Němci vybrali nejlepší zánovní moderní ojetiny, které koupíte za míň než základní Fabii. Je mezi nimi i sama Škoda

/ Foto: Škoda Auto

400 tisíc korun, na takovou sumu vás po posledním zdražení vyjde úplně nejlevnější Škoda Fabia s motorem 1,0 bez turba a nejnižší možnou výbavou. Levněji můžete mít jen pár let staré ojetiny ojetiny nabízející mnohem víc.

Kolik jste ochotni dát za ojeté auto? Dle průzkumů je pro Čechy hraniční částka okolo 250 tisíc korun, to je však celorepublikový průměr, který ovlivňuje i to, že někteří nemají problém vysázet na dřevo milion či ještě víc. Když se ale v servisech dám do hovoru se zákazníky, vychází mi trochu jiný obrázek. Pro velkou část publika je totiž maximem pěticiferný rozpočet, tedy suma do 100 tisíc Kč. Za tu toho stále ještě můžete pořídit poměrně hodně, ostatně kamarádka během léta podobné peníze vydala za Mini Cooper S druhé generace, dokonce v limitované edici.

Britský hatchback je pochopitelně spíš okrajovou záležitostí, na druhou stranu jde však o prémiové zboží. Pokud tedy jste ochotni na trhu nějakou tu chvíli hledat, a navíc máte štěstí, můžete se stále dostat k velmi zajímavým ojetinám, navíc za velmi rozumné peníze. Pokud ale nechcete nic speciálního a toužíte prostě po co nejméně použitém a nejnovějším „normálním” autě za co nejmenší peníze, může vám přijít vhod přehled nejlepších zánovních moderních ojetin s cenou do 15 tisíc Eur (cca 376 tisíc Kč), kterou pro magazín Focus sestavila platforma Heycar.

U nás navíc můžete vybírat ještě levněji, neboť ceny zrovna těchto aut jsou relativně nízké. A to říkáme při vědomí toho, že na základní Škodu Fabia vám dnes už ani zmíněné peníze nestačí. Na úplný základ s atmosféricky plněnou verzí litrového tříválce potřebujete už 399 900 Kč (!) a první čtyřválec začíná na - podržte se - 559 900 Kč. Vedle toho se ojetina ve slušné specifikaci do 376 tisíc a míň jeví být najednou výhodnou.

Navíc je to suma maximální, Fabii lze i při nízkém nájezdu a s minimálním stářím na kontě pořídit za méně než 200 tisíc korun. Podobně jsou na tom i další zástupci z celé desítky, kterou dále dotváří Fiat 500, Ford Fiesta, Hyundai i20, Opel Corsa a Audi A3. My se nyní blíže podíváme na zbylou pětku, která je podle Heycaru nejpreferovanější.

1. Volkswagen up!

Německý prcek vypadl z nabídky, i když popularitu nikdy zcela neztratil. V bazarech si jí užívá dál, přesto se do zmíněné limitní ceny bezpečně vejde i vrcholná varianta GTI s tříválcem naladěným na 115 koní. Litrová jednotka je přitom považována za odolnou, i když ne vyloženě kultivovanou. Daný rozpočet vám pak vystačí také na elektrické provedení, nicméně v jeho případě si již dejte pozor na končí záruku na baterie. Bez ní bychom do verze e-up! nešli ani omylem.

Foto: Volkswagen

2. Seat Ibiza

Motor 1,0 TSI je vlastní rovněž španělskému sourozenci Volkswagenu Polo. Za ten nicméně musíte dát o něco víc peněz, i když rozdíly jsou v podstatě pouze v designu karoserie, výbavě a některých plastech. Dostanete ale také víc stylu. Data Heycaru naznačují, že zmíněný rozpočet vám postačí i na pouhé tři roky starý kousek s nájezdem do 50 tisíc kilometrů.



Foto: Seat

3. Seat Arona

„Ibiza na chůdách“ neboli bratříček Škody Kamiq je na tom ještě líp, rozpočet vám v tomto případě bude stačit i na koupi tříletého vozu s nájezdem okolo 40 tisíc km. Znovu je pak u toho litrový tříválec, přičemž verze s 95 koňmi není ani brzdou provozu, ani stálým návštěvníkem čerpacích stanic. Navzdory karoserii SUV nicméně s výlety do terénu příliš nepočítejte.



Foto: Seat

4. Škoda Fabia

Nezdá se být překvapivé, že si za menší cenu než novou Fabii můžete pořídit ojetou Fabii, tady je ale třeba řešit, o jakou verzi jde. Základní provedení tohoto auta není bůhvíjak ohromujícím zbožím, naopak to vrcholné je už srovnatelné s kompaktními hatchbacky, kdy více využijete toho, že Fabia IV ze všech koncernových sourozenců nabízí nejvíc prostoru pro posádku v zavazadelníku. A to i když zadní řada sedadel je přece jen stísněnější než třeba u Golfu. To má vliv i na cenu, neboť musíte počítat s 3,5letým stářím a nájezdem 50 tisíc km. Tříválec dostanete aspoň přeplňovaný a výbavu vyšší, se čtyřválcem 1,5 TSI jste pak hlavně u výbavy Monte Carlo a budete muset ještě trochu peněz přidat.



Foto: Škoda Auto

5. Dacia Sandero

Jediný zástupce jiného výrobce než koncernu Volkswagen v první pětce se již jako nový prodává levněji než Fabia a spol. I za dvě třetiny daného rozpočtu tak můžete pořídit zhruba 4 roky starý vůz s nájezdem pouhých 32 tisíc kilometrů. Problémem může být spolehlivost, neboť více než tříletá auta jsou spojována s nadprůměrným počtem závad, proto je dobré jít po vozech s nejmenšími nájezdy.



Foto: Dacia

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.