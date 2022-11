Muž ukázal, jak bude vypadat dobíjení elektromobilů lidmi žijícími v činžácích, je to zlý sen před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Použitelnost elektrických aut neomezují jen možnosti těchto vozů jako takových, problémem je i to, jak lidé žijí. Pro ty, kteří bydlí v činžácích, půjde o velmi tvrdý oříšek k rozlousknutí.

K elektromobilům a jejich zamýšlené budoucí roli se kriticky vyjadřujeme pravidelně, problém ale není v tom, že by šlo o automaticky špatné či nepoužitelné vozy. Záleží vždy na úhlu pohledu. Pokud žijete v rodinném domě s garáží někde u města a každý den dojíždíte nanejvýš pár desítek kilometrů do práce, může jít o velmi vyhovující řešení, zvláště máte-li k dispozici další vůz, se kterým jezdíte delší trasy. Nic to nezmění na tom, že i pro vás to je nesmysl z ekonomického hlediska, neboť pořád kupujete dražší auto s horším využitím, ale pokud na to máte a chcete ho, je to samozřejmě vaše věc. Ani koupě Ferrari není racionální volbou.

Problém ale je, že všichni lidí takto nežijí a takovou možnost nemají. Politici přesto pracují na tom, aby si jiný než elektrický vůz nemohl jednoho dne koupit nikdo. To je prostě nesmysl a takový tlak se jeví být tím absurdnějším, čím spíše žijete v místech s vysokou koncentrací obyvatel. Skutečně není problém zajet s elektromobilem do garáže, nechat ho přes noc pomalu dobíjet a druhý den zase vyjet, když ale bydlíte na sídlišti s řadou činžáků, kde často není možné pořádně ani zaparkovat, natož aby tam bylo možné takové auto dobíjet, jde o utopii.

Toto se nezmění zítra, nezmění se to ani za 10 let, jde o už dekády trvající stav, který by vyžadoval obrovskou - a podobný čas trvající - změnu ve způsobu života. A nebo by stačilo dovolit lidem koupit si také něco jiného... Politici se ale netváří, že by k něčemu takovému chtěli svolit, a tak si musíme začít představovat, jak by život s elektromobilem pro obyvatele činžáků mohl vypadat. Přiložený obrázek z Redditu takovou budoucnost maluje.

Působí to až absurdně a možná je to vtip, ale nakašírovaně to nevypadá. Vidíme, že na zdi domu, který vypadá jako menší činžák, je připevněn nespočet nabíječek schopný obsloužit různá elektrická auta. Zajímavé je, že u domu vidíme Teslu, ale nevidíme nabíječku Tesly, vůz ovšem mohou „krmit” i další z 12 přítomných nabíječek, mimo jiné od Etrelu či Enelu X. Možná někdo jen testuje tato zařízení či elektrická auta, stejně tak je ale možné, že se v jednom domě v zemi fandící elektromobilům (spekuluje se o Kalifornii, Německu, Norsku...) sešla řada obyvatel, kteří potřebují rozličné nabíječky pro svůj vůz. Vidíme také, že všechny pochopitelně nejsou s to fungovat současně, musí se zapojovat a vypojovat, ale to je jasné, opak je v takovém místě jen další utopií.

Bez ohledu na ne zcela jasné pozadí jeden obrázek dobře ukazuje, jak absurdní je představa o rozumném využití takových aut v podobných oblastech. Jednoduše to není možné a nic nevyřeší ani „rychlodobíjení” na jiných místech města. Ono totiž není a nikdy nebude až tak „rychlo”, museli byste dobíjet několika megawatty, abyste se dostali na jednotky minut odpovídající doplnění palivové nádrže auta. To nebude možné ani z hlediska dostupného elektrického výkonu, ani z hlediska limitů sítě, ani z hlediska limitů akumulátorů.

Je to skutečně utopie a otázkou v tuto chvíli rozhodně není, zda najdeme lepší řešení do roku 2030 nebo 2035, do té doby se nic dramatického nestane. Otázkou je jen to, zda si přiznáme, že kompletní přechod na elektromobilitu je nemožný dříve, než bude polovině lidí oznámeno, že nové auto už prostě není pro ně. K tomu dnes jednoznačně vše směřuje.

I Audi e-tron by bylo možné dobít u velmi bizarně působícího „setupu” níže. Vypadá jako prasnice připravená krmit až tucet selat, k většině ale současně stejně nic nepoteče, opak není možné bez dramatických investic do elektrické sítě u jednoho činžáku zajistit. Ilustrační foto: Audi

Zdroj: Reddit

Petr Miler

