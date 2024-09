Muž si naslepo koupil 11letou Teslu, za níž nikdo nechtěl dát ani 114 tisíc. Poznal, co z elektrických aut po takové době zbyde dnes | Petr Prokopec

Vše není černé, největší problém této Tesly ale jasně připomíná, proč tato auta masivně ztrácí na ceně a proč za vůz, který kdysi stál miliony, už po 11 letech najednou nikdo nechce dát ani 114 tisíc Kč. Je to v podstatě už jen auto na nákupy. A kdykoli může přestat být i tím.

Nechceme se opakovat, vzhledem k mnohým zavádějícím hodnocením našich dlouhodobých postojů ale raději po tisící zopakujeme, že proti elektrickému pohonu aut jako takovému nic nemáme. A nikdy jsme proti němu nic neměli. Vnímáme jeho výhody i nevýhody jako u každého jiného řešení a hodnotíme jej s otevřeným hledím.

Vadí nám především jeho manipulativní prezentování coby dokonalého řešení, které může bezvadně posloužit všem, kterým dnes slouží spalovací auta, a z něj vyplývající pokus jej nařídit jako jedinou dostupnou alternativu. To je jedním slovem hloupé. A i kdybychom se povznesli nad řadu jiných nedostatků, přinejmenším krátká životnost těchto aut, která je jedním hlavních důvodů jejich extrémní ztráty hodnoty, je obtížně skousnutelným problémem.

Na jeho projevy v praxi nově poukázal i Randy Shear, který stojí za kanálem Auto Auctions Rebuilds na Youtube. Ten v aukci koupil Model S ve verzi P85, která se pochopitelně již dávno neprodává. Místo toho byla již v roce 2014 nahrazena novou variantou P85D, s níž dorazil i přední motor. To znamená, že Randy si pořídil víc než 10 let starý, konkrétně 11letý elektromobil, navíc s nájezdem 422 tisíc kilometrů. V podstatě tak vše křičelo „ruce pryč“, což také většina lidí dělala a za vůz v aukci nikdo nebyl ochoten dát ani 5 tisíc dolarů, tedy 114 tisíc Kč.

Randy právě tuto sumu byl ochoten dát, a tak auto „vyhrál”. A rychle poznal, kolik problémů jej provází. Budeme muset ještě párkrát zopakovat, jak mladé auto to je vlastně je, neboť 11 let stáří není zase tak moc, byť kilometrů je víc. Kdybyste ale sáhli kupříkladu po Škodě Octavia 2,0 TDI z počátku výroby její třetí generace, dostanete obvykle bezproblémově fungující auto se slušnou perspektivou další existence. A 114 tisíc vám obvykle nebude stačit ani na nejlevnější nebouraný kus v prodeji, přitom auto jako nové stálo v základu 540 tisíc. Tesla Model S P85 stála tehdy jako nová přes 2 miliony Kč. Rozdíl v poklesu hodnoty je tedy enormní a v zásadě odpovídá tomu, co dostanete.

Randy koupi auto naslepo a hned se musel potýkat se záplavou drobných poruch. Vůz mj. nedokázal rozpoznat klíček, navíc jej bylo nutné nejprve u Tesly zaregistrovat, než bylo umožněno jeho dobíjení. Otevřít pak nešel přední zavazadelník, nefungovalo střešní okno. Tyhle drobnosti ale vyřešil snadno a snadno by vyřešil i téměř jakýkoli technický problém, až na jeden - potíže s bateriemi. A přesně těmi vůz nepřekvapivě trpí, třebaže fatální zatím nejsou.

Auto je tedy schopno pohybu i dobíjení, ale jak moc? A jak dlouho? Z původně 85kWh kapacity zůstává k dispozici cirka třetina, auto je schopno při opravdu pomalé jízdě (jinou ani nezvládá, neboť baterie už nefunguje tak, aby byla schopna „krmit” elektromotory větším výkonem) a spotřebě okolo 11 kWh na 100 km schopno hlásit dojezd okolo 320 km na plné nabití. V takovém stavu je navíc na hranici toho, kdy službu vypoví zcela a auto třeba zcela ztratí schopnost dobíjení. Což pro něj bude znamenat prakticky konečnou. To jsou vzhledem k extrémním cenám náhradních baterií už dobře známé momenty, kdy majitelé klidně vyhodí své Tesly do vzduchu, neboť už nemají větší cenu než jako soubor náhradních dílů.

„Je to horší, než jsem čekal,” říká realisticky nový majitel, zatím ale auto funguje aspoň popsaným způsobem. Což při jeho ceně není špatné, v USA je možné jej dobíjet relativně levnou elektřinou a vyrazit s ním i na delší cestu, třebaže jde o pomalé přesuny mezi nabíječkami. Fakt, že za něj nikdo jiných nechtěl ani oněch mrzkých 114 tisíc Kč, ale naznačuje, jak dlouho perspektivu tento stav má.

Možná Randy vyhrál v loterii a bude mít aspoň takto fungující auto na příměstské ježdění za tak málo, možná. Pravděpodobnějším se ale zdá být, že obsahem jedním z jeho příštích videí bude to, jak baterie jeho Modelu S za 5 tisíc dolarů „zemřela” a koupě auta byla víc než čím jiným vyhozením této sumy do kanálu. A připomínáme - pořád je řeč jen o 11letém autě s nájezdem docela přiměřeným vozu této třídy, žádném dekády starém polovraku s milionem ujetých kilometrů na hrbu.

Model S se vyrábí od roku 2012, přičemž i nadále působí lákavě. Přesto jsou už auta z roku 2013 téměř bezcenná a jakoukoli jinou než minimální cenu prakticky nechtěná. Důvody jsou jasné i z videa níže, a to jde zjevně o jeden z lepších kousků. Foto: Tesla

