru při kolizi, načež je třeba baterie důkladně prověřit i po drobném ťukanci. Výrobci pak sice v tomto ohledu dělají pokroky, načež třeba u Porsche Macan E je možné vyměnit pouze jednotlivé bateriové moduly, stejně jako kontrolní jednotku, a to dokonce bez nutnosti vymontování celého paketu, zatím však jde spíše o ojedinělou záležitost. Třeba v případě takové Tesly Model Y je nadále třeba počítat s náhradou celé baterie.

Majitelům elektromobilů se tedy život začíná stále více komplikovat. Čím více bateriových aut navíc bude prodáno, tím méně budou vlády vybírat na daních z paliv, které přitom tvoří značnou část státních rozpočtů. Kam se obrátí poté, není třeba ani spekulovat - dalšími poplatky bude totiž zatížena také elektřina. Nebylo a není to zase tak těžké domyslet. A dnes je módní nemyslet a zaslepeně jít za iluzí něčeho domněle lepšího, bohužel.

Porsche Macan E postavený na platformě PPE má výhodu v tom, že v případě baterií je možné vyměnit jednotlivé moduly, přesto je jeho pojištění extrémně drahé. A platí o elektrických autech obecně, pro jejich majitele je to další nepříjemnost. Foto: Porsche

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

