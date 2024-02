Němci najeli 100 tisíc km s SUV Alfy Romeo a rozebrali ho na díly. Kdo čekal další italský šmejd, krutě se mýlil včera | Petr Prokopec

Italská auta bývají krásná a řidičsky podmanivá, žít s nimi se ale dost často nedá kvůli jejich nekvalitě a poruchovosti. Moderní Alfy Romeo měly toto povědomí změnit. A podle dlouhodobého testu Auto Bildu aspoň SUV Stelvio uspělo.

Alfa Romeo je automobilkou, jejíž osud lze popsat jako jízdu na horské dráze - jednou byla dole, podruhé zase nahoře. Výher přitom dosahovala zejména na závodních okruzích či v anketách o nejkrásnější automobilový design. Jinak ovšem Italové byli od 20. let minulého století vcelku pravidelně spojováni s bankroty. Jejich osobní vozy určené pro silniční využití pak navíc nebyly příliš spolehlivé, jak jsme nejednou mohli poznat na vlastní kůži. To byl problém hlavně ve chvíli, kdy Alfa Romeo zmizela z prestižních šampionátů - rázem byla viditelná hlavně negativa.

S takovým renomé ovšem může kdokoli zapomenout na vysoké prodeje. Uvědomit si to měl i dnes už zesnulý Sergio Marchionne, pod jehož taktovkou se automobilka začala tak trochu vracet ke kořenům. Mateřský Fiat proto zafinancoval zrod platformy Giorgio, která místo pohonu předních kol umožňovala zástavbu pohonu zadních či všech čtyř kol. Na těchto základech pak dorazil nejprve sedan Giulia, než jej následovalo SUV Stelvio. Marchionne ovšem s obou případech přišel s prodejními plány, které nemohly být naplněny ani ve snu.

Primární důvod jsme popsali o odstavec výše, je jím reputace poruchového výrobce. V podstatě tedy došlo na naplnění slov o tom, kterak muže sice lákají blondýnky, ale ve finále se žení s brunetami. I Giulia a Stelvio tak dokážou vzhledem oslnit kdekoli, kde se objeví. Jenže když má dojít na podpis kupní smlouvy, rázem je všude ticho jako po pěšině. Z někdejších plánů tak nezůstal kámen na kameni, přičemž ty nové jsou ještě odvážnější - jakožto součást koncernu Stellantis má Alfa Romeo zabodovat na poli elektrickém.

Zda se to povede či nikoli, uvidíme v horizontu několika málo let. Dnes si nicméně posvítíme na onu reputaci a zejména fakt, zda náhodou v současné době již nejde o přežitý mýtus. Kolegové z německého Auto Bildu totiž aktuálně ukončili dlouhodobý test SUV Stelvio, které si převzali v listopadu 2021. Od té doby s ním najeli obvyklých 100 tisíc kilometrů. A i oni si častokrát položili otázku, zda je možné Alfu Romeo milovat, nebo je třeba jí neustále něco odpouštět či ji prostě rovnou zatratit.

Abychom nechodili zbytečně dlouho okolo horké kaše, rovnou zmíníme, že Stelvio odešlo z testu se známkou 2+. S onou (ne)spolehlivostí to tedy zjevně není až tak hrozné, žádný italský šmejd tohle auto není. Byť Italové stále mají dost prostoru pro zlepšení. Což koneckonců již částečně udělali, neboť haprující multimédia s malým displejem, na který si kolegové dost stěžovali, byla loni nahrazena modernějším systémem. Na zbytek kabiny, ať již jde o sedadla či ovládací prvky a materiály, se ale snesla chvála.

Poněkud rozporuplné pocity jsou pak spojené s hnacím ústrojím, jenž tvoří 2,2litrový turbodiesel a automatická převodovka. Její pádla řazení se totiž většině kolegů jevila jako gigantická a veskrze otravná. Při sportovní jízdě si pak Stelvio řeklo klidně i o 11 litrů na sto kilometrů, pročež by si vůz jistě zasloužil větší než 58litrovou palivovou nádrž. Protože ale při klidné jízdě lze počítat s menší žíznivostí, zamrzí spíše než to velká spotřeba roztoku močoviny AdBlue, která je třeba oproti Audi dvojnásobná.

Jakmile vůz dorazil do dílen společnosti Dekra, kde došlo na jeho rozmontování do posledního šroubku, objevili specialisté také známky počítající koroze. Dle automobilky by přitom lehčí oxidace hlavně u šroubů neměla být závažným problémem, nicméně zkuste něco takového říci servisním technikům. Pro Alfu Romeo je to poznatek do budoucna, neboť pokud jednoduše chce zpátky na výsluní, musí vyrukovat jen a pouze s kvalitou, nikoli s vytáčkami či omluvami.

I přesto všechno ale kolegové italské SUV nadále milují, mimo jiné proto, že láska si žádá jisté kompromisy a odpuštění. To je ve finále lepší hodnocení, než s jakým by kdo Alfu Romeo dříve spojoval. Pokud však automobilka nezapracuje na veškerých výtkách, elektrická éra pro ni bude o to náročnější - s daleko vyššími cenami totiž přijde daleko vyšší očekávání. A ruku v ruce s tím i případné daleko větší zklamání, které by Italové znovu již nemuseli rozdýchat.

Stelvio má na své straně řadu pozitiv a jen velmi málo negativ, reputace značky jakožto nespolehlivého výrobce tedy nebyla německým dlouhodobým testem naplněna. Přesto na sobě však Italové ještě musí v některých ohledech zapracovat. Foto: Alfa Romeo

