Němci vyzkoušeli jeden z největších držáků mezi moderními auty, ani se značkou Audi a v aktuální generaci není drahý včera | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Jako nové dnes tohle auto startuje na 800 tisících korunách, stačí ale přidat maximálně tři roky stáří a v bazarech si můžete vybírat z aut za poloviční ceny. A není to tím, že nevydrží, A3 i v generaci 8Y platí za velmi spolehlivý vůz, jen ve verzi 40 TFSIe bychom vám jej nedoporučili.

Ještě v únoru roku 2020 se Audi, stejně jako většina světa, chystalo na ženevský autosalon. Němci tehdy chtěli na výstavišti Palexpo představit jednu ze svých stěžejních novinek, čtvrtou generaci modelu A3. Ve srovnání s předchůdcem došlo k nárůstu do délky a šířky, rozvor však zůstal zachován. Koncern VW se totiž v rámci úspory nákladů rozhodl dále využít modulární platformu MQB bez velkých úprav. Novinka čtyř kruhů tak vyfasovala její evoluční verzi, která se mimo jiné chlubí vyšším obsahem hliníku a vysokopevnostní oceli. To pak vedlo k jejímu odlehčení.

A3 Sportback si dnes jako nové můžete pořídit od 771 900 Kč, sedan dokonce od 808 900 Kč. To jsou sumy, ze kterých se dnes většině normálních Čechů zatočí hlava. Zvláště když zjistí, co za desítky svých měsíčních platů dostanou. Základní model 30 TFSI totiž používá ke svému pohonu 1,5litrový motor naladěný na 115 koní, které na přední kola posílá šestistupňový manuál. Za něco takového se by se nemusela stydět Dacia, ovšem Audi by mělo hrát přece jen jinou ligu.

Jakmile nicméně showroomy s novými vozy vyměníte za autobazary, lze počítat s podstatně odlišnou cenovou realitou. Protože se výroba vozu rozjela až v květnu 2020, většina dostupných exemplářů má na kontě nanejvýš tříletý provoz. A ceny rychle padají, takže A3 8Y můžete dnes mít od nějakých 400 tisících korun, i když obvykle nejde ani zdaleka o vozy, které byste jako nové pořídili za základní cenu, spíše jde o auta stojící okolo milionu. Přes takový sešup ovšem dostáváte auto s pověstí jednoho z největších držáků své třídy, jak ukazuje i aktuální TÜV Report.

Neznamená to ale, že jde o bezchybný vůz, největší část kritiky ale jde za palubní elektronikou. Objevují se nicméně i potíže mechanického charakteru, byť jsou v menšině. Vzhledem ke stáří vozu ale byly zatím všechny neduhy opravovány v rámci záruky, do budoucna je třeba zpozornět. I elektronické problémy mohou být nepříjemné a jejich řešení drahé.

Naši kolegové z Auto Bildu se těmto obecným konstatováním rozhodli dát konkrétní rozměr proklepnutím tři roky starého exempláře A3 8Y, jehož majitel najel jen 33 849 kilometrů. Přesto cena vozu klesla z původních 45 320 Eur (cca 1,15 milionu Kč) na stávajících 28 925 Eur (asi 730 tisíc Kč). Dnes by byl jako nový ještě dražší, navíc tady vám trocha vyjednávání bez problémů přinese slevu - exempláře, které stejně jako testovaný vůz párují přeplňovanou jedna-čtyřku s elektromotorem a bateriemi o kapacitě 13 kWh, totiž nejsou moc žádané.

Plug-in hybridní ústrojí si od kolegů přesto vysloužilo pochvalu, neboť je možné s ním dosáhnout jak solidní dynamiky (stovka za 7,6 s, maximálka 227 km/h), tak zábavy v zatáčkách. Kapacita baterií vám navíc vystačí na 50 bezemisních kilometrů, což řadě lidí postačí na pokrytí denních potřeb. My jsme z něj nikdy na větvi nebyli - kolegy udávaná spotřeba paliva 4,3 litru benzinu na sto kilometrů je sice dosažitelná, ale jen pokud ignorujete dobíjení baterie. Jakmile je baterie prázdná, hmotnost 1 635 kg rázem vede k 10litrové žíznivosti jako nic, a to i podle závěrů Němců.

Není to ve finále jediná stinná stránka hybridního ústrojí, ona baterie totiž také ubírá místo v zavazadelníku, který standardně pobere jen 280 litrů místo 370. Vše ale bledne vedle haprujícího multimediálního systému. Také kolegové tedy zažili to, co trápí majitele, přičemž problémy spočívají jak v pomalé odezvě, tak ve špatné kompatibilitě s dalšími přístroji. Systém navíc často padal, prostě poslední architektura VW Group v plné parádě. Stejně jako u spřízněného Volkswagenu Golf osmé generace tak kolegové i u prémiovějšího Audi A3 zmiňují, že předchozí generace na tom co do spolehlivosti a kvality byla lépe.

Pro A3 to není dokonalé vysvědčení, pořád jde ale o zajímavou nabídku. Jen hybridní verzi bychom se opravdu vyhnuli - je drahá, těžká, efektivní spíše na papíře a jakmile jí začnou odcházet baterie, bude prakticky bezcenná. S klasickými spalovacími verzemi uděláte lépe, v případě variant TFSI i TDI dostanete více za méně. Jen té protivné palubní elektroniky vás nikdo nezbaví...

Plug-in hybridní A3 je k mání ve verzích 40 TFSIe a 45 TFSIe, přičemž v obou případech je základem přeplňovaná jedna-čtyřka. Ta pak dává k dobru rozdílný výkon, použitý 116koňový elektromotor je vždy stejný. I se slabším ústrojím lze dosáhnout slušné dynamiky, auto jako celek ale vedle benzinových a naftových verzí není dobrou volbou - je drahé a bude mít tendenci rychle klesat na ceně, jakmile se přiblíží konec životnosti jeho baterie. Foto: Audi

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.