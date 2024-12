Mechanismy nařizující elektromobily zkazí Vánoce tisícům kupců benzinů a dieselů. Své vozy nedostanou, ač na ně čekají u dealerů 12.12.2024 | Petr Miler

/ Foto: BMW

Představte si, že si koupíte auto, zaplatíte ho, automobilka ho vyrobí, prodejce ho dostane, vy se ale můžete tři týdny před koncem roku jen dívat na to, jak na něj sněží za plotem dealera. Špatný sen? Bohužel, realita přeregulovaného trhu roku 2024.

Nemáme nic proti autům jakéhokoli typu, to, proti čemu zde bojujeme, je přemíra regulací jakéhokoli typu. Je to někdy boj s větrnými mlýny, výhodou pro zastánce zdravého rozumu ale je, že nedomyšlená omezení přirozeného běhu věcí někdy vykreslí svou absurditu v podobě tak zjevné, že účinně diskreditují sama sebe. A tohle je jeden z těch případů.

Jak už jsme párkrát uvedli, i když se o nařizování elektrických aut často hovoří až v souvislosti s rokem 2035 či jemu podobnými, fakticky jde už jen jakousi ránu z milosti, shnilou třešinku na kyselém dortu slepeném z jiných nesmyslů. Reálně jsou už dávno v platnosti potichu fungující mechanismy, které jakékoli jiné než elektrické vozy vytlačují z trhu téměř do zapomnění. A potenciální přímý zákaz už jen dorazí posledních pár přežívajících mohykánů.

Tohle platí v EU, ve Velké Británii si ale vymysleli prakticky stejná opatření, která začínají platit o něco dřív. Už letos tak musí dosáhnout elektrická auta podílu na trhu asi 20 až 25 procent, aby výrobci nedostali pokuty tak tvrdé, že se budou těžko zvedat ze země. Následky jsou ale zničující i bez toho, neboť o elektrické vozy na trhu není takový zájem. A prodat jich tolik znamená dotovat je miliardami korun, které výrobci musí slevit z únosných cen, aby se vyhnuli ještě vyšším pokutám.

To je už dobře známý dopad, není ale jediný. Jak informuje britský Auto Express, výše zmíněné ohýbání trhu se projevuje i mnohem tragikomičtějším způsobem. Aby automobilky předešly pokutám, nejenže na trh tlačí maximum elektromobilů, nyní začaly odkládat reálné dodání dříve objednaných spalovacích vozů jen proto, aby je dostaly až do bilance roku 2025. Děje se tedy to, že lidé, kterým by normálně mohlo být aut dávno předáno a mohli by si jej nadělit třeba jako vánoční dárek, mají smůlu, neboť to nezapadá do oněch elektrických plánů.

Co na tom, že oddálení formálního prodeje těchto aut výrobcům způsobí ještě větší problémy kvůli ještě vyšším kvótám spojeným s rokem 2025, v tuto chvíli je rok 2024, a tak se prostě kvóty splní, i kdyby zoufalí zákazníci škrabali na skla dealerství, že si chtějí převzít svá koupená auta hned. Smůla, holomci, vítězí datum zapsaný v techničáku, to je dnes nejvyšší spravedlnost.

Je to další velebizarní dopad nepřímého centrálního plánování, který pro britské kolegy okomentoval Robert Forrester, výkonný ředitel firmy Vertu Motors, jež provozuje jeden z největších britských řetězců dealerství nových aut. „Máme tu benzinové vozy, které už byly prodány zákazníkům, ale klíče jim nemůžeme předat, protože se výrobci chtějí vyhnout pokutám na konci letošního roku,” říká. „Vánoce se blíží a po Velké Británii budou tisíce zákazníků různých prodejců automobilů, kteří nebudou moci převzít své vozy, protože jejich dodání je odloženo do ledna do nového 'kvótového roku',” potvrzuje výše zmíněné.

Tato politika podle něj „riskuje zničení britského automobilového průmyslu nadobro”, neboť tolik elektrických aut, kolik je vyžadováno, prostě nelze reálně prodat. „Moje firma vede v v počtu prodaných elektromobilů, ale stále se ani zdaleka neblížíme z prstu vycucaným vládním cílům,” říká dále. Co k tomu dodat? Snad jen: Krásné Vánoce bez auta, zato v obklopení lidí, kteří stále nechápou, že svět nebude nikdy fungovat tak, jak si ho oni namalují.

Britové, kteří si koupili auta jako BMW 520d Touring, mají letos vesměs smůlu, i když jejich auta byla zaplacena, vyrobena a dodána k dealerům. Automobilky je nedovolí nikomu předat, aby podobné „zakázané” vozy dostaly „až” do prodejních tabulek spojených s příštím rokem. Zas jednou se chce parafrázovat: „Regulace, ty jsi vážně senzační, bez tebe svět není legrační”. Foto: BMW

Zdroj: Auto Express

