Nadšenec si za 20 tisíc koupil zdánlivě odepsané SUV Porsche, kabelem za pár korun z něj udělal auto za statisíce včera | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Od podezřele levných aut v nabídkách kohokoli obvykle radíme dát ruce pryč. Někdy ale skutečně může jít o pomyslné výhry v loterii, pokud tedy víte, kam sáhnout. Tohle je jeden z takových případů.

Po vozech značek jako Porsche, Ferrari či Lamborghini touží snad každý nadšenec. Dovolit si je však může jen málokdo. A platí to možná i překvapivě hlavně o těch starších, byť jejich ceny hlásají cosi jiného. Čím nižší ale jsou, tím více si můžete být jisti tím, že cosi shnilého je nejen ve státě Dánském. Pokud pak při následných opravách hodláte použít jen originální díly, můžete rázem koukat na účet, který je vyšší, než kdybyste nakráčeli rovnou do showroomů a řekli si o zcela nového koníka ze Stuttgartu či Maranella nebo býka ze Sant'Agata Bolognese.

K tomuto poznání mně svého času přivedlo Porsche 911 z roku 1974. Šlo tedy o auto, které přišlo na svět o něco dřív než já, přičemž nadmíru lákavá na něm pochopitelně byla cena. Než jsem nicméně mohl ujet první kilometr, musel jsem sáhnout do kapsy pro podobnou částku, neboť motor měl poškrábané stěny hned dvou válců. S renovací interiéru pak jeho předchozí majitel teprve začal, pročež byla většina komponentů spíše na podlaze než na svém místě. A karoserie osazená rozšířeným bodykitem dostala tolik tmelu, že to zvedlo hmotnost pomalu o tunu.

Ani poté ale nebyl všem potížím konec, neboť teprve až po odstrojení venkovních panelů se na zvedáku ukázalo, že přední část pochází ze zcela jiného vozu než ta zadní. I když jsem nicméně následně musel rozbít další prasátko, daných investic nelituji. Jeden veterán mně totiž v praxi naučil víc, než kolik informací bych pochytil za celý život jen prací zpoza klávesnice. A jakkoli se nyní věnuji hlavně japonským ojetinám, na tu zuffenhausenskou stále nemohu zapomenout. U té příští ale rozhodně raději zaplatím víc na začátku a doufejme, že míň v průběhu.

Lze nicméně souhlasit s tím, že občas může člověk udělat i se zdánlivě totálním šrotem štěstí. Že nejde jen o pouhé pořekadlo, dokládá i nadšenec stojící za kanálem Samcrac na Youtube. Ten nějakou chvíli váhal, zda pořídit Cayenne S první generace, jehož popis nebyl zrovna oslňující. Prodávající totiž zmiňoval, že německé SUV je nepojízdné a nejde ani nastartovat. Na druhou stranu však zahájil online aukci na částce pouhých 700 USD. A protože oněch zhruba 16 tisíc korun jsou opravdu směšné peníze, vyjádřil svůj zájem.

S dalším příhozem se po něm už nikdo nepřihlásil, včetně poplatků jej tak Porsche vyšlo na 925 USD neboli asi 20 tisíc korun. Stále se tedy bavíme o naprosto směšné cenovce, již příjezd odtahovky ale naznačil, že na vůz nebyla připentlena jen tak. Převodovka SUV byla totiž zaseknuta v poloze P, pročež se zdálo, že na podvalu zůstane věčně. Sam se ale naštěstí na opravy starých aut specializuje, načež zakrátko na Googlu našel způsob, jak převodovku uvolnit. A co víc, dokonce se mu povedlo nastartovat motor.

Jenže druhý den se vše opakovalo, znovu tak muselo přijít ke slovu pár internetových triků. Kromě toho palubní deska zářila jako vánoční stromek, neboť ukazovala jednu chybovou hlášku za druhou. Diskuzní fóra přitom naznačovala, že problém by mohla způsobit voda - a to se záhy potvrdilo, neboť koberec vozu byl nacucán tak, jako kdyby uplynulých pár dní strávil v Ostravě. A přestože se Sam tohoto vnitřního bazénu zbavil, po prvním dešti se znovu mohl jít dovnitř maximálně tak koupat, ne řídit.

Následovala tak opravdu důkladná očista, během které vymetl veškeré kanálky, jimiž by voda při dešti měla normálně odtékat mimo vůz - důvodem potopy uvnitř bylo totiž jejich zanesení. Voda byla pryč, to samo o sobě ale klíčové problémy nevyřešilo, teprve po důkladné kontrole kabeláže našel jeden vadný kabel, který podle všeho způsobovat všechny problémy. Po jeho výměně sotva za pár korun z palubky zmizela záplava varování a motor po startu běžel klidně už na volnoběh. Šlo také používat převodovku a dosud nefunkční tachometr ukazoval správnou rychlost. Bezproblémové pak dokonce bylo i vzduchové zavěšení, jediné ikonky na palubce odkazovaly na nízký tlak v pneumatikách a diagnostiku motoru.

Následný scan systému odhalil pouze problémy s katalyzátorem, to je ale vše. Sam tak předpokládá, že jakmile pořeší tento poslední detail a nechá Cayenne rozleštit, nikdo ani v tom nejbláhovějším snu nebude tipovat, že německé prémiové SUV vyšlo na pouhých 20 tisíc korun. A prodá ho aspoň desetkrát dráž. Dá se tedy předpokládat, že předtím mu prošla rukama hezká řádka jiných aut, se kterými již takové štěstí neměl a jejichž koupí se raději moc nechlubil. Ovšem i díky nim ví a umí to, co předvádí dnes.

Cayenne S dostal do vínku 4,5litrový osmiválec, se kterým se můžete na stovku dostat za 7 sekund. Auto z videa níže by na návrat k takovým výkonům tipoval málokdo, ale nakonec... Ilustrační foto: Porsche

Zdroj: Samcrac@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.