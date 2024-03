Němci vybrali pohodlné ojetiny, které vás nezruinují koupí ani provozem. Je mezi nimi i Škoda Octavia před 7 hodinami | Petr Prokopec

Není nakonec komfortní auto za rozumné peníze, které se vám „nepomstí” ani během roků provozu, tím ideálem většiny z nás? I proto má tento přehled svou hodnotu. A pro Škodu je jistě ctí v něm být.

O koupi toho či onoho vozu debatujeme s kolegy a známými prakticky od rána do večera. Jedna z posledních diskuzí se točila okolo toho, zda dnes dát mezi novými auty přednost evropskému nebo čínskému vozu. Zvolili byste ten, který vám papírově za svou cenu nabídne citelně víc, ovšem pochází od značky, která ve vás může vzbuzovat pochybnosti? Anebo byste raději vybrali Evropana od osvědčené značky, jenž ale svou reputaci neguje mizerným poměrem hodnoty a ceny? Já nakonec dal novým autům vale a zamířil do autobazarů, kde se toho dá koupit za stejné peníze víc, a to nejen co do hodnoty, ale i z hlediska šíře výběru.

Právě na ojetiny si dnes inspirování přehledem kolegů z Auto Bildu posvítíme. Jejich výběr šesti aut je zajímavý už tím, že nemůže být různorodější. Máme tu totiž tři prémiovky, stejně jako tři mainstreamové vozy, celou partu navíc tvoří SUV, sedany, hatchback a kombík. To zní trochu divoce, smyslem ale bylo najít komfortní auto za dobré peníze, které vás pokud možno nevytrestá svou nespolehlivostí.

Ideálního kandidáta by si tak mohl najít každý, vše se bude odvíjet od vašich finančních možností. Pořád se ale pohybujeme v rozumných mezích, tyhle vozy koupíte za ceny mezi asi 90 a 730 tisíci Kč. Volba bude jako vždy na vás, my můžeme přispět dobrou radou týkajících potenciálních problémů, na které je dobré dát pozor.

Audi Q7 (2015 až současnost)

Prémiové SUV čtyř kruhu přichází na řadu jako první. Jeho druhá generace dorazila na trh již v roce 2015 a její nástupce zatím není v dohledu. Minimálně s ohledem na ticho v kabině si ovšem stěžovat nebudete, v tomto ohledu Q7 válcuje i novější elektromobily. Je nicméně třeba si uvědomit, že jde o těžký vůz, který likviduje pneumatiky a brzdy rychlostí blesku. Ceny některých náhradních dílů jsou pak vysoké, třeba příplatkový vzduchový podvozek vás vyjde na statisíce korun.

Pozor si dejte rovněž na velmi ojeté exempláře, zvláště s třílitrovým turbodieselem pod kapotou. Jakkoli jde o velmi spolehlivou jednotku, výměně rozvodů se zkrátka nevyhne - řemen je ale na motoru usazen vzadu, načež s touto relativně jednoduchou činností technici v servisu stráví 25 hodin. Výjimečně pak může dojít i na selhání multimediálního systému MMI, v takovém případě jste nicméně o minimálně 25 tisíc korun chudší. Ceny vozu dnes startují okolo 680 000 Kč.

BMW 5 (2012 až 2017)

Prémiové luhy a háje zatím opouštět nebudeme, jen se přesuneme do těch mnichovských. Aktuálně již předminulá generace řady 5 v nabídce značky nahradila verzi od Chrise Bangla, která nevypadala zrovna nejlépe. S pohlednějším zevnějškem je spojena vcelku robustní technika, jakkoli největší výhrady publika míří k přední nápravě. Ta je příliš komplikovaná a nabízí mnoho prostoru k selhání, na která podle TÜV Reportu dochází velmi často, přičemž opravy nejsou levné.

Výtky míří také k pohonným jednotkám, které se mohou projevit zvýšenou spotřebou oleje a nemusí projít při emisích. Diesely N47 byly velmi náchylné na rozvodový řemen, v roce 2014 však došlo na jejich nahrazení spolehlivější jednotkou B47 - výjimkou je v tomto směru pouze verze 520d EfficientDynamics, kde problémový agregát přežil až do roku 2017. Ve zbytku ale již jde o drobnosti, nad kterými mávnete rukou. I proto, že ceny startují na 300 tisících korunách.



Citroën C5 (2008 až 2017)

Ještě o řád levnější (od 165 000 Kč) je někdejší francouzská vlajková loď, jejíž hydropneumatický podvozek vám zajistí maximální komfort i na velmi špatném povrchu. Ne vždy ho ovšem budete milovat. Když totiž kolegové C5 protáhli dlouhodobým testem, došlo hned ve dvou rozích na selhání zavěšení. Citroën pak sice v průběhu výroby veškeré komponenty optimalizoval, u raných exemplářů ale můžete na původní problematickou techniku stále narazit. A levné to pro vás nebude.

Vyhnout byste se rovněž měli 1,6litrovému benzinovému motoru, jehož turbodmychadlo nepatří mezi nejodolnější. Většina aut nicméně byla osazena dieselovými jednotkami, na které již padá chvála. Mnozí majitelé s nimi najeli i víc než 400 tisíc kilometrů, což jen potvrzuje kvality vozu. Jakkoli je třeba počítat s tím, že i motory HDi mohou být náchylné na únik oleje. Kromě toho je kritika spojena také s občas stávkujícím elektricky ovládaným víkem zavazadelníku.



Mercedes-Benz S (2013 až 2020)

Jsme zpátky v prémiové lize, a to u nejdražšího vozu aktuálního výběru. Za předchozí generaci třídy S totiž v průměru dáte 730 tisíc korun. Ve srovnání s původním majitelem jde nicméně o zlomkovou sumu, jedním z hlavních neduhů německé limuzíny je totiž neskutečný pokles hodnoty. Stojí za tím hlavně poněkud negativní reputace šesti- a osmiválcových motorů, které dojíždějí na rozvodový řemen. Oprava jednotky V8 u verze S63 AMG přitom vychází na statisíce korun.

Pokud toužíte po voze, v jehož kabině je pomalu až hrobové ticho, pak se vyhněte panoramatické střeše - s tou je spojen vyšší větrný hluk. Bez ní je ovšem třícípá hvězda tišší než Rolls-Royce či Bentley, a to dokonce v rychlostech okolo 200 km/h. Zároveň se třída S projevuje příkladným komfortem, ať již zvolíte konvenčnější podvozek Airmatic či technologii Magic Body Control, která skenuje povrch před vozem a tomu uzpůsobuje adaptivní tlumiče.



Opel Corsa (2014 až 2019)

Německý hatchback nejspíše budete bodovat tam, kde je velmi omezený rozpočet. Je nicméně třeba mít opravdu dobrou ruku při výběru, neboť Corsa má na kontě více problémů. A jakkoli opravy nepatří mezi nejdražší, v součtu vám mohou přidělat pár vrásek na čele. Počítat je totiž třeba s poměrně rychlým opotřebením ložisek a objímek. Převodovky Easytronic pak nejsou považovány za robustní a vlastně ani za komfortní, neboť v podstatě jde o robotizovaný manuál.

Zároveň tu máme také ztrátu oleje, problematické klouby řízení či brzdy, které nejspíše budete muset vyměnit, a to ve všech rozích. Koroze pak sice není takovým problémem, jako u předchozí generace, ovšem ani tak byste bez kontroly vozu na zvedáku neměli kupní smlouvu podepisovat. A jakkoli jsou sportovní verze lákavé, volte spíše ty běžnější, jejich podvozek je měkčeji naladěn. I proto, že dané komponenty déle vydrží. Dodat pak už můžeme jen cenůy začínající na 90 000 Kč.



Škoda Octavia III Combi (2012 až 2020)

Jsme ve finále, a to u českého bestselleru, na který vám postačí nějakých 200 tisíc korun. Tím Octavia plně zapadá do českých stereotypů - víc než 250 000 Kč totiž většina lidí za ojetinu dát nechce. Zvolit byste měli spíše dieselový motor, případně pak maloobjemový benzinový, neboť agregáty 1,8 TSI a 2,0 TSI mohou dojet na nesprávně zvolené těsnící kroužky olejového okruhu. Čím starší je pak vůz, tím větší je jeho spotřeba, přičemž problém můžete mít i s emisemi.

Jde o jeden z typických neduhů koncernových aut, tím dalším jsou převodovky DSG. Trvat byste tedy měli na testovací jízdě, při které se zaměříte na případné podezřelé hluky při řazení - pokud je zaznamenáte, pak ruce pryč. Při touze po maximálním komfortu jste pak limitováni jistými rozhodnutími značky. Nezávislé zadní zavěšení totiž mají jen modely s alespoň 150 koňmi pod kapotou. A podvozek DCC se montoval až do aut vyrobených od půlky roku 2016.



Petr Prokopec

