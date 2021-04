Na která ojetá SUV si dát pozor? Němci vybrali ta nejhorší ve věku od 2 do 11 let před 4 hodinami | Petr Prokopec

Němci jsou nekompromisní a říkají, že ruce pryč byste měli dát od řady modelů dnes tak populárního typu aut. Projděte si je i s přehledem jejich nejčastějších závad.

Po SUV všeho druhu dnes prahne spousta zákazníků, třebaže zůstává otázkou, kdy už tato móda skončí. Ceny nových modelů stoupají vzhůru, a tak část klientely místo k prodejcům nových aut vyráží do bazarů. V těch je čekají citelně nižší ceny, zároveň však větší rizika. Zatímco u nového vozu lze chyby výrobce napravit díky záruční lhůtě, u ojetin vám snadno můžou zůstat pouze oči pro pláč.

Německý Auto Bild se proto zadíval na ojetá SUV ve věku od 2 do 11 let. Nevybral však ta nejlepší, ostatně v takovém případě byste čtením daného článku strávili delší dobu, než na jakou je vyhlášen nouzový stav. Místo toho si tak představíme vždy trojici těch nejhorších modelů, od kterých byste raději měli dát ruce pryč. Neznamená to samozřejmě, že jde o auta, která se rozpadají již při přejezdu menšího hrbolu. Nicméně v jejich případě musíte zkrátka počítat s tím, že po úvodní investici budou následovat další, obvykle vyšší než u jiných modelů.

Svůj verdikt Němci založili na svých zkušenostech a aktuálních statistikách kontrol TÜV, obdoby českých STK. A soustředili se i na nejčastější závady, které jsou z danými vozy spojeny. Pokud tedy na koupi některého z nich trváte, máte ideální přehled o tom, na jaké opravy je třeba našetřit. Tolik pro úvod, nyní již přikročme k těm nejvíce haprujícím modelům, jež si probereme dle věku, a to od nejlepšího mezi nejhoršími až po úplné chvosty žebříčku.

Nejhorší dvouletá až tříletá SUV

Přítomnost BMW X5 a X6 může být pro mnohé překvapivé, německé SUV nicméně dojíždí na ztráty oleje či poškození náprav. Problémy bývají se systémem start-stop a také s špatně fungující klimatizací. Hyundai Tucson trápí hlavně brzdy. Inspektoři TÜV přitom poukazují jak na rozpadající se hadičky, tak i na přílišné sjetí kotoučů a korozi. Stále však může jít o levnější opravu než u Dacie Duster, která má problémy nejen se světly, ale hlavně z únikem oleje z motoru i převodovky.

Nejhorší čtyřletá až pětiletá SUV

Brzdy jsou rovněž problémem u Volkswagenu Tiguan, stížnosti na ně se přitom objevují již u dvouletých vozů. Mimo to se u německého SUV nelze příliš spolehnout na tlumiče a pružiny, které nejsou zrovna levné. S Kiou Sportage je ale závad spojených více, k brzdam lze rovněž uvést osvětlení, řízení, nápravy a únik oleje. U Dacie Duster se pak takřka automaticky můžete připravit na výměnu výfuku, stejně jako vás čekají platby za nová světla a rovněž za problematické řízení.



Nejhorší šestiletá až sedmiletá SUV

Jakkoliv se o japonských vozech mluví jako o velmi kvalitních, postarší Nissan Qashqai toto pravidlo nepotvrzuje. Trpí totiž na únik oleje, špatně fungující parkovací brzdu nebo úchyty řízení. A problémy jsou i s nápravami, stejně jako u Volkswagenu Tiguan, kde je třeba prověřit i tlumiče a pružiny. A také brzdové komponenty. Stále je to však lepší než u Dacie Duster, která již potřetí uzavírá žebříček, a to kvůli zavěšení, řízení a osvětlení. Inspektoři přitom podotýkají, že nevyhnutelný je i příchod dalších závad.



Nejhorší osmiletá až devítiletá SUV

Ani v této kategorii se nedočkáte nových jmen, přičemž nejlépe je na tom z nejhorších vozů VW Tiguan, kterému rychleji odchází nápravy, pružiny i tlumiče. U Dacie Duster je pro změnu potřeba řešit drahé opravy řízení, kromě toho se velmi často porouchává i osvětlení a výfuk. Nadmíru zajímavé však je, že rumunské SUV tentokráte neuzavírá žebříček, ještě hůře je na tom totiž Nissan Qashqai. Ten má sice větší nájezd než průměr, ovšem pozor je třeba dát na nápravy, řízení, brzdy a únik oleje.



Nejhorší desetiletá až jedenáctiletá SUV

Dostáváme se na konec, a to k poněkud překvapivému jménu. U jiných aut této značky jsme svědky vysokých známek, Mercedesu ML ale trpí hlavně na vzduchový podvozek a osmiválcové motory. Hyundai Tucson pak je sice levné na pořízení, ovšem prověřit u něj musíte nápravy i řízení, stejně jako veškeré brzdové komponenty, a to i nožní brzdu. Ještě více se vám pak prodraží Nissan Qashqai, a to kvůli nápravám, řízení a výfukovému systému. A také kvůli úniku oleje.



