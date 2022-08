Fanda si koupil ojetý VW s výjimečným V10 TDI za 7 % původní ceny, záhy poznal, proč byl tak levný před 3 hodinami | Petr Prokopec

Dodnes respektované SUV s jedním z nejlepších dieselů historie za pouhých 121 tisíc korun působí jako krásný sen. Pokud ale po ruce nemáte spřáteleného šikovného mechanika, snadno se promění v noční můru.

Pokud nabídka nějakého ojetého auta působí až příliš lákavě, můžete v dnešní době počítat skoro jistě s nějakým háčkem. Dokládá to i Sam, který stojí za kanálem Samcrac na Youtube. Tento Američan je velkým fanouškem Volkswagenu a jako takový vždy obdivoval Touareg první generace, u kterého si německá automobilka ještě pod taktovkou Ferdinanda Piëcha ještě hrála s paletou špičkových hnacích ústrojí. Pořídit jste si tedy mohli verze s pětiválci, šestiválci či osmiválci, stejně jako benzinový dvanáctiválec a dieselový desetiválec.

Právě kousek s motorem V10 TDI byl Samovi nabídnut za pouhých 5 000 USD (cca 121 tisíc korun). To je směšná suma i na vůz, jehož výroba skončila před čtrnácti lety. Nebylo tedy překvapivé, že americký milovník německých aut zajásal. Jeho nadšení však hatila skutečnost, že vůz se nacházel v Arizoně, tedy zhruba 3 200 kilometrů od jeho bydliště na Floridě. Nakonec se však s majitelem domluvil, že pokud mu jej doveze, zaplatí mu zpáteční letenku.

Tímto způsobem chtěl Sam nejen ušetřit peníze za případnou zbytečnou cestu, ale zároveň si i ověřit, že Touareg je v plně funkčním stavu. Pokud by totiž zvládnul tak dlouhou štreku, neměl by s jeho mechanikou být problém. A jak se následně ukázalo, SUV se na Floridu skutečně dostalo po své vlastní ose. Jeho karoserie pak sice nebyla perfektní, ovšem při dané ceně, která byla oproti aktuální tržní hodnotě srovnatelných aut v bezvadném stavu čtvrtinová, opravdu nebyl důvod ke stížnostem.

Záhy se nicméně ukázalo, proč byl původní majitel rád, že Touareg poslal do světa. VW totiž své vůbec první plnohodnotné SUV přetechnizoval v takové míře, že kupříkladu jakákoli banalita v motorovém prostoru vyžaduje úplné vyjmutí motoru. Podobné je to u elektrického ovládání oken, jenž fungovalo pouze vzadu na pravé straně. Aby ovšem Sam se svým pomocníkem mohli opravit zbytek, museli odvrtat pár nýtů a dokonce vyndat i celý rám.

Pokud přitom máte alespoň trochu šikovné ruce a základní práce si na autě děláte sami, pak jistě víte, že odstrojení dveřního panelu a následná výměna některých komponentů není až tak náročná. V případě Touaregu ovšem budete potřebovat hromadu nástrojů a moře času. Kromě toho pak ještě budete potřebovat nakoupit pár plastových dílů, které vás v autorizovaném servisu vyjdou nikoli na pár set korun, ale spíše na několik tisícovek.

Právě náhradní díly a servis jsou asi největší slabinou tohoto vozu. Předchozí majitel koupil SUV v roce 2012 pět let po jeho vzniku, kdy mělo najeto 85 678 mil (137 856 km), a to za 29 848 USD (dnes asi 721 tisíc Kč). Až do letoška však do něj napěchoval podobnou či možná ještě vyšší částku. Dle Sama mimo jiné i proto, že servis jej bral tak trochu na hůl. Třeba za modernizaci softwaru si totiž řekl o neskutečných 550 USD (13 300 Kč).

Zas a znovu tak můžeme poukázat na úskalí, která jsou spojena s vozy prémiových značek či s takovými, které jejich výrobci berou jako vlajkové lodě. Pokud je totiž chcete udržet při životě, pak musíte svému rozpočtu pouštět žilou takovým způsobem, že i pravidelný měsíční nákup šperků u Tiffanyho pro vaši drahou polovičku bude lacinou záležitostí. Inu, kdo chce mít opici, musí mít i na banány - v případě Touaregu V10 TDI hodně drahé banány.

Touareg V10 TDI je sice lákavou záležitostí, zvláště když je nabízen opravdu levně, ovšem bez spřáteleného mechanika a nakupování dílů mimo autorizovaný servis jeho provoz nejspíše neutáhnete. Ilustrační foto: Volkswagen

