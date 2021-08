Němci najeli 150 tisíc km s údajným šampionem spolehlivosti, až pak ho rozebrali na díly před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Když už se nějaké auto holedbá vysokou odolností proti zubu času i najetým kilometrům, proč mu nedat do těla více než jiným? Přesně to udělali Němci a s Audi A6 Avant 40 TDI najeli v dlouhodobém testu hned 150 tisíc km.

Moderní auta řada lidí považuje za poruchovější než jejich předchůdce. Dáno je to jejich větší složitostí i faktem, že jednodušší atmosférické agregáty byly nahrazeny těmi přeplňovanými o menším objemu. Mimo to narostl počet elektronických systémů, k poruchám je tak skutečně více příležitostí než dříve. I proto je stále větší důraz kladen na spolehlivost, o níž vás každoročně informují různé studie. Jednou z nich je i TÜV Report, který pro letošek na úplný vrchol postavil Mercedes-Benz GLC. Na záda mu ovšem dýchá třída B, stejně jako Opel Insignia a Porsche 911.

Jelikož míra poruchovosti pro dvou- až tříletá auta dosahuje 5,5 procent, lze pozitivně nahlížet i na Audi A6, které se 4,3 procenty skončilo na třiatřicáté příčce. A jeho kvality s časem jen rostou, neboť mezi osmi- a devítiletými vozy je s výsledkem 12,7 % (při průměru 19,9) dokonce sedmé nejlepší. Navíc je tu ještě jeden aspekt, který sice TÜV uvádí, ale v pořadí nezohledňuje.

U německého vozu totiž svítí už u nejmladších aut průměrný nájezd 71 tisíc kilometrů, který je s výjimkou dvojice Škoda Superb/VW Passat vůbec nejvyšší z celé kategorie, u osmiletých aut je tomu velmi podobně. Audi A6 tak lze ve výsledku vnímat lépe než třeba Toyotu RAV4, která dosáhla stejného hodnocení, ovšem při zhruba polovičním nájezdu. Pokud jste tedy za volantem častěji než doma a hledáte spolehlivý vůz, A6 je papírovým ideálem, kvůli všemu zmíněnému platí za jeden z největších „držáků” mezi moderními auty.

Že to není jen teorie, naznačil i náš nedávný přehled nejlepších aut v dlouhodobých testech Auto Bildu, kde A6 okupovala druhou příčku. Její výsledek ale nebyl definitivní, nýbrž jen prozatímní, neboť s autem sice bylo najeto obvyklých 100 tisíc km, Němci jej ale nepodrobili obvyklé rozborce na závěr testu pod dohledem Dekry, která obvykle řekne více než samotná kilometráž. Nebylo to dáno leností, Němci u některých aut najedou kilometrů raději více, neboť - ruku na srdce - 100 tisíc km nejsou zase takové kilometry, aby podobné dálniční křižníky jako A6 pořádně prověřili. A tak na rozborku došlo až nyní, po 150 tisících km.

Než se k ní dostaneme, shrňme, že kolegové zařadili tento vůz do své flotily dlouhodobě testovaných vozů už v dubnu 2019. Jde o kombík osazený dvoulitrovým turbodieselem 40 TDI, který produkuje 204 koní a 400 Nm točivého momentu. To v kombinaci s 1 785kilovou hmotností nepůsobí zrovna přesvědčivě, nicméně Němci hlásili spokojenost. Uvádí, že agregát je dostatečně tichý a kultivovaný, přičemž svým spíše zdrženlivým zátahem nepovzbuzuje majitele k divočení na okreskách, na dálnicích ale bez potíží zvládá jízdu rychlostí dost za hranicí 200 km/h.

Co potěší každopádně, je průměrná spotřeba, která navíc po najetí 150 tisíc kilometrů klesla z 7,9 na 7,1 l/100 km. Akcelerace je nicméně horší, bez ohledu na to, zda budete zrychlovat na padesátku, stovku či stošedesátku. Stejně tak se prodloužila brzdná dráha, na případné vadnutí brzd či jakékoliv podobné problémy si ovšem redakce německého magazínu po celou dobu nestěžovala.

Neznamená to nicméně, že by A6 Avant bylo uchráněno kritiky. Standardní startovací procedurou se totiž kromě stisknutí příslušného tlačítka stala také okamžitá deaktivace systému start-stop a monitoringu jízdních pruhů. První byl totiž až příliš zpomalený, zatímco druhý se snažil i poněkud násilně překonat volbu řidiče. Právě v oblasti elektroniky Němci našli negativa - to, co by mělo řidiči usnadňovat život, jej spíše komplikuje a redakce se tyto systémy, podobně jako my, raději naučila vypínat.

Rozborka po 150 tisících km pak dopadla pro Audi výborně. Občasné známky povrchové koroze na podvozku jsou po dvouletém provozu normální, důležitější útroby karoserie jsou i po 150 tisících km naprosto čisté a netknuté rzí. Na výbornou obstál i motor a převodovka, stav klíčových komponentů stále odpovídá tolerancím pro nový vůz. Jinými slovy - i takový nájezd, pochopitelně v rukou rozumně se chovajících řidičů, autu sotva nějak ublíží a výsledkem testu tedy zůstává známka 1 za 1 chybový bod za vadný parkovací senzor. To byla jediná závada, která musela být na autě opravena mimo běžný servis.

Suma sumárum tak i nová Audi A6 vyšla z testu mimořádně dobře, celá věc má jen jeden háček - za kvalitu se musí platit. Německý kombík totiž s veškerými příplatky vyšel na 78 290 Eur (cca 1,99 milionu Kč), což není malá suma. Takto ojetý se ale dnes dá koupit za méně než polovinu původní ceny, což už zní poněkud příjemněji, třebaže 800 až 900 tisíc Kč za takto jetou A6 může leckomu přijít jako stále vysoká částka.

Němci otestovali Audi A6 Avant a i po 150 tisících kilometrech hlásí téměř úplnou spokojenost. Třebaže monitoring jízdních pruhů považují kvůli jeho nepříjemným zásahům za mizerný, s elektronickými asistenty jsou celkově nespokojeni a na autě odešel jeden z parkovacích senzorů. Foto: Audi

Zdroj: Auto Bild

