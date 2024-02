Muž se opil doma, když slavil narození dítěte. Přišel o řidičský průkaz, aniž by sedl za volant, soud ho připravil o dalších 150 tisíc před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volvo

Berte to jako ukázku naprosté absurdity některých zákonů spojených se silničním provozem zejména na západ od našich hranic. Jako by ty české někdy nebyly absurdní dost a dost.

Je vlastně až fascinující, jak snadné je dnes přijít o řidičák. Skoro se divím, že ještě nějaký mám, neboť se zdá být jen otázkou času, než vás kombinace extrémně tvrdých, od reality zcela odtržených trestů spolu s nutností pravidelně někam jezdit dostane do slepé uličky, ze které není návratu. Přitom racionální přístup k této problematice je - aspoň z mého pohledu - lehký jako facka.

O řidičské oprávnění by měl - podobně jako o svobodu v případě závažnějších trestných činů - přijít buď jen někdo, kdo se soustavně ukazuje jako potenciálně velké riziko pro okolí a opakovaně páchá nebezpečné přestupky, které mohou vést k vážným nehodám, nebo se dopustí opravdu fatálního selhání, u nějž nemá společnost důvod předpokládat, že mu pokuta či jiný obdobný trest nezamezí něco podobného opakovat. Obrazem toho prvního by byl rozumně konstruovaný bodový systém, který například sebere řidičák někomu, kdo opakovaně nebezpečně předjíždí, hraje si za jízdy s mobilem apod. To druhé by mělo být v podstatě jen způsobení vážnější nehody, kdy někdo prokáže, že je za těch či oněch okolností opravdu neschopen auto řídit.

Jaká je realita? Kolegovi loni sebrali řidičák za to, že mu někdo dal na auto špatnou registrační značku. Jiným pak pravidelně zakazují řízení za jednorázová překročení rychlosti, jedno porušení zákazu předjíždění apod. A když nabouráte, hledí se na vás pomalu jako na chudáčka, který si rozbil auto. Není to celé naprosto absurdní? Z provozu vyřazujeme lidi, kteří nebezpeční nejsou vůbec, nebo jsou nebezpeční jen velmi potenciálně. Naopak zřetelně problematické elementy necháváme být téměř bez postihu.

Nikdy není ale tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř, jak ukazuje případ ze Švýcarska, které pro „hrdelní” tresty v případě řidičů nikdy nejde daleko. Smutný vtip je zde v tom, že o řidiče v pravém slova smyslu tu vlastně ani nešlo. Osmatřicetiletý Švýcar z kantonu Thurgau neudělal jako řidič jedním slovem nic, když den po narození svého syna dnem slavil tuto událost s rodinou a přáteli. Trochu to ale přehnal s alkoholem a nakonec přišel o řidičák, přestože auto v tu dobu vůbec neřídil.

To klíčové se odehrálo loni v září, kdy na dotyčného po desáté večer zaklepala policie. Důvodem byla stížnost sousedů - hlučná společnost měla rušit noční klid. Policisté si s dotyčným promluvili a po zkoušce na množství alkoholu v krvi se vrátili zpět na stanici. Problémy už se neopakovaly, přesto návštěva policie měla pro novopečeného otce další následky.

O několik dní později mu dorazil dopis od místního úřadu s tím, že mu byl vydán zákaz řízení a má vrátit řidičský průkaz. Dotyčnému byly u vchodových dveří naměřeny dvě promile alkoholu v krvi, to ano, nic dalšího ale neprovedl. Policisté ovšem i tak mohou takového člověka nahlásit jako „notora”, který by teoreticky mohl tím, že pije, způsobit škodu tak, že v tomto stavu usedne za volant. To je skutečně konstrukt hodný Švýcara - už vidíme, jak si někdo s dvěma promile alkoholu v krvi říká: „Tak teď bych si moh' čéče sjet, ale nemám řidičák, tak půjdu spát!” To určitě, to se zcela jistě stane, to bude pro dotyčného zaručená překážka...

No nic, zákon je ale skutečně takový a úřad rozhodl tak, jak rozhodl. 38letý nadšený otec si v rozčarování vzal právníka a proti rozhodnutí se bránil soudní cestou, jeho odvolání ale bylo zamítnuto. V tomto případě prý měl úřad důvod se domnívat, že vysoká hladina alkoholu naznačuje návyk na na něj, a tedy závislost. A lidé závislí na alkoholu řidičák mít nemohou.

Pro dotyčného to tak byla velmi drahá oslava. Nejenže přišel o řidičák, ale musel i zaplatit soudní výlohy ve výši odpovídající 108 tisíc Kč, dalších 42 tisíc Kč investoval do znaleckého posudku, podle nějž není závislý na alkoholu. Po půlroce tahanic tak nemá ani řidičák, ani 150 tisíc korun, i když se jako řidič nedopustil čehokoli špatného. Odvážný nový svět, říkají Američané, odvážný nový svět...

Alkohol za volant nepatří, to je jasné, to je bez debat. Ale přijít o řidičák proto, že zapíjíte narození syna? Jak absurdní. Ilustrační foto: Volvo

Zdroj: HNA

Petr Miler

