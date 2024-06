Majitelé hybridů dojíždí na životnost akumulátorů. Nové stojí extrémně mnoho, servis si stěžuje, že auta nestíhá opravovat včera | Petr Prokopec

„Máme tu invazi elektromobilů a hybridů Mercedesu, nezvládáme je ani všechny opravovat,” stěžuje si už veřejně jeden specializovaný servis. Zejména u hybridů to překvapí. Malé baterie měly být jejich výhodou, stávají se ale stejnou osinou v zadnici jako u elektrických aut.

Je snad už definitivně jasné, že přesun od spalovacích aut k elektromobilům nebude tak hladký, jak si příznivci druhých zmíněných vozů vysnili. Automobilky jako VW, Ford či General Motors, které šly do elektromobility „all-in”, zdaleka nedosahují svých interních cílů, které přitom kolikrát ani nebyly moc ambiciózní. Proto nejen u těchto výrobců došlo na změnu rétoriky a směřování investic. Vzývány ve velkém začaly být znovu hybridní vozy, které měly kdysi posloužit jako předěl mezi spalovací a ryze elektrickou érou, pak se ale výrobcům zdály být zbytečným mezikrokem.

Dnes se situace zase jeví jinak, neboť na jejich straně je nižší cena, praktičnost spalovacího auta a přece jen - třebaže zejména u dobíjecích hybridů značně uměle - snížená spotřeba paliva, která je přímo úměrná evidovaným emisím CO2. Automobilky tedy doufají, že se jim skrze hybridy povede znovu rozdmýchat zájem klientely o jejich auta, která by nejenže mohla být relativně dostupná a praktická, ale také si dlouhodobě držet slušnou hodnotu, což se elektromobilům obloukem vyhýbá. Jenže ani s hybridy to nebude tak snadné.

Ukazuje to i to volání o pomoc ze strany specializované firmy EV Clinic, která se zabývá opravami elektrických a elektrifikovaných aut. Je tedy daleka tomu podobným vozům křivdit, v poslední době je ale konfrontována s takovým množstvím problémů starších hybridů, že nemůže zůstat zticha. Všiml si toho navíc do elektromobilů a hybridů jinak zapálený kolega z Auto Evolution, který najednou vidí, že toto řešení není zdaleka tak výhodné ani pro majitele, ani pro přírodu, jak se tvrdívá.

Nejde tu navíc jen o potíže se samotnými opravami, ale i s jejich cenami. I když jsou totiž baterie hybridů ve srovnání s pakety elektromobilů velmi malé, jejich cena je pořád astronomická. A když se rozhodnete, že ji uhradíte, pořád nemusíte mít vyhráno.

„Klinika pro elektromobily” totiž uvádí, že když řešila opravu Porsche Panamera E-Hybrid z roku 2014, musela majiteli sdělit smutnou pravdu - tedy že náhradní baterie o kapacitě 9,4 kWh je nutné nahradit. Za nový paket by mu nicméně musela naúčtovat 18 400 Eur (cca 458 tisíc Kč), na další nemalé peníze by pak vyšla samotná práce. Jen výměna baterie by tak vlastníka přišla pomalu na totéž, za co by si mohl koupit celou ojetou Panameru. Jenže onen paket se již nevyrábí, pročež Chorvaté zkouší s pomocí svých partnerů nalézt jiné řešení. Zatím však k žádnému nedospěli.

Pokud vás tak vysoká cena tak malého paketu zaskočila, měli byste se rozhodně vyhnout hybridnímu Range Roveru. Za baterie o kapacitě pouhých 1,7 kWh je totiž třeba zaplatit 31 000 Eur (asi 771 tisíc Kč). Pokud tak přitom neučiníte, v podstatě přicházíte o vůz, neboť systém jej nedokáže nastartovat bez identifikace funkčního akumulátoru. Něco takového se pak sice dá obejít, jenže v tu chvíli pro změnu musíte počítat s nefunkční klimatizací. A jakkoli můžete mít pocit, že se s tím dá žít, schválně zkuste urazit pár desítek kilometrů v kožených sedačkách za parného léta.

Samostatnou kapitolou jsou pak Mercedesy, u kterých problémů přibývá pomalu geometrickou řadou. „Máme tu invazi elektromobilů a hybridů Mercedesu, nezvládáme je ani všechny opravovat,” stěžuje si EV Clinic s tím, že už náhradní baterie pro obyčejně čtyřválcové hybridy třícípé hvězdy s kapacitou pouhých 0,8 kWh přijde na víc než 450 tisíc Kč. Investujte tolik do 8 a víc let starého vozu, kterých se tento problém týká především.

EV Clinic uvádí, že problém je právě v malých bateriích. Velmi často je totiž najdeme ve voze velkém a těžkém, kde jsou navíc doprovázeny objemným spalovacím ústrojím. Dochází přitom k jejich častému rychlému vybíjení a opětovnému dobíjení. V důsledku toho ovšem degradují čtyřikrát rychleji, než je tomu u velkých paketů, jimiž jsou osazena čistě bateriová auta. Řada majitelů se tedy technikům svěřuje s tím, že jejich příští vůz bude mít znovu spalovací pohon, který vydrží víc a podobně drahé opravy jsou u něj výjimečné. Že by nakonec ty benziny a diesely nebyly takové zlo?

Nová baterie hybridního Range Roveru vás může přijít na takřka 800 tisíc korun, i když má kapacitu jen 1,7 kWh. Méně než poloviční akumulátor hybridních Mercedesů pak přijde na víc než 450 tisíc. To je přece zcela neúnosné. Foto: Land Rover

Zdroj: EV Clinic přes Auto Evolution

Petr Prokopec

